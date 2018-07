Mehr als 90 Jahre ist es her, daß die Gründer der jetzigen Klöckner-Humboldt-Deutz AG unter dem Druck des beginnenden Zeitalters der Dampfmaschine das Bedürfnis fühlten, einen Motor zu entwickeln, der für die nächsten Jahrzehnte dem Kaufmann, dem Handwerker und dem Kleingewerbe die Existenzfähigkeit gegen die „PS-Massierung“ der Dampfmaschinenfabrikationen sichern könnte. Was damals eine geniale Analyse der Zukunft war, ist heute noch die Grundlage des Geschäftes der ehemaligen Maschinenbaugruppe des alten Klöckner-Konzerns. Seit Beginn der Schlepper-Produktion hat das Werk 75 000 Schlepper fabriziert, Hunderttausende von Traktoren und allein im vergangenen Geschäftsjahr per 30. Juni 1955 rd. 52 000 Dieselmotoren. Davon gingen 22 000 Stück in den eigenen Fahrzeugbau, 30 000 wurden anderweitig verkauft. Sie machten einen Umsatz von 145 bis 150 Mill. DM aus, mithin rund 5000 DM je Motor, was auf eine Durchschnitts-PS-Zahl von 45 bis 50 schließen läßt. Der Motor des Mittelstandes und des Kleingewerbes ist mithin auch heute noch eine tragende Säule des Geschäftes.

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr gut gearbeitet, 580 (467) Mill. DM Umsatz erreicht, davon 28 (26) v. H. im Export, nach weiteren rund 21 Mill. DM Investitionen insgesamt rund 100 Mill. DM seit der Währungsreform in die Anlagen gesteckt und einen Rohüberschuß von 183 (143) Mill. DM erreicht, der die Erhöhung der Dividende von 7 auf 9 v H. auf das von 65 auf 70 Mill. DM aufgestockte AK ermöglicht (oHV: 16. Januar).

Die Rationalisierungs- und Modernisierungs-Investitionen haben die Ertragskraft des Unternehmens be trächtlich gebessert Sie sind in die gute Konjunktur organisch hineingewachsen und konnten bisher zu mehr als 90 v. H. aus eigenen Mitteln finanziert werden. Das Investitionsprogramm für 1956 in Höhe von rund 25 Mill. DM dürfte zu etwa 75 v. H. selbstfinanziert werden, also weiterhin mit einer sehr hohen Quote.

Bemerkenswert ist, daß der Vorsitzer des Vorstandes, Dipl.-Ing Heinrich Jakopp, seinen vor Jahren dem Waggonbau empfohlenen Vorschlag einer Anpassung der allgemein übersetzten deutschen Waggonbau-Kapazität an die tatsächliche Auftragslage nunmehr innerhalb des eigenen Konzerns durchzuführen begonnen hat. Das Tochterunternehmen, die Vereinigte Westdeutsche Waggon-Fabriken AG, Köln, hat bereits etwa ein Drittel ihrer Anlagen auf andere Produktionsprogramme von Klöckner-Maschinen umgestellt. Die Waggon-Fabrik in Mainz wird völlig stillgelegt bzw. auf den Lkw-Bau des Ulmer Werkes umgestellt. Damit hat die Klöckner-Maschinenbaugruppe etwa 60 v. H. ihrer alten Waggonbau-Kapazität erreicht und ist – das darf wohl als erstaunlich vermerkt werden – nunmehr keinSorgenkind mehr für die Verwaltung, sondern kann sich, wie Dir. Jakopp formulierte, „ihrer eigenen Kraft bewußt werden“.

Auftragslage und Beschäftigung sind bei Humboldts Deutz auch im laufenden Geschäftsjahr 1955/56 gut und dürften für die nächsten sechs Monate keine Einbrüche bringen. In einigen Sparten hat das Unternehmen Mühe, mit seinen Lieferterminen den Anforderungen des Marktes zu entsprechen. Im Auslandsgeschäft hat man die gleichen Freuden und Sorgen wie alle anderen Exportfirmen aber alles in allem sei auch hier die Lage befriedigend. Zur Zeit entwickelt das Werk neue Diesel-Loks, von denen die Verwaltung glaubt, daß sie bei der Bundesbahn „gesellschaftsfähig“ werden. Gerade in diesen Tagen teilte der Präsident der Bundesbahndirektion Köln mit, daß allein im Kölner Bereich die Diesel-Triebwagen vermehrten Einsatz erhielten und sich hier neue und interessante Möglichkeiten für die Bundesbahn ergeben würden. r l t.