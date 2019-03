Die Tarife für Haushaltstrom sind auch heute noch gebunden. Aus verständlichen politischen Gründen wagt niemand so recht, an diese Dinge zu rühren. Die verschiedenen Kohlenpreiserhöhungen wurden daher nur teilweise und recht vorsichtig auf den Haushaltstrom angerechnet. Anders bei den Großabnehmern mit Sonderverträgen. In diese ist eine Kohlenpreisklausel eingebaut, so daß die Preise für Elektrizität hier den Kostensteigerungen folgen.

Das hat zu erheblichen Verzerrungen innerhalb des Preisgefüges der Energiewirtschaft geführt, die stellenweise recht groteske Zustände zur Folge hatten. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, in denen der Haushalt den Strom billiger erhält als der Großabnehmer. Das tritt vor allem dann ein, wenn eine weitgehende Elektrifizierung des Haushaltes gegeben ist – so zum Beispiel, wenn Kühlschränke, Haushaltsmaschinen, Warmwasserspeicher und was es sonst noch als Stromverbraucher gibt, angeschafft sind. Einem voll elektrifizierten Haushalt wird also die Kilowattstunde geringer berechnet wie der benachbarten Fabrik. Solche Verzerrungen sind die zwangsläufige Folge langfristiger Bindungen, deren Voraussetzungen durch die technische Entwicklung überholt wurden. Der ursprüngliche Gedanke, einen Anreiz zu immer stärkerer Verwendung elektrischer Geräte zu geben, wird damit pervertiert, weil sich die Versorgungsunternehmen nicht mehr aus den Bindungen zu lösen vermögen, die sie selbst geschaffen haben. Auf die Dauer wird dadurch das finanzielle Fundament dieser Betriebe angegriffen und zwar in einer solch starken Weise, daß sie darüber in Gefahr geraten, ihre Selbständigkeit zu verlieren. Sie sind nämlich zumeist selber Großabnehmer von Strom und müssen daher die Kohlenpreisklausel gegen sich selbst gelten lassen. – eb.