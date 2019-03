Inhalt Seite 1 — Aber die Ressentiments blieben... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolf gang Krüger

Auf sozialem Gebiet sind rückschauend auf das Jahr 1955 einige Ereignisse zu registrieren, die Anlaß zu ernster Besorgnis geben. Wir meinen jetzt nicht die eregten Lohnstreitigkeiten zwischen Gewerkschaften und Unternehmern und auch nicht die Tatsache, daß die Sozialreform, dieses auf lange Sicht so bedeutsame Unternehmen, auch im abgelaufenen Jahr nicht über den Vorhof grundsätzlicher Überlegungen hinausgekommen ist. Wir meinen jene Vorkommnisse, die vor vier Wochen mit der Eroberung des Betriebsrates der Dortmunder Westfalenhütte durch Funktionäre der kommunistischen Partei auch der breiten Öffentlichkeit so urplötzlich evident geworden und wie ein Schock in die Glieder gefahren sind.

Dieser in den letzten Wochen des Jahres so viel besprochene kommunistische Erfolg in dem Dortmunder Großbetrieb ist nur das letzte Glied in einer Kette unliebsamer Überraschungen. Ähnliches ereignete sich schon vor gut einem halben Jahr bei den allgemeinen Betriebsratswahlen beim Klöckner-Hüttenwerk in Haspe. Das Jahr 1955, das Jahr vieler erfolgreicher Lohnrunden auf breiter Linie, sah wilde Streiks bei den Goliath-Werken in Bremen, bei Howaldt und Stülcken in Hamburg, bei Henschel in Kassel, in den Textilbetrieben Nordhessens. Daneben liefen, ebentfalls als Ergebnis kommunistischer Wühlarbeit in den Betrieben, eine Reihe interner Wühlarbeit nen – die KP selbst sprach kürzlich von vierzig von ihr angezettelten Kurzstreiks –, die nicht oder kaum in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Das alles sind kaum zu mißdeutende Anzeichen dafür, daß Gefahr im Verzuge ist, wobei das Alarmierende nicht darin zu sehen ist, daß die Kommunisten, seitdem sie auf der politischen Ebene unter das Damoklesschwert des Verbots gestellt sind, ihre Aktivität in die Betriebe verlagern, sondern daß wir dem keineswegs mit Gelassenheit entgegensehen können. Wir haben, wie die Erfahrungen der letzten Monate gezeigt haben, auch im betrieblichen Raum ein breites Niemandsland, das offenbar weder von der sozialen Initiative der Unternehmer noch von den Aktionen und Aktionsprogrammen der Gewerkschaften erreicht wird und auf dem darum die Saat der Agitation aufgeht. Das ist das Beunruhigende.

In dieser Zeitung haben wir uns schon des öfteren gelegentliche kritische Bemerkungen zu den sogenannten freiwilligen betrieblichen Sozialleistungen nicht versagen können. Nicht deswegen, weil wir sie etwa für überflüssig hielten. Auch nicht aus den Gründen, aus denen sie von den Gewerkschaften oder (richtiger) von vielen Gewerkschaftsfunktionären abgelehnt werden, die darin eine Gefahr für die überbetriebliche Solidarität der Arbeitnehmer sehen. Sondern deswegen, weil eine besondere Rührigkeit auf diesem Gebiet, die sich von Jahr zu Jahr am Ansteigen der entsprechenden Bilanzposten messen läßt, noch nichts oder nur sehr wenig über die innere soziale Verfassung eines Betriebes aussagt. Auch im Raum der Betriebe erliegen wir bisweilen der Verführung der wohlfahrtsstaatlichen Praktik, sich an den Sozialetats zu erfreuen und die dahinterstehende soziale Wirklichkeit mit Rekordzahlen der gemachten Aufwendungen zu überdecken. Das Beispiel Westfalenhütte bestätigt unsere Skrupel. Es handelt sich hier um einen Betrieb mit ausgesprochen hohen sozialen Aufwendungen – bis zum Sportplatz und zum kostenlosen Erholungsaufenthalt für die Belegschaftsmitglieder. Große und gutgemeinte materielle Anstrengungen haben es also nicht verhindern können, daß ein ansehnlicher Teil der Belegschaft das Opfer radikaler Parolen wurde.

Wir haben uns aber auch – das jetzt zu Ende gehende Jahr bot verschiedentlich Anlaß dazu – in dieser Zeitung immer wieder kritisch mit den gewerkschaftlichen Mitbestimmungsforderungen auseinandergesetzt. Nicht, weil wir Gegner jener Bestrebungen sind, dem einzelnen Arbeitnehmer mehr Freiheit und Selbstbestimmung an seinem Arbeitsplatz zu geben, sondern deswegen, weil wir uns nie von der Befürchtung frei machen konnten, daß selbst auch die radikalste Verwirklichung der gewerkschaftlichen Forderungen uns diesem Ziel keinen Schritt näherbringt.

Dadurch, daß die Arbeitnehmer eines Betriebs in einer Art umgekehrtem Zahlenlotto ihre Betriebsräte wählen und daß sie in den Vorständen und Aufsichtsräten ihre Interessenvertreter sitzen wissen, ist für sie noch wenig gewonnen. Der einzelne Arbeiter und Angestellte bleibt weiter die Nummer, die er auch vorher war, als es das noch nicht gab. Er ist nach wie vor das kleine Rädchen in einem großen Räderwerk, der "fremdbestimmte" Teil eines Apparates, der durch die Einschaltung immer weiterer Kontrollinstanzen nur noch bürokratischer und damit unpersönlicher geworden ist.

Als im vergangenen August die wilden Streiks in Hamburg waren, konnten wir feststellen, daß die Erbitterung der in den wilden Aufstand getretenen Belegschaften sich mehr gegen die Gewerkschaften als gegen die Leitung der beiden bestreikten Werften wendete. Der Funktionär hinter dem Schreibtisch in der Gewerkschaftszentrale, der nur gelegentlich und meist erst dann, wenn es brennt, in den Betrieben erscheint, ist den Gewerkschaftsmitgliedern, geschweige denen, die nicht in der Gewerkschaft organisiert sind, ein Fremder. Ihm werden dieselben Ressentiments entgegengebracht wie dem Manager, den die Masse der Belegschaftsmitglieder nur bisweilen am Hauptportal aus seinem Wagen steigen sieht. Sagt er dann noch – aus Gründen der Verantwortung – zu einer Forderung nein, dann ist er der "Verräter an der Sache derer, die sie mit ihren Pfennigen bezahlen". Dann werden aus den eigenen Reihen die "Führer" gewählt, die Leute mit der geschickten Sprache, die vielleicht erst vor wenigen Tagen an ihrem Arbeitsplatz erschienen sind und von denen man sogar weiß, daß sie mit einer Partei sympathisieren, deren politische Doktrinen man "sonst" ablehnt. Aber die Arbeiter geben ihnen ihre Stimme, weil sie zu den ihrigen gehören, weil sie mit ihnen durch die ständigen Kontakte der Arbeit verbunden sind und weil sie ihnen darum menschlich vertrauen.