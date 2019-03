Das Volkswagenwerk in Wolfsburg will im kommenden Jahr die Produktion auf 400 000 Wagen steigern. Dabei soll vor allem der Anteil der Personenwagen an der Gesamtproduktion noch erhöht werden. Wie der Chef der Volkswagenverkaufs- und Kundendienst-Organisation mitteilte, wird sich die VW-Produktion 1955 auf insgesamt 330 000 Fahrzeuge belaufen. über die Hälfte (175 000 Wagen) wurde in über hundert Länder exportiert. Davon allein 70 000 Wagen nach Schweden, dem Exportland Nummer 1 in Europa. Im VW-Montagewerk in Belgien wurden täglich rund 60 Volkswagen montiert. In der Schweiz sei, so sagte Dir. Frank, jeder siebente Pkw und in Österreich jeder achte ein VW. Von den deutschen Firmen, die nach Skandinavien und Finnland exportierten, stehe das VW-Werk an der Spitze. Rund 3000 Wagen würden zur Zeit monatlich im zerlegten Zustand nach europäischen und überseeischen Ländern exportiert.

Generaldir. Dr. Nordhoff teilte mit, die Geschäftsleitung des Werkes wolle in den nächsten zwei Jahren ein großes Investitionsprogramm durchführen, das in seinem Umfang dem bisherigen Aufwand für den Aufbau der Fabrik in Wolfsburg gleichkomme. Dieses Programm diene vor allem der Modernisierung und Rationalisierung. Das Werk Wolfsburg werde damit technisch auf den gleichhohen Stand gebracht, wie das neu errichtete Werk in Hannover. An die Konstruktion eines neuen Wagens denke das VW-Werk auch im nächsten Jahr nicht, betonte Dr. Nordhoff. V.