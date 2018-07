Die Auffassung, daß ein Steuerabbau jetzt nicht opportun sei, weil er zu Investitionen anregen und „die Preise“ erneut in Bewegung bringen müßte, wird heute eigentlich nur noch von einigen (nicht allen!) Konjunkturforschungsinstituten vertreten. Sonst besteht Einigkeit, daß konjunkturpolitische Gründe einer Steuersenkung nicht entgegenstehen. Ein gewisser Spielraum hierfür ergibt sich daraus, daß der vorgesehene Rüstungsbetrag von 9 Mrd. DM im kommenden Etatsjahr (wie mit Sicherheit anzunehmen ist) nur zu Teilen beansprucht werden wird – mit der Folge, daß die Guthaben der öffentlichen Hand (und speziell des Bundes) noch immer weiter anwachsen. Nun ist das Ärgernis, das die Ansammlung von fast 5 Mrd. DM und der damit verbundene Liquiditätsentzug bereitet, wahrhaftig schon schlimm genug: schlimmer ist freilich noch die Sorge, daß es später bei einer schnellen Auflösung der bis dahin noch um weitere Milliarden angestiegenen Reserven in „Schäffers Juliusturm“ erneut zu Übernachfrageerscheinungen und konjunktureller Überspannung kommen könnte...

Um dem vorzubeugen, sollte man denjenigen Teil der Rüstungsausgaben, der auf „dauernde Werte“ – Grundstückankäufe, Bauten – entfällt, nicht aus Steuermitteln finanzieren, sondern gewissermaßen „im Tausch“ gegen die Hergabe von Vermögenswerten des Bundes vollziehen. Es wird also vorgeschlagen, nun mit der Reprivatisierung des Bundesvermögens, soweit es in Unternehmungen erwerbswirtschaftlichen Charakters besteht, endlich Ernst zu machen, um die Erlöse aus solchen Verkäufen für den Erwerb von Grund und Boden, sowie für den Bau von Unterkünften und Verwaltungsgebäuden zu verwenden. Bei einem solchen Verfahren wäre auch Schäffers Einwand gegen die Reprivatisierung hinfällig, wonach der Vermögensbestand des Bundes nicht verringert werden dürfte. Zugleich würde sich das Angebot an Beteiligungen – also an Aktien der zu reprivatisierenden Unternehmungen – konjunkturpolitisch positiv auswirken, indem es solche Mittel „bindet“, die sonst als Nachfrage nach Investitionsgütern in Erscheinung treten würden und die Expansion erneut übersteigern könnten.

Gleichzeitig würde damit Raum für weitere Steuersenkungen frei, also über jene 1,4 Mrd. DM hinaus, die Minister Schäffer zugebilligt hat durch seine „Verbesserungen“ bei der Ehegattenbesteuerung, durch generelle Erhöhung der Werbekostensätze, durch Fortfall des Notopfers Berlin für die niedrigen Einkommensstufen, sowie durch die Senkung der Verbrauchssteuern auf Zucker und Zündhölzer (die allerdings durch gleichzeitiges „Aufheben“ des Milchpreises weitgehend aufgewogen wird). Der einfachste Weg wäre ja wohl, das Notopfer Berlin ganz fortfallen zulassen; damit wäre zugleich eine wirkliche Vereinfachung des Steuersystems erreicht, mit der Ensparung einer Unmenge von Schreibarbeit in Behörden und Betrieben. Zusätzlich wäre an eine Korrektur der Tarife bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer zu denken, was im wesentlichen auf Kosten der Länder geht, während der Fortfall des Notopfers Berlin dem Bundeshaushalt zur Last fällt. Die Gemeinden aber sollten zu einem Abbau der Gewerbesteuer veranlaßt werden, die in den letzten Jahren geradezu überdimensioniert angewachsen ist. G. K.