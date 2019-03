Es ist Tradition bei der südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen, daß ihr Präsident Fritz Berg, zugleich Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, auf jeder Jahresschlußtagung die Bilanz der industriepolitischen Lage zieht. Da die Bundesrepublik, zusammen mit denfreien Völkern der Welt, auch weiterhin im Stadium der guten Konjunktur geblieben ist, und alle Anzeichen darauf hindeuten, daß diese erhalten bleibt, so konnte diesmal Fritz Berg losgelöst von konjunkturellen Sorgen sprechen. Eine wesentliche Beschleunigung der europäischen Einigung wäre, so meint er, das einzig mögliche Mittel zur Abwehr der Gefahr aus dem Osten. Er sagte: "In Sibirien haben die Russen vor wenigen Wochen eine Wasserstoffbombe zur Explosion gebracht. Die mit den von dieser Explosion herrührenden radioaktiv angereicherten Staubwolken sind mit rasender Geschwindigkeit über den ganzen Erdball gewandert. Dieses Zeichen sollte verstanden und beherzigt, werden. Wie vorsintflutlich muten demgegenüber alle unsere Streitigkeiten über Zölle, Pässe, Kontingente und sonstige ähnliche Schranken an, die wir in Europa noch um unsere Grenzen legen!" Berg brachte seine Freude zum Ausdruck, daß sich die Zeichen der Einsicht, mit einem "Ja" zur europäischen Gemeinschaft, nun auch in Frankreich wieder mehren. Ein einiges Europa könne ja nicht ohne französische Zustimmung zustande kommen. Vor dieser Zustimmung aber liege die deutsch-französische Verständigung. Berg erklärte feierlich: "Die deutsche Industrie wird alles in ihren Kräften Stehende tun, um die deutsch-französische Verständigung zu verstärken und zu vervollständigen, auch wenn das neue Opfer von uns verlangt."

Der Präsident der Deutschen Industrie erinnerte in diesem Zusammenhang an die Messina-Beschlüsse der Außenminister, in denen die Forderung zur Schaffung eines gemeinsamen Marktes und einer internationalen Organisation auf dem Gebiet der Atomenergie erhoben wurde. Der gemeinsame Markt solle, so meinte er, auf dem Wege einer Zollunion in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren verwirklicht werden. Auf dem Gebiet der Atomenergie sei es durchaus denkbar, daß die Zusammenarbeit der drei alten und bereits ineinander gefügten Gremien erfolgen könne, nämlich in der umfassenden Organisation des Atomrates der UN, in einem Internationalen Ausschuß der 17 OEEC-Staaten und in einer engen, aber doch anpassungsfähigen Organisation der Montan – Union-Länder, mit Einschluß Großbritanniens.

Zur Erhellung der innerwirtschaftlichen Situation zündete Fritz Berg einige Lichter an. Auf dem Gebiet der Lohnpolitik solle dem Arbeiter gegeben werden, was des Arbeiters ist. Man dürfe ihn aber nicht mit nominalen Summen abspeisen, denen die reale Wirkung versagt bleiben müsse Schließlich und endlich würden die Preise doch immer wieder von den Kosten bestimmt. Höhere Löhne müßten also verdient werden. Nach der großen "von den Gewerkschaften erzwungenen Lohnerhöhung" seien weite Teile der deutschen Wirtschaft da angelangt, wo sich die Lohn-Preis-Spirale wieder einmal drehen müsse. Zahlreiche mittlere und kleinere Unternehmungen könnten bei der jetzigen Kostenlage die Lohnerhöhnungen nicht mehr "preisneutral" verkraften. Aber keiner könne mehr verteilen als er habe. Wenn die Gewerkschaften darüber hinausgehen wollten, müsse mit Preiserhöhungen reagiert werden, weil alles andere Selbstbetrug sei.

Mit Recht verwies Fritz Berg darauf, daß aber nicht nur die Politik der Gewerkschaften, sondern auch die Konkurrenz der Unternehmer beim Anheuern von Arbeitskräften lohntreibend gewirkt habe. Im Interesse der Erhaltung des Tarifvertragsrechtes und des gegenwärtigen Preisgefüges sollten künftig keine Lohnerhöhungen mehr bewilligt werden, die nicht durch die jeweilige Produktivität gerechtfertigt seien. Auch ein gesunder Preisstand gehöre dazu, die Bolschewisierung des Ostens zu verhindern. Jedenfalls hätten der Bremer Hafenarbeiterstreik, der Hamburger Werftstreik und die Betriebsratwahlen in Haspe, in der Westfalenhütte und bei Phoenix gezeigt, daß weder die Höhe des Einkommens noch der Umfang zusätzlicher Sonderleistungen wirksame Abwehrmittel gegen die kommunistische Taktik sind. Auch die vielgepriesene Mitbestimmung sei nicht das Mittel gewesen, die Belegschaften gegen politische Gefahren zu wappnen. Wenn sich Leute wie Dr. Agartz jahrelang mit radikalen sozialistischen Ideen eifrig betätigen konnten, dann sei hierdurch zweifellos der Boden für die Agitation der Vertreter des Leninismus vorbereitet worden

Ausgehend von der Lohn- und Arbeitsmarktlage stellte Präsident Berg fest, daß von hier aus ein verstärkter Zwang zu neuen Investitionen und Rationalisierungen käme. Das aber bedeute Einsatz neuer Kapitalmittel, deren Bildung in ausreichendem Umfang durch die Steuerpolitik inhibiert werde. Zwar habe die Notenbank die deutsche Industrie wegen ihrer Investitionspolitik getadelt und ihn persönlich angegriffen. In Wirklichkeit aber habe die Notenbank mit der Diskonterhöhung und der Stillegung einer halben Milliarde des Kreditvolumens während der Ernte und in den Wochen einer zunehmenden Passivierung der Handelsbilanz eine Überdosis von Restriktionen verfügt, die sich schädlich ausgewirkt hätte. Gleichzeitig hätten die öffentlichen Kassen 6 Mrd. DM Guthaben. Die Leitung der Notenbank könne ihre Maßnahmen interpretieren, soviel sie möge – an der Tatsache ändere sich nichts: "Sie hat einen massiven Schlag gegen die gute Konjunktur getan." Es wäre gut, wenn die Bank deutscher Länder lerne, was die Amerikaner in dieser Situation zu machen pflegen, und es wäre gut, wenn die deutsche Notenbank ihre Politik mit der Gesamtheit der wirtschaftspolitischen Daten und Ziele des freien Westens in Einklang halten würde. W.-O. R.