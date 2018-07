Inhalt Seite 1 — Der Betrieb eine „Errungenschaftsgemeinschaft“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gert P. Spindler

Angesichts der Bemühungen um eine Lösung der sozialen Fragen beanspruchen die Vorschläge der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft“ besonderes Interesse. Ob auf dem von diesen avantgardistischen Unternehmern bestrittenen Wege wirklich ein praktikabler Ansatz für eine sozialpolitische Neuorientierung entwickelt werden kann, ist immer noch umstritten. Wir haben einen der namhaftesten Initiatoren des Partnerschaftsgedankens gebeten, hierzu Stellung zu nehmen. Auf einen sehr wichtigen kritischen Einwand – nämlich, daß die Betriebe mit starkem Belegschaftswechsel und saisonaler Struktur nicht für die auf den Belegschaftsstamm zugeschnittenen Maßnahmen in Frage kommen – wird später noch einzugehen sein.

Bedauerlich viele Menschen in Westdeutschland scheinen im Rausche des „Wirtschaftswunders“ übersehen zu haben, daß die Erhöhung des Lebensstandards die seit über hundert Jahren anstehende gesellschaftliche Neuordnung keineswegs löst. Sieht man sich den Ausgang der Genfer Außenministerkonferenz und die Äußerungen Molotows über die Notwendigkeit des Erhaltens der „Errungenschaften“ in der Sowjetzone an, so wird deutlich, daß die westliche Lebensauffassung nur dann Aussicht hat, sich auf die Dauer durchzusetzen, wenn eine freiheitliche, auf gegenseitiger Würdigung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit basierende Sozialordnung entwickelt wird. Eine auf dieser Linie in den westdeutschen Betrieben geübte Praxis dürfte zu einem der stärksten Wiedervereinigungsargumente werden, die von unserer Seite den östlichen Behauptungen entgegengestellt werden können. In dieser so lebenswichtigen Frage wird die öffentliche Auseinandersetzung bedauerlicherweise beherrscht von den auf den ausgefahrenen Geleisen des vorigen Jahrhunderts sich bewegenden Gedanken der Unternehmer- und der Gewerkschaftsseite. In den letzten Jahren ist ein ständig sich verschlechterndes Klima zwischen den Organisationen, die die Sozialpartner vertreten, festzustellen, und in den Auseinandersetzungen spielen wirtschaftspolitische und materielle Gesichtspunkte die ausschlaggebende Rolle.

Darum hat sich schon vor geraumer Zeit eine Anzahl von Unternehmungen entschlossen, mit den traditionellen vorgefaßten Meinungen zu brechen und über den Weg der partnerschaftlichen Zusammenarbeit den in einem demokratischen Lande unwürdigen Gegensatz zwischen den in der Wirtschaft arbeitenden Menschen zu überwinden. Das Ziel ist, aus dem abhängig Arbeitenden einen vollwertig in der Gemeinschaft mitwirkenden Partner, also im echten Sinne des Wortes einen Wirtschaftsbürger zu machen. Dieser Absicht liegt die Erkenntnis zugrunde, daß ein industrielles Unternehmen eine Errungenschaftsgemeinschaft darstellt, bei der jeder, an welcher Stelle er steht, für den Erfolg des Ganzen gleich notwendig ist. Daraus ergeben sich die Konsequenzen fast wie von selbst. Da ist einmal die Beteiligung der Mitarbeiterschaft an dem Ergebnis des gemeinsam Errungenen, zum anderen die vollwertige Einschaltung und Mitwirkung bei allen Problemen, die die Zukunft des Unternehmens und damit das Schicksal des einzelnen Arbeitsplatzes maßgeblich beeinflussen.

Es ist wohl nicht verwunderlich, daß bei der Verfahrenheit der allgemeinen Situation ganze Buketts von Bedenken den Partnerschaftsbetrieben auf den Tisch gelegt werden. Man behauptet, daß dem Mitarbeiter der Inhalt der Lohntüte wichtiger sei, als alle innerbetriebliche Zusammenarbeit. Diejenigen, die das sagen, verweisen dabei auf Lohnauseinandersetzungen und auf den allgemeinen Wunsch, einen Anteil an der Prosperität des gesamten Volkes zu erhalten.

Welcher Personenkreis wollte das wohl nicht und wer könnte bestreiten, daß dieser Anspruch gerechtfertigt ist? Aber es hat sich ja in unzähligen Industriebetrieben gezeigt, daß selbst höchste Löhne nicht in der Lage sind, zwischen den Sozialpartnern eine Entspannung herbeizuführen und daß – im Gegenteil – in vielen Fällen dort eine Radikalisierung am stärksten in Erscheinung tritt. Demgegenüber ist in mehr patriarchalisch geführten Kleinbetrieben, oft auch unter weniger günstigen materiellen Umständen eine Zufriedenheit in der Mitarbeiterschaft vorhanden. Sie hat ihre Ursache in dem Vertrauen zum Chef, den der einzelne persönlich kennt und von dem er persönlich angesprochen und gewürdigt wird. Trotzdem gehört auch diese Form der Vergangenheit an; denn die moderne industrielle Fertigung und die daraus entstehenden Betriebsgrößen lassen echte persönliche Beziehungen gar nicht mehr zu. Wichtiger aber noch ist die Tatsache, daß auch in diesen Betrieben die Mitarbeiter keinen Einblick und keinen Einfluß auf die Geschehnisse haben, von denen auch ihr Schicksal abhängt. Der Frieden dort ist also nur scheinbar und beruht nicht auf einer gesunden Grundlage. Er ist abhängig von der Person, und das ist ein Unsicherheitsfaktor.

Ein zweites Argument gegen die betriebliche Partnerschaft besagt, der Mitarbeiter wolle gar nicht mitwirken oder „mitbestimmen“, denn er wolle keine Verantwortung tragen. Mit der gleichen Logik könnte man sagen, daß auch das Kind nicht in die Schule gehen will, weil es nicht lernen wolle. Trotzdem würde wohl heute niemand mehr auf den Gedanken kommen, die allgemeine Schulpflicht abzuschaffen. Natürlich ist ein Volk ohne eine derartige Bildung leichter zu regieren. Aber darauf kommt es ja nicht an. Das Entscheidende ist doch, daß die Entwicklung zu einem höheren Standard der menschlichen Gesellschaft durch eine immer weitergehende Beseitigung der ausschließlichen Entscheidung einzelner über die Masse der abhängig Lebenden gekennzeichnet ist.