Saarwahlen: Die Wahlen für den Saar-Landtag brachten den Parteien des Deutschen Heimatbundes (CDU, DPS und SPD) zwar einen überzeugenden Sieg (64 v. H. der Stimmen), aber nicht die erhoffte Dreiviertelmehrheit, die zur Änderung der Verfassung zwecks Rückkehr der Saar zu Deutschland notwendig gewesen wäre. Einen solchen Beschluß kann der Landtag nur fassen, wenn auch die Christliche Volkspartei des früheren Ministerpräsidenten Hoffmann, die bei den Wahlen 21,9 v. H. der Stimmen bekommen hat, mitmacht. Vor der Wahl hatte Frankreichs Außenminister Pinay dem deutschen Außenminister von Brentano versprochen, daß Frankreich sich einer Rückkehr der Saar zu Deutschland nicht widersetzen werde. Aber da auch in Frankreich Wahlen und eine Regierungsneubildung bevorstehen, ist es fraglich, ob Pinay Gelegenheit haben wird, sein Versprechen einzulösen. Es gibt in Frankreich einflußreiche Kreise, die von einer Preisgabe der französischen Stellung an der Saar nach wie vor nichts wissen wollen.

*

Wieder Kalter Krieg: Auf einer Tagung des Atlantikrats in Paris erklärte Außenminister Dulles, man müsse angesichts der sowjetischen Haltung von einem Wiederaufleben des Kalten Krieges sprechen. Verschiedene westliche Staatsmänner, darunter Pinay und Dulles, sind der Meinung, Moskau brauche eine Abkühlung seiner Beziehungen zum Westen, da allzu innige Koexistenz zumEindringen neuer Ideen in den sowjetischen Machtbereich und zu einer Erschütterung des Sowjetsystems führen könne Militärisch ist die Lage der NATO nach Ansicht der atlantischen Generalstabschefs heute bedrohlcher denn je, da die Sowjetunion jetzt in der Lage sei, ihre Mombomben auf jedes Ziel im NATO-Bereich zu werfen. Im neuen amerikanischen Budget ist eine Erhöhung der Militärausgaben um drei Milliarden vorgesehen. – Der Atlantikrat beschloß auf Wunsch des deutschen Außenministers, die DDR nicht anzuerkennen.

*

Sechzehn neue UNO-Mitglieder: Von 16 angemeldeten UNO-Kandidaten passierten 16 glücklich die Veto-Klippe. Damit steigt die Zahl der UNO-Mitglieder von 60 auf 76. Von den neugebackenen Mitgliedern der UNO-Familie stehen vier eindeutig im östlichen Lager: Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien, die übrigen zwölf mit erheblichen Schattierungen im Lager des Westens: Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Irland, Jordanien, Ceylon, Nepal, Libyen, Laos und Kambodscha. – Nicht aufgenommen wurden Japan und die Äußere Mongolei. Letzteres weil Tschiangkaischek, ersteres weil Moskau nicht wollte. Bei dem Tauziehen um die Mitgliedschaften hat zwar der Westen mehr Stimmen eingeheimst, aber die Sowjetunion kann jetzt den Japanern sagen: „Lockert Euer Bündnis mit den Amerikanern, und wir werden das nächste Mal für Euch stimmen“ – ein wertvoller Trumpf bei den schwebenden russisch-japanischen Friedensverhandlungen. Außerdem haben die Sowjets indem sie darauf verzichteten das nationalchinesische Veto gegen die Äußere Mongolei mit einem Veto gegen alle 18 Kandidaten zu beantworten, in neutralistischen Kreisen auf Kosten Nationalchinas erhebliche Sympathien gewonnen.

*

John ostmüde: Der vor 17 Monaten nach Ostberlin „übergesiedelte“ ehemalige Präsident des Bundersverfassungsschutzamts, Otto John, kehrte in die Bundesrepublik zurück. Ob „reumütig“ oder um, wie die Sowjetzonen-Nachrichtenagentur ADN behauptet, „den Neofaschismus in Westdeutschland zu bekämpfen“, sollen die westdeutschen Gerichte entscheiden. Ein dänischer Journalist, der John bei der Flucht aus Ostberlin behilflich war, erklärte, John sei monatelang in Moskau verhört worden; in die Bundesrepublik sei er zurückgekehrt, weil das, was ihn dort erwarte, „unmöglich so schlimm sein könne, wie die in der DDR gemachten Erfahrungen“. Bonn möchte angesichts des großen Aufsehens, den der Fall John gemacht hat, gern ein Exempel statuieren, aber das kann nur gelingen, wenn Beweise herbeigeschafft werden, daß John tatsächlich Landesverrat begangen hat.