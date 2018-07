Von Ch. D. Hahn

Seit Jahr und Tag hält, wie jedermann weiß, bei uns im Bundesgebiet die Konjunktur an, und unsere besten Experten machen sich am meisten Sorgen darum, wie wir die selbst vom Finanzminister Schäffer erwarteten weiteren Zuwachsquoten unserer Produktion sozusagen in einer gesunden Weise ohne Pannen wirtschaftlich und menschlich „verdauen“ können. Man muß sich diese Entwicklung der steigenden Leistungen, auch der steigenden Einkommen und der steigenden persönlichen Ausgaben zum Wohlergehen der breitesten Bevölkerungsschichten vor Augen halten, um zu verstehen, wie groß das allgemeine Mißvergnügen in unserer Landwirtschaft ist, weil sie erklärt, von dieser vorteilhaften Entwicklung ausgeschlossen zu sein, weil sie auf ihr Existenzrecht verweist und entsprechende Forderungen stellt.

Die Milchstreiks gaben, abgesehen von politischen Hintergründen, der allgemeinen Verstimmung gegenüber der Landwirtschaft beredten Ausdruck. Da die Landwirtschaft ihrerseits mit der Urabstimmung für einen Käuferstreik aufwartete, der durchaus die Bedeutung eines peinlichen Konjunkturrückschlags gewinnen könnte, liegt zweifellos ein Kriterium vor, das zu ernsten Erwägungen Veranlassung geben sollte angesichts einer guten Ernte, die dennoch für die Landwirtschaft nicht genug Nutzen verspricht.

In diesem Jahre wurde zu Recht das Dankgebet für den Erntesegen gesprochen. Wieviel Sorgen hatte man noch im Spätherbst 1954 in beinahe allen Betrieben gehabt, weil es wegen des schlechten Wetters mißlang, die Herbstsaaten gut in den Boden zu bringen. Das Frühjahr war ungewöhnlich spät und feuchtkalt. So breitete sich eine berechtigte Depression in der Landwirtschaft aus: man befürchtete nach den Rückschlägen des nassen Jahres 1954 das Schlimmste, bis der Juni besseres Wetter brachte, und zwar nördlich der Linie Bonn-Kassel-Hannover Sonne und Trockenheit, während südlich davon die Tage kühl blieben und wiederholte Wetterschäden brachten. Aber ab August wurde es dann ein „ideales Erntewetter“ überall.

So ist nach vielen Sorgen die Getreideernte nach Menge und Qualität gut ausgefallen. Das gleiche ist von der Zuckerrübenerte zu sagen. Die Erlöse aus der Fleischversorgung lassen sich durchaus nicht schlecht an. Nur bei den Kartoffeln ist durch eine Verringerung der Anbaufläche und durch geringeres Wachstum, ähnlich wie in unseren Nachbarländern (infolge zu großer Trockenheit oder zuviel Nässe und der damit auftretenden Krautfäule), eine Ernteverminderung um 15 bis 20 v. H. zu verzeichnen.

Wer die Verhältnisse übersieht, gelangt zu der Schlußfolgerung, daß die Betriebe aller Größenklassen mit einer erstaunlichen Fülle an Energie und Fleiß und mit einer geradezu eleganten Anpassungsfähigkeit aus den Naturgegebenheiten ein respektables Maximum an Leistungen herausgeholt haben. Wäre das nicht Grund genug zu einer inneren Zufriedenheit der Landwirtschaft? Gewährt nicht auch das vor Monaten beschlossene Landwirtschaftsgesetz berechtigte Hoffnungen, endlich auch die Landwirtschaft in den Mitgenuß der Konjunktur gelangen zu sehen? Mißvergnügt über die „ewigen Klagen und Forderungen“ der Landwirtschaft (wir wollen hier jedoch von den Aggressivitäten der Herren v. Rohr & Co., der „grünen Opposition“, in sehr großen Teilen der stadtfernen Presse absehen), fragen sich selbst wohlmeinende Betrachter: Was wollen diese Leute eigentlich noch mehr?

Da das Mißvergnügen bedauerlicherweise inhält und bisher leider auch keinerlei Wendung zu einer besseren Stimmung zu erkennen ist, sei versucht, einige Anlässe hierfür zu notieren: