Das Verhängnisvolle dieser zeitweiligen Haussefaktoren war die Tatsache, daß sie die Kurse zusätzlich nach oben drückten und so dazu beitrugen, daß sich die unglückliche Diskrepanz zwischen Aktien- und Rentenrendite ausweitete. Zu Beginn dieses Jahres glaubte man noch, das Problem durch einen Druck auf den Anleihezins lösen zu können, zumal der Kapitalmarkt „unbegrenzt leistungsfähig“ schien. Die Emissionsinstitute reduzierten den Zinsfuß ihrer Anleihen von 6 1/2 auf 6 und später mit rosarotem Optimismus auf 5 1/2 v. H. Als aber die Zeit des knappen Geldes anbrach, stellte sich heraus, wie sehr doch manche Anleihen unecht placiert gewesen sind. Das trifft in erster Linie für die steuerfreien fünfprozentigen Staatspapiere zu, die tatsächlich in vielen Fällen nur als Liquiditätsreserve gehalten wurden und jetzt wieder auf dem Markt erschienen. Das Manipulieren mit Steuervergünstigungen hatte die Gewichte ins Ungesunde verschoben – nun mußten die Folgen getragen werden.

Auch an der Frage, ob angesichts der rückläufigen Rentenkurse – 5 v. H. des Kurswertes wurden nicht überschritten – hätte interveniert werden sollen oder nicht, entzünden sich die Meinungen. Eines ist sicher: so wie verfahren wurde, war es auf alle Fälle falsch. Man drang darauf, Kurse zu notieren, die reine Fiktionen waren, weil hierzu Material nur in völlig unzureichendem Ausmaß untergebracht werden konnte. Die Folge davon war ein grauer Markt im außerbörslichen Verkehr, der dem Ansehen der betreffenden Papiere mehr schadete, als die Wunschkurse nützten. Wenn man erst zu Kursen intervenieren wollte, die von dem Ausgabekurs nicht mehr weit entfernt waren, hätte man nicht durch dirigistische Maßnahmen lange Zeit verhindern dürfen, daß der Interventionspunkt erreicht wird.

Die zweite Quittung für Zwangseingriffe in den Kapitalmarkt erhielt man bei den aus der Investitionshilfe stammenden Anleihen. Diese kamen nämlich oftmals in Hände, die alles andere notwendiger brauchten als Wertpapiere, für die sie zwangsweise eigene Mittel hergegeben hatten, um anderen Industriezweigen bei ihren Investitionen zu helfen. Die Besitzer dieser Industrieobligationen, die ihnen zu 98 oder 99 v. H. angerechnet worden waren, konnten sie in den vergangenen Wochen nur zu 88 und darüber abstoßen. Also ein weiterer ärgerlicher Verlust!

Zum Schluß ist die Frage zu untersuchen, welche Möglichkeiten die Situation am Aktien- und Rentenmarkt dem Anleger zur Jahreswende eröffnet. Die ohne Zweifel höchste Rendite ist bei den festverzinslichen Papieren erzielbar. Ein Hinweis auf die sechsprozentige Anleihe der Deutschen Reichsbahn, die zu etwas unter pari erhältlich und steuerfrei ist, genügt hier. Der fünfeinhalbprozentige Pfandbrieftyp dürfte vorerst wieder durch den sechsprozentigen ersetzt werden. Beide sind tarifsteuerpflichtig. – Ein hohe Nettoversinzung ergibt sich ferner bei den ebengenannten Industrieobligationen, wenn sie zu den augenblicklichen Kursen – erworben werden.

Die Aktie ist ein Risikopapier geblieben; das hat uns das Börsenjahr 1955 deutlich demonstriert. Ihre Bewertung von der Rendite allein abhängig zu machen, ist ebenso falsch, wie übermäßig auf den Substanzcharakter zu bauen. Die künftige Entwicklung der Aktienkurse wird zu einem großen Teil von heute noch nicht vorausschaubaren Faktoren abhängen. Kommt es in der großen Politik zu einem Abrüstungsstopp, dann sind die Voraussetzungen für eine kräftige Erholung gegeben. Zwangsläufig treten Substanzcharakter und Substanzdenken dann mehr in den Vordergrund. Gegenwärtig ist für beides in der Bundesrepublik nur ein geringer Spielraum vorhanden, da man mit Erfolg alleninflationistischen Tendenzen entgegengetreten ist. Große innenpolitische Erschütterungen können einen vorübergehenden Druck ausüben, doch gilt im allgemeinen das heutige Kursniveau durch die Konjunkturlage als so weit gerechtfertigt, daß peinliche Überraschungen wenig Wahrscheinlichkeit für sich haben. Das große Plus in der Bundesrepublik ist die beträchtliche Sparrate, die auch im jetzt ablaufenden Jahr erhalten geblieben ist. Es wird darauf ankommen, einen Teil der Spargelder in vernünftiger Weise auf den Kapitalmarkt umzulenken. Denn ohne derartige Zuführungen wird er seinen Aufgaben nicht gewachsen sein, zu denen in steigendem Maße die Investitionsfinanzierung (auch durch die bisher vielfach vernachlässigte Konsolidierung kurzfristiger Investitionsmittel) gehören wird.

Die restriktive Politik der BdL führte bei den Banken zu einem Bruch in der bis dahin ungewöhnlich expansiven Bilanzentwicklung. Allerdings wirkten sich hier die Bremsen nur langsam aus und – wie die BdL in ihren Monatsberichten mehrfach betonte – auf der Kreditseite nicht immer in dem gewünschten Umfange. Das Kreditvolumen verringerte sich kaum; dagegen war in der Kreditbereitschaft eine Verhärtung unverkennbar, wenngleich die Institute mit Erfolg bemüht waren, sich neue Quellen zu erschließen, nicht zuletzt über die Börse. Daß die Ertragsfähigkeit, der Banken durch die neue Lage fühlbar beeinträchtigt worden sei, wird eigentlich nirgendwo angenommen. Selbst wenn sich in dem einen oder anderen Falle Abstriche im Kreditgeschäft ergeben haben sollten, dann stehen dem die Erträgnisse aus den zahlreichen Neuemissionen gegenüber, die in normalen Zeiten einen wesentlichen Bestandteil des Ertrages bilden. Auf der anderen Seite dürften auch die im Geschäftsjahr 1955 eingetretenen Ausfälle bei den Kreditoren nicht über das normale Maß hinausgegangen sein.