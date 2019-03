In Laos, dem nach Deutschland, Korea und Vietnam vierten geteilten Land, finden am 25. Dezember Wahlen statt, nachdem die Versuche, dem Lande vorher die staatliche Einheit wiederzugeben, mißlangen.

Verhandlungen der Regierung von Laos mit den Vertretern der regierungsfeindlichen "Pathet Lao" die die beiden nördlichen Provinzen Phongsaly und Samneua beherrscht, sind gescheitert. Diese Provinzen waren, nach den Bestimmungen des Genfer Waffenstillstandsabkommens, als Sammelplatz für die Truppen der Pathet Lao vorgesehen, sollten aber natürlich der Verwaltungshoheit des 71jährigen Königs von Laos, Sosawang Wong, unterstellt bleiben. Die Übernahme der zivilen und militärischen Gewalt durch die Pathet Lao in dem wichtigen, an China und Nord-Vietnam angrenzenden Gebiet, entspricht nicht den Genfer Abkommen.

Die Pathet Lao ist eine Freiheitsbewegung, die sich, angespornt durch Ho Chi Minhs Kampf in Vietnam, die Unabhängigkeit von Laos zum Ziel gesetzt hatte. Sie vertritt aber auch die Ansicht, ihr Führer, Prinz Suwanna Wong – ein Verwandter des Königs – sei der rechtmäßige Herrscher von Laos. In Regierungskreisen hingegen gelte dieser Prinz auch nach dem Tode des Königs noch nicht als Anwärter auf den Thron, sondern "Kronprinz" ist nach amtlicher Ansicht sein Halbbruder Suwanna Punah, der zur Zeit das Verteidigungsministerium von Laos leitet. So wurde aus dem Kampf um die (inzwischen erreichte) Unabhängigkeit von Frankreich ein dynastischer Konflikt.

Ho Chi Minh unterstützt die Pathet Lao in der Hoffnung, auf diese Weise sein Einflußgebiet bis an die Grenzen Thailands und Kambodschas zu erweitern. Auch von China her wird die Pathet Lao unterstützt, wobei es durch die unübersichtlichen Geländeverhältnisse einfach nicht möglich ist, zu kontrollieren, ob und in welchem Umfang Waffenlieferungen über die chinesische und nordvietnamesische Grenze in die beiden nördlichen Provinzen von Laos gelangen. Die Tatsache, daß sich die Streitkräfte der Pathet Lao erfolgreich gegen die mit modernen Waffen ausgerüsteten Regierungstruppen durchsetzen konnten, spricht für sich; denn irgendwo muß der Nachschub ja herkommen.

Von den für den 25. Dezember angesetzten Wahlen in Laos werden nun also die Provinzen Phongsaly und Samneua ausgeschlossen bleiben. Der Außenminister Phuy Sananikone kündigte an, daß seine Regierung sich bei den Vorsitzenden der Genfer Waffenstillstandskonferenz – Eden und Molotow – über die Verletzung des Abkommens durch die Pathet Lao beschweren werde. E. K.