Der Winter mit Schnee und Frost hat in diesem Jahr rechtzeitig eingesetzt, um Freude an der Winterreise zu haben.

Die Bundesbahn hat alle Vorkehrungen getroffen, die eine solche Schneelage von ihr verlangt. Parallelzüge können sofort eingesetzt werden, wenn der Andrang zur stark wird: überall ist das Mitnehmen von Skiern in der 3. Klasse erlaubt, in der 2. Klasse möglich, wenn kein Widerspruch erhoben wird. Rodelschlitten freilich wird man häufig aufgeben müssen.

Der Zustrom von Gästen aus dem Ausland nach Deutschland ist in den Wintersportgebieten bereits spürbar. In der Zeit zwischen den Festen Weihnachten und Neujahr herrscht sogar in sehr vielen Orten Hochbetrieb und Fülle, denn immer mehr wird es Übung, in einem erprobten Wintersportplatz den Gabentisch im Hotelzimmer aufzubauen.

Alle technischen Möglichkeiten werden ausgenutzt, um den Auswanderern die Lage auf den Zufahrtstraßen zu ihren Bergzielen schnell melden zu können. Die Autobahnen, aber auch die Bundesstraßen sind zumeist schneefrei oder doch passierbar, es liegt keine Meldung vor über die Sperrung einer wichtiger. Straße, die den Verkehr lähmen könnte. Im neuen Jahr wird auch das bei unsicherem Wetter kein Problem mehr sein, da man ja dann den Wagen "aufgeben" kann, um ihn am Zielort, fast wie ein Fahrrad oder eine Beiwagenmaschine, aus dem Gepäckwagen wieder zu holen und weiter zu fahren. Das hat’s übrigens schon mal in den 20er Jahren gegeben.

Folgende Alpenstraßen sind gesperrt, wie der ADAC bekanntgibt:

Österreich: Gerlos, Großglockner-Hochalpenstraße, Paß \Gschuett, Silvrettastraße, Zellerrain.

Schweiz: Albula, Flueela, Furka, Grimsel, Gr. St. Bernhard, Klausen, Oberalp, St. Gotthard, Simplon, Spluegen, Susten, Umbrail, Etzelstraße.