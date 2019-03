Westdeutschlands industrielle Produktion hat im November den nach der jahreszeitlichen Entwicklung zu erwartenden Höchststand erreicht: Der Produktionsindex der gesamten Industrie stieg um 5 v. H. von 223 im Oktober auf 235 im November. Damit wurde das Produktionsergebnis vom November 1954 um immerhin 15 v. H. übertroffen. Besonders ertreulich ist, daß das Gesamtergebnis unserer industriellen Erzeugung in den ersten elf Monaten d. J. um 16 v. H. höher lag als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Diese Feststellung beweist deutlich den nach wie vor ansteigenden Trend unserer industriellen Entwicklung.

Für eine Konsolidierung der bäuerlichen Betriebe sprach sich Bundeskanzler Adenauer aus, als er sich bei Bundesernährungsminister Lübke und den Landwirtschaftsexperten der CDU/CSU-Fraktion über die Lage in der westdeutschen Landwirtschaft informiert hatte. Von den Landwirtschaftsvertretern wurde in diesem Gespräch vor allem darauf hingewiesen, daß die Landwirtschaft infolge der kurzfristigen Verschuldung sehr belastet sei. Die Ursache dieser Verschuldung wird mit der Umstellung auf die Mechanisierung und mit der Verteuerung der Dünge- und Saatmittel erklärt. Warum sollte es nicht möglich sein, die kurzfristigen Kredite in lang- oder mittelfristige Kredite umzuwandeln und notfalls auch mit einer Bundesanleihe zu helfen?

*

Ein bemerkenswerter Kundendienst wird mit Beginn des kommenden Sommerfahrplans von der Deutschen Bundesbahn geschaffen werden: die kombinierte Fahrt mit dem eigenen Auto und mit der Eisenbahn. Die DB wird auf der Strecke München–Frankfurt–Hannover–Hamburg und zurück die "Auto-Eisenbahn" einführen. Auf dieser Route können Kraftfahrer dann ihren Wagen als "Gepäck" auf neuartige doppelstöckige Packwagen verladen, um ihn am Zielort zur Verfügung zu haben.