Nicht von Paul Linckes unsterblichem Berliner Schlager soll hier die Rede sein, sondern von einem Buch, das diese spezifische "Berliner Luft" literarisch und bildlich auf eine sehr eindringliche Weise aus der Erinnerung ins Gegenwärtige zaubert. Sein Titel lautet:

Hans Eberhard Friedrich: Berlin – Gestern, Heute und Immer. (Verlagsanstalt Hermann Klemm, Freiburg i. Br.) 104 S., Großoktav, mit 120 Federzeichnungen von Birger Lundquist, Leinen 12,50 DM.

Der Titel sagt, daß es sich nicht um eine der üblichen, Wehmut erzeugenden Reminiszenzen-Publikationen handelt, sondern um das Unzerstörbare, das Ewige im Wesen Berlins, das trotz der Schrecknisse des Krieges und der Verwüstung der einstigen deutschen Weltstadt weiterlebt.

Mit der Entstehung des Buches hat es eine merkwürdige Bewandtnis. Zuerst waren nämlich nur die Illustrationen da. Sie stammen von Birger Lundquist, dem vor einigen Jahren verstorbenen schwedischen Zeichner, der 1949 von "Dagens Nyheter" nach dem in Trümmern liegenden Berlin geschickt wurde, um dort die halbzerstörte Stadt mit seiner leichten, an Slevogts Technik gemahnenden Feder festzuhalten. Das ist ihm unvergleichlich lebendig geglückt: neben der Trostlosigkeit toter Straßen tritt das "Café Wien" mit seiner typischen Kurfürstendamm-Atmosphäre, wo man unverändert im Freien seinen Mokka oder seine Melange trinkt; ragten nicht im Hintergrund die Ruinen der Gedächtniskirche auf, so wäre das einstige Bild kaum verändert. Lundquist zeichnete das anonyme Volk und die Besatzungssoldaten mit der gleichen Liebe und Treffsicherheit, wie den Schauspieler Fritz Kortner, den Bildhauer Hans Hartung, den Bürgermeister Reuter oder den amerikanischen Befehlshaber General Lucius D. Clay.

Hans Eberhard Friedrich, der 1921 nach Berlin kam und dort eine Heimat fand, bis ihn die Ereignisse vertrieben, hat Berlin in all seinen Phasen erlebt; ihm formt sich die Gegenwart der Stadt, ihr Unvergängliches und Zukünftiges mit dem Blick auf ihre Geschichte – aber er bleibt ganz ein Schauender, Unmittelbar-Lebend-Erlebender, und das macht, daß in seine Schilderung etwas von der Wahrheit eingegangen ist, die ein altes Berliner Wort kündet: "Die Berliner Luft ist wie Sekt!"

Christian Otto Frenzel