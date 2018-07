Dabei ist die Forderung, es müsse nun endlich etwas geschehen („egal was“, darf man ja wohl sinngemäß ergänzen...), bereits zu Anfang Februar erhoben worden, und zwar vom Palais Schaumburg aus – von einer Stelle also, die es nicht gewohnt ist, überhört zu werden. Wieder einmal war der politische Instinkt sehr viel früher „wachgeworden“, als der Sachverstand der zuständigen Ressorts... Verwunderlich war dabei eigentlich nur, daß der Bundeskanzler sich mit seinem Appell, etwas Durchgreifendes gegen das „Davonlaufen“ der Preise und Löhne (und also gegen den Expansionsüberschwang!) zu unternehmen, in einem so schroffen Gegensatz zu dem alten Freund und Berater in allen wirtschaftspolitischen Fragen stellte. Dieser hatte nämlich – genau vor Jahresfrist, also nur wenige Wochen vor der Hinwendung des Bundeskanzlers zum restriktiven Kurs – mit harten Worten das Herostratentum jener Leute gegeißelt, die damals schon vor dem Expansionsüberschwang glaubten warnen zu müssen. Weil dabei eine nicht nur charakteristische, sondern geradezu klassische Formulierung zustande gekommen ist, darf es wohl erlaubt sein, jene Sätze noch einmal zu zitieren... zumal sie uns ja geradezu „auf den Leib geschrieben“ sind. Denn hier an dieser Stelle sind ja damals die ersten Bedenken und Warnungen geäußert worden, und zwar mit den Aufsätzen in Nr. 46 und 49 der ZEIT („Muß jetzt etwas für die Aktie geschehen? – Vordringlicher ist wohl, daß etwas gegen die Aktienhausse unternommen wird...“ und: „Gefahren des Booms“). Die Antwort erfolgte also in einer Rede vom 22. Dezember 1954, in der es hieß:

„Leider sind wir Deutschen immer geneigt, alles zu gründlich zu machen. Kaum haben wir es erreicht, daß die Absatzschwierigkeiten überwunden wurden und daß unsere Wirtschaft im Zeichen einer durchaus gesunden Expansion steht, da wird mit der Lupe nach Anzeichen für eine ungesunde Überexpansion gesucht, werden temporäre Spannungen aufgebauscht, wird im Zeitpunkt der sainsonmäßigen Höchstbeanspruchung des Marktes so etwas wie ein allgemeiner Facharbeitermangel konstruiert und werden mit beinahe hysterischer Beflissenheit die Mittel angepriesen, die Überexpansion zu bremsen und den Wirtschaftsablauf in einen ruhigeren Fluß zu bringen...“

Nun hat sicherlich jeder das Recht auf Irrtum: also auch der alte „Vormann“ der banker. Aber wieviel glatter wäre die konjunkturpolitische Diskussion des vergangenen Jahres abgelaufen, wenn dieser oder jener Wirtschaftsführer rechtzeitig begriffen und gesagt hätte, wohin die Fahrt nun sichtbarlich ging – außer den führenden Männern bei der Bank deutscher Länder, die zunächst immer wieder vorsichtig warnten und dann, als die „feinen“ psychologischen Einwirkungen nichts fruchteten, allmählich Kurs auf Restriktionen nahmen. Was von unserem kleinen Redaktionsschiff aus deutlich zu sehen war, hätten ja wohl die auf den Kommandohöhen der Wirtschaft stehenden Männer eher und deutlicher wahrnehmen können... von den Wissenschaftlern einmal ganz zu schweigen. Aber jetzt erst lesen wir Sätze wie die folgenden, die – wären sie vor Jahresfrist publiziert worden – sensationell gewirkt und die konjunkturpolitische Debatte wahrscheinlich entscheidend beeinflußt hatten:

