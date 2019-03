Inhalt Seite 1 — An der Kapazitätsgrenze? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Edmund Sala

Am Jahresende blickt die chemische Industrie mit etwas zwiespältigen Gefühlen in die Zukunft. Diese Feststellung mag. im ersten Augenblick überraschen, und der Verdacht, daß hier "tiefgestapelt" wird, dürfte bei manchem auftauchen. In der Tat ist es nicht ganz einfach, eine wirtschaftsmeteorologische Verschlechterung plausibel zu machen, solange der Himmel blau ist. Wenn sich der Chronist verpflichtet fühlt, auf ein mögliches Tief hinzuweisen, so aus einem ganz bestimmten Grund. Schon seit Jahrzehnten bewahrheitet sich die Faustregel, daß der Chemiebereich ein empfindlicher Wirtschaftsseismograph ist. Kleine Erschütterungen, die hier heute aufgezeichnet werden, breiten sich leicht aus wie die Wellen eines in den Dorfteich geworfenen Steines... Es ist so viel von Höchstkonjunktur und Überhitzung der Konjunktur geredet und geschrieben worden, daß – um im Bilde des Wetterpropheten zu bleiben – leichte Nebelschwaden vielfach die Sicht behindern.

Engpässe...

Läßt man bei dieser Jahresbilanz nur die Zahlen sprechen, so ist es auch "der" Chemiewirtschaft sehr gut gegangen. Das gilt jedoch nicht für die ganze Breite ihrer Produktionspalette, die vom Grundstoff- und Produktionsgüterbereich (= Industriechemikalien) über die Investitionsgüter (= chemische Spezialerzeugnisse) bis zu den konsumnahen Branchen der Markenartikel reicht. Sie unterscheidet sich von diesen Vergleichsgruppen nur in der Preisentwicklung. Denn alle Industriechemikalien zusammengerechnet liegen – im Gegensatz zu den Produktionsgütern – mit ihren Preisindizes nur ganz knapp über 1954; dagegen blieben chemische Spezialerzeugnisse im Schnitt sogar unverändert; nur die Konsumerzeugnisse teilen meist das Schicksal des starken Preisdrucks. Wenn aber die erwähnte Faustregel ihre Richtigkeit hat, dann gilt es, sie auch bei einer Vorschau auf 1956 zu beachten.

Um von den Tatbeständen auszugehen: auch die chemische Industrie hatte ihren redlichen Anteil an der guten Konjunktur des Jahres 1955. Ihr Umsatz dürfte knapp über 14 Mrd. DM liegen, gegenüber 12,3 Mrd. im Vorjahr. Hier handelt es sich also um eine echte Produktionsausweitung, die bei Industriechemikalien und Kunststoffen eindeutig ist, da diese Bereiche bereits 1953 ihre Kapazitäten voll ausgenutzt hatten. Vor allem bei den Industriechemikalien bestehen aber noch Bedarfslücken, wie die beträchtlich gestiegenen Einfuhrzahlen beweisen. Dafür, daß es andererseits auch Überkapazitäten gibt, genügt das Stichwort "Seife" mit ihrem kurzlebigen Krisenkartell. Zum Export ist zu sagen, daß für Chemieerzeugnisse der internationale Kampf um die Weltmärkte immer schärfer wurde und zu einer merklichen Verflachung der bislang stetig ansteigenden Exportkurve führte – eine Erscheinung übrigens, die auch die weitaus exportintensivere Schweiz heftig beklagt. Zwar gelang 1955 eine Exportsteigerung um 13 v. H., nämlich von knapp 3 auf rd. 3,4 Mrd. DM, aber die deutsche Gesamtausfuhr stieg schneller; sie dürfte einen Zuwachs über 20 v. H. verzeichnen.