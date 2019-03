dt., Hagen

Autofahrer haben es in Deutschland auch nicht leicht. Sie hätten es gar nicht nötig, sich das Leben noch gegenseitig schwer zu machen. Dafür sorgen doch schon andere.

Die Leute, die Richtungsschilder und Wegweiser aufstellen, zum Beispiel. Was da gesündigt wird, könnte dicke Bücher füllen. In keinem einigermaßen zivilisierten Lande Europas ist es für den Nicht-Ortskundigen so schwer, sich zurechtzufinden wie in Deutschland;

Schon tagsüber ist das schlimm genug. Wer etwa von Köln nach der Kreisstadt Gummersbach fahren will, sieht sich von recht markanten Richtungsschildern dauernd nach "Bielefeld" dirigiert. Kein Mensch fährt auf dieser Straße nach Bielefeld, selbst wenn sie auf dem Papier der Verkehrsdezernate wirklich in Bielefeld enden sollte.

Bei Dunkelheit wird es dann völlig unmöglich, sich im Gelände zu orientieren. Die meisten Richtungsschilder sind unbeleuchtet, und das Grau-Schwarz auf schmutzig Ocker ist (im Gegensatz zum Silber auf Blau der Autobahnen) bei abgeblendetem Scheinwerfer einfach nicht zu erkennen.

Viele deutsche Städte scheinen in Undurchdringlichkeit zu wetteifern. Die Krone gebührt der westfälischen Industriestadt Hagen, wo man zusätzlich zu den auch anderswo mit viel Geschick verwendeten Mitteinder Irreleitung mit besonderer Raffinesse auch noch die "Umleitung" gegen ortsfremde Kraftfahrer einsetzt. Wer vom Norden nach Hagen hereinkommt und im Süden wieder hinaus will, wird irgendwo in der Mitte der Stadt nach links auf einen hohen Berg "umgeleitet" und dort seinem traurigen Schicksal überlassen. Nicht, daß es dann an "Umleitungs" schildern fehlte. Im Gegenteil. Auf einer Kreuzung zeigen solche Schilder in jeder auch nur möglichen Richtung: Umleitung links, Umleitung rechts, Umleitung vorne, Umleitung hinten.

In allen Fällen, wo es nicht ganz klar ist, hat bei einer Umleitung dabeizustehen, Umleitung wohin. Sonst kann von "Leiten" wirklich nicht mehr die Rede sein, und die Stadtverwaltungen könnten sich Geld und Personal sparen, wenn die doch nichts anderes fertigbringen, als solche Um-Irrungsschilder aufzustellen.