„Wie berechtigt und nützlich unsere Gewohnheit des Antizipierens des möglichen Konjunkturumschlags ist, zeigt mit besonderer Deutlichkeit die Gegenwart. Während sich die gesamte westliche Welt (mit wenigen Ausnahmen) seit mindestens einem Jahr einer außerordentlichen Hochkonjunktur erfreut, haben die Konjunkturauguren frühzeitig begonnen, besorgt die Möglichkeiten einer Übertreibung zu beobachten, und schließlich die Alarmglocken in mehr als einem Lande gezogen. Sie sind... nicht resignierte Pessimisten in bezug auf das Morgen, sondern sie haben ein höchst lobenswertes Ziel, nämlich dies, durch Mäßigung der Hochkonjunktur den späteren Katzenjammer“ verhüten oder doch eine allfällige Reaktion so kurz und schmerzlos wie möglich zu machen. Damit ist ausgesprochen, daß eine Wirtschaftskrise nicht aus heiterem Himmel und aus jetzt erst plötzlich wirksamen Ursachen hereinbricht,sondern ihren Ursprung in der vorausgehenden Hochkonjunktur hat, sofern diese einen bestimmten gefährlichen Punkt überschritten hat. Vermeidet man diese Überschreitung, so vermeidet man die Krise.

Dieses Zitat stammt übrigens von einem jener „vorsintflutlichen Patentliberalisten“, wie Prof. Erhard neuerdings seine alten Freunde der „Freiburger Schule“ gern nennt: nämlich von keinem Geringeren als Prof. Röpke, und zwar aus einem Aufsatz, der am 7. November (dieses Jahres!) in einer Neusser Zeitschrift erschienen ist. Wir finden darin jene Auffassung bestätigt, die wir im vergangenen Jahr immer und immer wieder „bis zum Überdruß“ (beim Leser – vom Autor ganz zu schweigen!) vorgetragen haben. Nämlich: daß nicht etwa „die Inflation droht, und daß auch nicht „die Krise“ als Gefahr vor uns steht –, daß wirkliche Sorgen vielmehr nur dann gegeben sind, wenn zu spät eingegriffen wird – und deshalb zu hart eingegriffen werden muß. Bildlich gesprochen: wenn die Bremsen erst im letzten Augenblick der Überexpansion scharf angezogen werden –, um das Abrutschen in die Inflation oder das Überschlagen des booms in die Krise (das eine oder das andere könnte dann akut sein!) zu verhindern –, dann werden wir alle auf der Nase liegen... manche von uns nur für einen Moment, aber andere so, daß sie nie wieder auf die Beine kommen...

Sieht man die Dinge derart, d. h. so realistisch wie nur irgend möglich, wird man ein ungutes Gefühl empfinden bei gewissen Warnungen, die, aus dem Bundeswirtschaftsministerium kommend, die Kompetenzengrenze zwischen dem „Amt Erhard“ und der BdL bald nach dieser und bald nach jener Seite hin verschieben – oder doch in einer unzulässigen Weise verschieben möchten. Immer wieder hat der Minister in den letzten Monaten die BdL als den „Schwarzen Mann“ in Erscheinung treten lassen, mit der an „die Wirtschaft“ gerichteten Warnung: Wenn ihr nicht auf mein gutes Zureden hören wollt, wird euch ein anderer die restriktive Zuchtrute zeigen! Das ging dann sogar so weit (vgl. FAZ vom 12. 9.), daß der Minister drohte:

„Wenn die BdL mit drastischen Mitteln die Freizügigkeit einschränken müßte, vielleicht noch verbunden mit Steuer politischen Maßnahmen, um die Kaufkraft zu schützen, dann wäre die Überkonjunktur rasch zurückgedrängt...“

Völlig unerfindlich bleibt dabei, wieso der BdL die Kompetenz zur „Einschränkung der Freizügigkeit“ zugesprochen wird; im Dunkeln bleibt auch, welche steuerpolitischen Maßnahmen „die Kaufkraft schützen“ könnten... Aber das ist nur die eine Seite der Angelegenheit. Nicht minder bedenklich ist, daß der Minister mehrfach auch umgekehrt an die BdL appelliert hat, sie möge „auf weitere Maßnahmen so lange wie möglich verzichten“. Wenn Worte einen Sinn haben, so heißt das doch nichts anderes, als daß Prof. Erhard befürchtet, die BdL könne auch ohne zwingenden Anlaß – vielleicht aus purer Freude am Dirigismus, „aus purer Lust an Tollerei“, wie der Berliner sagt – weitere restriktive Maßnahmen verfügen. Die Zentralbank-Leitung sollte aber weder zum „Buhmann“ degradiert noch der Leichtfertigkeit bezichtigt werden – und das am allerwenigsten durch den für die Kreditpolitik zuständigen Bundesminister. Zumal er der Bank die Verantwortung dafür, was sie tut und wann sie es tut, ja doch in keinem Falle abnehmen kann.