Eine wichtige Nachricht: „Als Sonderzuteilung zum bevorstehenden Weihnachtsfest sind auf Abschnitt C fünfzig Gramm Eipulver aufgerufen

Zugegeben: diese Nachricht ist nicht ganz aktuell, sie ist nämlich acht Jahre alt. Aber damals, als sie in der letzten Woche vor Weihnachten des Jahres 1947 kam, war sie von erheblicher Bedeutung. Die Hausfrau, die in der Weihnachtswoche 1955 an die letzten Vorbereitungen für das Fest geht, wird sich kaum mehr genau entsinnen, wie wenig ihr damals zur Verfügung stand. Oder weiß sie noch, daß „Abschnitt 11“ damals das kostbarste Wertpapier war, das sie in die Hand bekam? Abschnitt 11 war die Fettkarte. 175 Gramm gab es für den Normalverbraucher in dieser 109. Zuteilungsperiode, die vom 8. Dezember 1947 bis zum 4. Januar 1948 lief. 400 g Fleischwaren gab es in diesen vier Wochen; Knochen wogen mit und wurden zur Hälfte oder zu einem Drittel angerechnet. Und es gab sehr gesuchte Wurstsorten, die die vierfache Menge brachten, bei denen man aber nicht ganz genau wußte, was da eigentlich alles drin war ... 20 Pfund Brot, 2 und ein halbes Pfund Nährmittel, 16 Pfund Kartoffeln, 1 Pfund Zucker – alles immer für Wochen –,waren die Grundnahrungsmittel, die mit einem Ei, einem halben Pfund Käse, einem halben Liter Magermilch, 50 Gramm Fisch und 125 Gramm Kaffee-Ersatz angereichert wurden. 200 Gramm Trockenmilch, 1 Pfund Obst und die schon gemeldeten 50 Gramm Eipulver waren die Festbescherung, die dem Durchschnittsverbraucher-Magen als Sonderzuteilung geboten wurde.

Das war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, und man mußte sich doch damit zurechtfinden! Mancher, der sich weder mit Ware noch mit seiner Arbeitskraft in die Kompensationsgeschäfte des „grauen Marktes“ einschalten konnte, gab nach und nach die Habe her, die er oft nur mit Mühe und Glück über die Kriegszeiten hinweggerettet hatte, um durch Tauschgeschäfte diese Hungerrationen für seine Familie zu verbessern. Zyniker und Existenzen, die auf die Wirtschaftsform des Schwarzen Marktes aufgebaut waren, sagten damals: „Man kommt aus mit den Rationen; wenn man sie zusätzlich zu dem nimmt, was man unter der Hand bekommt, geht’s!“

Und wie waren damals, im Dezember 1947, die „Notierungen“ auf dem Schwarzen Markt?

Butter: das Pfund 240 Reichsmark, zum Fest hin leicht anziehend. Fleisch: 25 bis 30 RM, Weizenmehl konstant 30 RM je Pfund. Ein Ei: 12 RM. Schokolade: 50 Gramm 30 RM. Zucker: 75 RM je Pfund. Kartoffeln: 180 RM der Zentner. Süßstoff: 100 Tabletten 40 RM. Kaffee: 500 RM das Pfund, zum Fest hin auf 600 anziehend. Um- und abgerechnet wurde in Zigarettenwährung: die „Ami“ wurde mit 6 RM notiert. Ihr Markt- und Kurswert war so anerkannt unumschränkt, daß im Jahre 1947 nach einem Bombenanschlag in Nürnberg amtlich eine Belohnung von 1000 Zigaretten und 5000 RM für die Ergreifung des Täters ausgesetzt wurde.

Vollends ins Staunen und Wundern aber kommt man, wenn man die von den Statistischen Ämtern sorgfältig ermittelten heutigen Konsumziffern neben die damaligen Jahreszuteilungen stellt. Im ganzen Jahr 1947 gab es für den Normalverbraucher 2,3 kg Nahrungsfette – also etwa Butter, Margarine, Butterschmalz, Schmalz zusammengenommen: das waren täglich ganze 6 Gramm. Im jetzt ablaufenden Jahr verbrauchten wir in Deutschland je Kopf die 12fache Menge, also 28 kg oder ein achtel Pfund je Tag. Bei Zucker beträgt der heutige Verbrauch das Vierfache, bei Kartoffeln das Zweieinhalbfache der damaligen Zuteilung. Nur Brot essen wir heute etwas weniger als in diesem Hungerjahr. Dafür liegt aber der durchschnittliche Jahresverbrauch an Eiern heute je Kopf bei 172 Stück, während damals im ganzen Jahr nur sieben aufgerufen, aber noch längst nicht für jeden geliefert wurden. Den etwas über 12 Pfund Fleisch, die im Jahre 1947 zugeteilt wurden, steht heute ein Jahresverbrauch von fast einem Zentner gegenüber.

Die genauen Vergleichszahlen wird man erst nach den Feiertagen wissen. Denn wenn auch der Geldbeutel in vielen Fällen allein entscheidet, ob ein kleiner oder großer Braten, eine Ente, eine Pute oder eine Gans auf dem weihnachtlichen Tisch stehen darf, so sprechen heute oft noch andere Gesichtspunkte das gewichtige Wort. Es reicht von dem Urteil „Gans-und Schweinebraten auf keinen Fall, das ist uns zu fett!“ bis zu der genüßlichen Feststellung des Wirtschaftswunders-Nimmersatts, der da meint: „Zu einer guten Gans gehören zwei Personen; die zweite Person ist die Gans!“ – Bei 2,60 DM je Pfund ist das gewiß kein Jedermannprogramm. Wie war eigentlich der Schwarzmarktpreis für Gänse zu Weihnachten 1947? – Präzise 60 RM je Pfund; demnach 720 Reichsmark oder kursgerecht umgerechnet 120 „Amis“ für das zwölfpfündige Prachtstück! W. R.