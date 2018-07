Inhalt Seite 1 — Automatische Aufregung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian E. Lewalter

Wieder einmal hat eine Meldung über Schritte gegen ein berühmtes literarisches Werk als jugendgefährdende Schrift“ Entrüstung und Proteste ausgelöst. Diesmal waren Balzacs „Contes drolatiques“ das Streitobjekt. Die schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehrende Kontroverse gibt Anlaß zu einigen Bemerkungen und Beobachtungen.

Balzacs „Contes drolatiques“ sind keine Erzählungen für die reifere Jugend. Um das eigens zu demonstrieren, hat Balzac sie sprachlich kostümiert. Das Französisch, in dem er sie vorträgt, lehnt sich in Wortschatz und Schreibung an das des sechzehnten Jahrhunderts an, das Jahrhundert des Rabelais, der seinen Lesern eine sehr drastische Kost vorsetzen durfte, weil das Lesenkönnen noch keine allgemein verbreitete Fertigkeit war und man daher von den Lesekundigen einen nicht unerheblichen Grad moralischer Sattelfestigkeit voraussetzen konnte. Balzac stellt für die „Contes drôlatiques“ diese lesersoziologische Situation gewissermaßen künstlich wieder her. Denn um diese „Scherzhaften Geschichten“ dem Wortlaut nach zu verstehen, mußte der französische Leser von 1840 sich mit allerlei Mühen in die Sprachwelt der Rabelais-Zeit zurückversetzen, in der man statt „très“ noch „moult“ sagte und durch einen Haufen unausgesprochener Konsonanten das Schriftbild komplizierte.

Die meisten der Damen, die Balzacs große Romane mit Begeisterung und Ergriffenheit lasen, werden sich schon durch die Sprachbarriere von der Lektüre der so verfänglichen „Contes drolatiques“ haben zurückhalten lassen. Und erst recht die Jugendlichen. Ja, man kann geradezu sagen: wer

die geistige Kraft aufbringt, sich in die von Balzac gewählte fremdartige Sprachgestalt dieser frechen Anekdoten einzuleben, der hat damit schon bewiesen, daß ihm auch der Inhalt keinen sittlichen Schaden zufügen wird.

Angenommen nun aber den Fall, ein deutscher Verleger ließe sich einfallen, die Erotika aus Balzacs „Contes“ herauszulösen, sie in gemeinverständliches Deutsch übersetzen zu lassen und als eine „Auswahlausgabe“ eines klassischen Novellenwerkes auf den Markt zu bringen. Das wäre eine grobe Fälschung, ein Akt der Profanierung aus rein kommerziellen Gründen, die Verschandelung eines Klassikers. Niemand, dem sowohl Balzac als auch die Erziehung der Jugend am Herzen liegen, würde jenem (wie gesagt, nur angenommenen) Verleger zustimmen können. Jeder Verständige müßte wünschen, daß ein solches Produkt, wenn überhaupt, dann nur „unter dem Ladentisch“ verkauft wird, und schon gar nicht an Jugendliche.

Was jedoch würde geschehen, wenn eine solchermaßen verstümmelte Balzac-Ausgabe wirklich erschiene? Und wenn gar ein Staatsanwalt oder ein Prüfungsausschuß der Ansicht wäre, die Verballhornung gehöre auf die Liste jugendgefährdender Schriften?