Weil diese Dinge sich so verhalten und weil weiteste Kreise der Bevölkerung zum Partner von privaten Versicherungsverträgen geworden sind – heute zählt man in der Bundesrepublik und Westberlin 90 Mill. Versicherungsverträge, so daß fast zwei Verträge auf den Kopf der Bevölkerung entfallen –, mag es verständlich sein, daß dieser Wirtschaftszweig seit mehr als 50 Jahren einer strengen Staatsaufsicht unterliegt. Alle diese Tatsachen sollten dann auch bei mancher Beurteilung des Funktionierens der Individualversicherung Berücksichtigung finden.

Es ist eben das Merkwürdige, daß hier eine Aufgabe, die sich als eine Aufgabe der Gemeinschaft anbietet, von Handelsunternehmen übernommen und geleistet wird, die privatwirtschaftlich nach den Grundsätzen der Unternehmerinitiative und des freien Wettbewerbs, also den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, arbeiten und dennoch von ihrer Verpflichtung jenen sittlichen Kräften gegenüber, auf denen die Individualversicherung beruht, gerade bei ihrem kaufmännischen Handeln niemals entlassen werden können.

Daß das marktwirtschaftliche Antriebsmoment in der Individualversicherung seine Funktion voll erfüllt, mögen einige Zahlen beweisen. Diesen stolzen Zahlen über das äußere Vorwärtskommen, wie es sich in der Ausdehnung des Prämienvolumens ausdrückt, sei jedoch folgender Hinweis vorausgeschickt: Gerade in der Versicherungswirtschaft braucht die Steigerung der Prämieneinnahme sich nicht immer mit dem inneren Vorwärtskommen, also der Ertragslage, zu decken.

Für das Jahr 1955 kann die Prämieneinnahme der Individualversicherung auf annähernd 5 Mrd. DM geschätzt werden. 1949 betrug sie noch rund 2 Mrd. DM.

Die Lebensversicherung wird auch weiterhin an der Spitze stehen. Sie hatte 1954 ein Prämienaufkommen von 1,4 Mrd. DM. Die Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherung folgt an zweiter Stelle mit 1,1 Mrd. DM. Seit 1949 hat sich ihre Prämieneinnahme verdreifacht, was natürlich in erster Linie auf die Entwicklung der Kraftverkehrsversicherung zurückzuführen ist. Deren Prämieneinnahme ist von 228 Mill. DM im Jahre 1949 auf 800 Mill. DM im Jahre 1954 gestiegen. Man kann damit rechnen, daß diese Spezialsparte im Jahre 1956 allein schon die Milliardengrenze überschritten haben wird ... Es folgen der Größenordnung nach die Sachversicherung mit 689 Mill. und die Krankenversicherung mit rund 668 Mill. DM. Eine besonders kräftige Entwicklung hat auch die Transportversicherung durchgemacht, deren Prämieneinnahme von 76,5 Mill. DM im Jahre 1949 auf 220 Mill. DM im Jahre 1954 gestiegen ist und die damit eine Steigerung fast auf das Dreifache aufweisen kann.

Über den Verlauf des so stark gestiegenen Versicherungsgeschäfts kann gesagt werden, daß es sich im ganzen gesehen nach den schweren Verlustjahren unmittelbar nach der Währungsreform seit 1953 normalisiert hat. 1954 konnten die Ergebnisse als zufriedenstellend bezeichnet werden. Das wird wohl auch für das Jahr 1955 gelten können. Dabei muß man aber beachten, daß sich die Form der Kompositgesellschaften, das heißt die Unternehmensform, in der eine große Anzahl von Versicherungszweigen zusammen betrieben wird, bewährt hat; denn das Urteil bezieht sich leider nicht auf alle Versicherungszweige. So mußte denn mancher Ausgleich in sich erfolgen. Wenn die Versicherungs-Aktiengesellschaften jetzt Dividenden von 6 bis 8 v. H. verteilen, die denen in der sonstigen Wirtschaft entsprechen, so muß darauf hingewiesen werden, daß der absolute Betrag dieser Dividendenzahlungen kaum ins Gewicht fällt, da bei einer Durchschnittsumstellung von 10 : 4 die Aktienkapitalien der Versicherungsunternehmen nicht allzu groß sind.

Zum Geschäftsverlauf der einzelnen Sparten soll kurz folgendes gesagt werden: