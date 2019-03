Das Jahr 1955 brachte der Daimler-Benz AG‚ Stuttgart-Untertürkheim, eine befriedigende Entwicklung. Der Gesamtumsatz des Unternehmens wird 1,4 Mrd. DM überschreiten, – das ist eine Zunahme um etwa 35 v. H. gegenüber dem Vorjahr (1,05 Mrd. DM). Wie Generaldir. Fritz Könecke bekanntgab, konnte der Export trotz vermehrter Schwierigkeiten mit dieser Entwicklung Schritt halten und seine Umsatzhöhe um rd. 40 v. H. auf etwa 500 (1954 356,5) Mill. DM steigern. Die Produktion der Daimler Benz AG habe an dem allgemeinen Aufschwung der deutschen Automobilindustrie in bemerkenswertem Umfange teilgenommen. Mit rd. 64 000 (1954: 48 816) Personenkraftwagen und rd. 29 000 (19 094) Nutzfahrzeugen habe die Produktion gegenüber dem Vorjahr um rd. 47 (37) v. H. zugenommen. Trotz dieser Erfolge, so sagte Könecke, sollten die Aussichten für 1956 mit einem maßvollen Optimismus betrachtet werden. Wenn man die Konjunktur aufrechterhalten, wenn man nicht allzufrüh an die Grenzen einer Produktionssteigerung stoßen wolle, und wenn man es wirklich mit der etappenweisen Verkürzung der Arbeitszeit ernst meine, müsse man rationalisieren und nochmals rationalisieren. W.