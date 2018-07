Inhalt Seite 1 — Cortina im Zeichen der Olympiade Seite 2 Auf einer Seite lesen

R., Cortina, im Dezember

Als ich im Sommer vor einem Jahr zum ersten Male die Dolomitenstraße entlang nach Cortina d’Ampezzo kam, hat mir das italienische Städtchen nicht sonderlich gefallen. Nein, dies war nicht das ländlich-romantische Bergdorf, welches ich vorzufinden gehofft hatte. Die grellen Lichter unter den weißen Dächern blendeten. Die großen Hotelburgen zu beiden Seiten der Straße kosteten viel Geld. „Sie müssen Cortina kennenlernen“, hatte man gesagt, doch ich reiste weiter.

Diesmal bin ich, nun zum dritten Male und im Winter, im Zug den Dolomiten entgegengefahren. Hell klingt das Pfeifen der Bergbahn durch das Pustertal. Dann türmen sich die Felsenkathedralen der Dolomiten, schon lange, ehe man da ist. Dobiacco liegt hinter uns. Cortina! Ein kleiner Bahnhofsplatz inmitten glöckleinbimmelnder Pferdeschlitten. Vor dem Ausgang haben die Abgesandten der großen Hotels in langer Reihe Aufstellung genommen. „Miramonti“, „Christallo“, „Bellevue“, „Savoia“, steht auf ihren Mützen (Cortina verfügt über 55 Hotels). Man spricht gut deutsch – Cortina war einst Südtirol!

Im Hotel Savoia werden vom 26. Januar bis 5. Februar während der Winterolympiade 400 Journalisten aus aller Welt Unterkunft finden. Das Schwimmbad auf dem Dach dieses modernen Albergo wird nur im Sommer aufgedeckt, aber die bequemen Liegestühle hier oben sind auch in den winterlichen Monaten ein beliebter Zufluchtsort der Hotelgäste.

An einem strahlenden Dezembermorgen sind wir mit der Seilbahn zum „Faloria“ hinaufgefahren und ein Stückchen höher noch zum „Tondi“, der Riesenslalomstrecke während der Olympiade. Von dem kleinen Bergrestaurant mit den weißgescheuerten Holzbänken aus sieht man den „Tre Croci“ (1780 m), die ,,Cinque Torri“, den „Monte Christallo“, den ‚,Col Drusciè“ (die Slalompiste), darüber „Tofana“ (2100m), die Olympiaabfahrt. Man kann von hier aus die uniformierten Schneeschipper beobachten, die den feinen Pulverschnee abfahrtsgerecht machen. Bunt leuchten die roten und blauen Skihosen, die farbenfreudigen Pullover der Saison-Avantgardisten über den weißen Hängen. Die internationalen Olympiadeteilnehmer dürfen sich erst am 20. Januar zum letzten Training hier einfinden. Bis dahin haben die privaten Besucher eine Galgenfrist in Cortina. Am Nachmittag locken Walzerklänge im „Cristallo-Hotel“. Dort liegt die Eisbahn (nicht zu verwechseln mit dem Olympia-Eisstadion in Misurina). Die Schlittschuhexpertinnen sehen alle aus wie echte Mannequins.

Auf der Olympiaschanze der Skispringer in Zuel brauchen die Zuschauer sich nicht zu beklagen: Große Infrarotstrahler sorgen dafür, daß man auch an den kältesten Tagen keine kalten Füße bekommt – und sollte dies alles nichts nützen – so wird der populäre Bauchladenverkäufer mit einem Pappbecher Kaffee und einem Gläschen „Grappa“ (Zwetschenschnaps) die Lebensgeister recht schnell wieder erwecken.

Für die vielen Gäste, soweit sie nicht Olympiasportler sind, ist alles getan, damit sie die Erholung, die sie am Tage finden, am Abend wieder ruinieren können. Sie sind nur am Tage Zuschauer. Cortina ist nachts lebendiger als am Tage. Das Bild ist farbenfreudig und die Inszenierung der lebensfrohen italienischen Gastgeber ist gut. Man sagt, ein bißchen zu geschäftstüchtig. Sie machen Koppelgeschäfte. Nur wer sich für einen Aufenthalt von 14 Tagen festgelegt, bekommt die teuren Zuschauerkarten (für den Spezialsprunglauf bis zu 40 DM). Als Pensionspreis muß man mindestens 28 bis 32 Mark rechnen. Zimmer ohne Pension sind nicht zu haben, obwohl man während der Winterspiele die Mahlzeiten wahrscheinlich nicht wird einhalten können. Einzelzimmer sind keinesfalls garantiert. Die Hotels von Cortina sind imstande, 8000 Gäste aufzunehmen, aber die Zahl der olympischen Besucher wird auf 35 000 bis 50 000 geschätzt. So werden die Gäste nicht nur in einem Umkreis von 60 km wohnen müssen, sondern noch weiter weg. So sind in Venedig, drei Autostunden von Cortina entfernt, schon Zimmerbestellungen für die Zeit vom 26. Januar bis 5. Februar eingegangen.