Die Schwierigkeiten, die im Zahlungsverkehr mit Argentinien aufgetreten sind: die Einrichtung des "Wartezimmers" für unsere Exporteure bei der Bank deutscher Länder und die natürliche Reaktion Argentiniens in Form einer Drosselung der Käufe bei uns (um die Verschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen), zeigen die großen Risiken, die im Exportgeschäft stecken. Sie machen aber auch deutlich, wie wichtig es ist, das Tempo der Entwicklungsmöglichkeiten der Handelsbeziehungen mit einem solchen "jungen" Land nüchtern abzuschätzen und bei allem Bestreben zur Eroberung zukunftsträchtiger Märkte die Engagements nicht zu groß werden zu lassen.

Das im November 1954 mit Wirkung ab 15. August jenes Jahres abgeschlossene Abkommen hat echt bilateralen Charakter. Die frühere Muß Vorschrift über die Abwickelung der laufenden Zahlungen in US-Dollar wurde auf unseren Vorschlag hin in eine Kannvorschrift umgewandelt, weil wir die Beko-Mark ins Spiel bringen wollten. Dabei hatten wir erwartet, die argentinische Devisenbewirtschaftung werde erreichen, daß die Beko-Mark trotz ihrer weitgehenden Freizügigkeit zu Käufen in der Bundesrepublik und nicht zum Umwechseln in dritte Hartwährüngen verwendet werden würde. Also gleichsam eine denaturierte Beko-Mark. Aber die argentinischen Exporteure fanden doch Wege für solche Umwechslungen, womit das Verrechnungskonto gleichsam ausgehöhlt wurde und sein Saldo sich schnell – der Swinggrenze näherte. Als wir bei den Verhandlungen vor wenigen Wochen die Verwendung der Beko-Mark weitgehend einschränkten, war es zu spät. Das bilaterale Abkommen war auf der Zahlungsseite geradezu multilateral durchkreuzt worden. Natürlich entspräche es dem Sinn des bilateralen Vertrages, wenn Argentinien jetzt, wo es den eindeutig fixierten Swing überschritten hat, sein Konto aus jenen über die Beko-Mark erworbenen Hartwährungen entlasten würde. Man schätzt, daß etwa für 70 Mill. $ an Beko-Mark den Umweg gegangen sind.

Die Aushöhlung der Verrechnungskonten kumulierte sich mit der recht unglücklichen Regelung des Swing. In jenem Optimismus, dem unsere Delegationen (meist aus "politischen" Gründen) bei Verhandlungen mit "jungen Ländern" öfters unterliegen, wurde der Swing für das erste Vertragsjahr auf 25 v. H. nicht des tatsächlichen Geschäftsvolumens der Vergangenheit, sondern des erwarteten des ersten Jahres gleichsam "freihändig" auf 35 Mill. $ festgesetzt. Für das zweite Jahr sollte er hingegen "20 v. H. des Mittels der tatsächlichen Gut- und Lastschriften des ersten Jahres" betragen. Das Geschäftsvolumen entwickelte sich aber im ersten Jahr nicht so wie erwartet; das Abwandern der Beko-Mark hielt den Kontostand zusätzlich niedrig. Die Basis für die Errechnung des Swing für das zweite Jahr wurde daher erheblich niedriger als erwartet, und niedriger als sie bei gleichem Handelsvolumen, aber rein bilateralem Zahlungsweg gewesen wäre. So aber stürzte die Swinggrenze ab 15. August von 35 auf 12 Mill. $.

Diese neue Grenze war den Ressorts und auch der Wirtschaft bekannt, war sie doch in der Veröffentlichung der BdL über die Kontenstände von Ende August aufgeführt worden. In amtlichen’ Kreisen kannte man damals auch aus den Bundesbürgschaften die Größe der argentinischen Verpflichtungen gegen unsere Exporteure und die Umwege, die die Beko-Mark ging. Sache der Außenhandelspolitik wäre es gewesen, in Kenntnis dieser Dinge vorzusorgen, um die Errichtung eines Wartezimmers bei Überschreitung dieses so gar nicht gewollten Swings zu verhindern. Die Notenbank ist kein Institut für Exportkredite. Man kann daher der BdL nicht zumuten, von sich aus den Swing anders als vertragsgetreu zu errechnen oder gar einen zusätzlichen Kredit einzuräumen. Im Laufe des November wurde der Swing um rund 4,45 Mill. $ überschritten und ist seitdem um weitere 2 Mill. gestiegen. In den nächsten Monaten werden deutsche Käufe von Getreide und Fleisch den argentinischen Passivsaldo entlasten, wahrscheinlich so stark, daß das Wartezimmer bald aufgehoben werden kann. F. L.