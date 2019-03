J. M., Wien, im Dezember

Die Ernennung eines neuen Erzbischofs für die österreichische Hauptstadt, der, einer alten Tradition zufolge, auch auf den Kardinalshut hoffen darf, ist ein Ereignis, das alle Tendenzen im katholischen Organismus klar hervortreten läßt. Als Kandidaten werden im Augenblick genannt: der Bischof von Graz, ferner der Bischof-Koadjutor von St. Pölten, ein Prälat, und natürlich auch Dr. Jachym, der vor Jahren dadurch bekannt wurde, daß er vor der Bischofsweihe aus dem Dom floh, ein bedeutender Kleriker, der als Koadjutor des verstorbenen Kardinals schon für viele Entscheidungen verantwortlich war.

Welche Fragen sind es nun, die zur Lösung drängen – Lösungen, die der künftige Erzbischof von Wien maßgeblich beeinflussen muß? Zweierlei steht im Vordergrund: erstens, ob das alte Bestreben der Kirche, sich völlig aus dem Spiel der Parteien heraus zu halten, in alter Reinheit aufrechterhalten werden soll; zweitens, ob die Kleriker in der Frage des Konkordats sich dazu entschließen sollen, den Kampf in aller Schärfe und voller Öffentlichkeit auszutragen.

Der "politisierende Klerus" ist in Österreich ein Begriff, der in politisch interessierten Kreisen noch immer starke Ressentiments auslöst. Aber es ist die Frage, ob sich die Kirche eine solche Passivität noch länger leisten kann. Zwar ist Österreich ein Begriff, der in politisch interessierten Kreisen noch immer starke Ressentiments auslöst. Aber es ist die Frage, ob sich die Kirche eine solche Passivität noch länger leisten kann. Zwar ist Österreich ein überwiegend katholisches Land, und die Stellung der Kirche ist fest; dennoch spricht die junge Geistlichkeit von der Alpenrepublik als einem "Missionsgebiet". Auch in Österreich haben sich weite Kreise in einem erschreckenden Ausmaß von katholischen Lebensvorstellungen abgewandt. Es herrscht Priestermangel; die Scheidungsstatistik zeigt, wie viele Ehen gefährdet sind; jährlich kommen dreihunderttausend Kindesabtreibungen vor: wahrhaftig eine furchtbare Zahl.

Vor allem die katholische Jugend meint, mit vorsichtigem Leisetreten sei es nicht getan; gerade in diesem Augenblick müsse der überzeugte Christ in die politische Arena treten, ob er nun die Soutane trage oder nicht. Der gleichen Ansicht ist offenbar der Sekretär des Kanzlers, nämlich Dr. Karasek, der gleichzeitig die maßgebliche Persönlichkeit im CV ist, dem Kartellverband der katholischen Studenten, der bei Stellenbesetzung über großen, oft kritisierten Einfluß verfügt.

Was aber das Konkordat anbelangt, dessen Nichteinhaltung sich der Papst erst unlängst österreichischen Pilgern gegenüber beklagt hat, so ist die Beschwerde des Vatikans völkerrechtlich gewiß gerechtfertigt. In Österreich aber glauben viele, daß sich an der Frage des Konkordats das Schicksal der Koalitionsregierung erfüllen könnte. Das Argument derjenigen, die für Zurückhaltung der Kirche plädieren, ist hier folgendes: Drängt man den sozialistischen Regierungspartner brüsk zu einer Entscheidung, so droht ein Kulturkampf. Läßt man sich Zeit, so werden sich die Parteien allmählich näherkommen. Im Augenblick sieht es so aus, als würden die auf Mäßigung Bedachten recht behalten. Man einigte sich, die Schulfrage in mehreren Etappen zu regeln, die Sozialisten haben ihren traditionellen Widerstand gegen die Subventionierung katholischer Schulen fallen lassen, die Vermögensobjekte des unter Joseph II. geschaffenen und unter Adolf Hitler beschlagnahmten Religionsfonds sollen zurückgestellt werden; schließlich ist man auch übereingekommen, die kirchliche Trauung der standesamtlichen gleichzustellen. Welch unendlich heikle Fragen sind das doch! Und noch immer kann eine plötzlich auftauchende Polemik, ein unrechtes Wort, ein unglücklicher Zwischenfall das dünne Gewebe der sich abzeichnenden Einigung zerreißen und jene Kampfatmosphäre herstellen, die soviel zum Untergang der ersten Republik beigetragen hat.