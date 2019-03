Inhalt Seite 1 — Der gefährliche Seiltanz der Weltkonjunktur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aber die Aussichten für das kommende Jahr sind nicht als schlecht zu beurteilen

Von K. L. Herczeg, Paris

In den dreißiger Jahren hat sich die Wirtschaftspolitik vergeblich bemüht, die zerrüttete Konjunkturlage wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Die große Krise, die mit dem Börsenkrach in der Wall Street begann, führte zum Bilateralismus, zu einem Wettlauf bei Währungsabwertungen, zur Autarkiebestrebungen und Handelsrestriktionen. Ein brauchbares Konzept, das diesen verhängnisvollen Zirkel ohne Rüstungspläne und neuerlichen Krieg überwunden hätte, gelangte nicht zum Durchbruch. Die Schockwirkungen aus jener Zeit hatten nach 1945 zumindest die eine gute Folge, daß sich keine westliche Regierung darauf einlassen konnte, beim Nachlaufen nach falschen Wechselkurs-Phantomen eine solche Deflationspolitik zu betreiben, die auf das übermäßige Anschwellen der Arbeitslosigkeit keine Rücksicht nimmt. Damit ist nicht gesagt, daß die Weltwirtschaftspolitik im letzten Jahrzehnt reibungslos verlief. Das in Bretton Woods festgelegte Programm zur Wiederingangbringung des Welthandels, das nach vorübergehenden Hilfsmaßnahmen der UNRRA ein sofortiges Einsetzen der Weltbank für langfristige Wiederaufbauvorhaben und des Internationalen Währungsfonds für kurz- und mittelfristige Kredite vorsahen, erwies sich bereits 1947 als völlig unzulänglich. Darum mußte der Marshall-Plan einspringen und die übrige Auslandshilfe der Vereinigten Staaten, die seither jährlich 4 bis 5 Mrd. Dollar in die übrige freie Welt pumpen, um eine zufriedenstellende wirtschaftliche Aktivität zu sichern. Diese einseitigen Wertübertragungen hätten trotz ihres gewaltigen Umfanges nicht ausgereicht, wenn nicht gleichzeitig eine Wandlung der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen vor sich gegangen wäre.

Erst der Abbau der Einfuhrkontingentierungen und die multilaterale Clearingabrechnung über die Zahlungsunion stellten in Europa die Voraussetzungen für den Aufschwung auf ein bisher unerreichtes Konjunkturplateau dar. Damit rücken aber neue Probleme in den Vordergrund. Durch die Annäherung an die Grenzen der Kapazität, der Arbeitskraftreserven wie der technischen, verschlechtert sich das Preisklima. Die wirtschaftlichen Erfolge bringen Lohnforderungen hervor, die nicht immer darauf Rücksicht nehmen, ob der Gesamtkaufkraft auch ein entsprechendes Güterangebot gegenübersteht. Winkt um die eine Ecke die Inflationsgefahr, so droht um die andere wiederum die Krise, falls die Konjunktur nicht genügend dosiert oder gar abgewürgt wird. Wußte man in den dreißiger Jahren nicht mit der weltweiten Depression umzugehen, so fehlt es heute vielerorts an Erfahrungen, um den Seiltanz in der manchmal schwindelnden Höhe der gegenwärtigen Konjunktur zu bestehen.

Schwerpunkt USA

In dieser Lage kommt der verantwortungsbewußten Konjunkturanalyse eine große Bedeutung zu. Es fehlte nicht an Stimmen, die aus dem weiteren westeuropäischen Aufschwung – während der Rezession in den USA – zu dem Schluß gelangten, daß die frühere Erfahrung, wonach Europa eine Lungenentzündung bekommt, wenn Amerika unter einem Schnupfen leidet, keine Geltung mehr besitze. Diese Folgerung Ist nicht ganz richtig. Die gegenläufige Entwicklung auf beiden Kontinenten 1953/54 ist als eine Berichtigung der seit 1939 stark vorgeprellten weltwirtschaftlichen Stufenstellung der USA anzusehen, während in Europa durch die ersten Etappen der Liberalisierungs- und Integrationspolitik die vorangegangenen Einbußen zum Teil wieder wettgemacht werden konnten. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß damit das europäische Konjunkturgeschehen unabhängig wird von äußeren Einflüssen, und die Vereinigten Staaten bleiben als weitaus stärkstes Glied weiterhin ein entscheidender Faktor der Weltkonjunktur. Durch den Preiszusammenhang aller Güter und die enge weltwirtschaftliche Verflechtung wirkt sich diese Stellung auf alle Länder des Westens aus. Aus diesem Grund verdient die amerikanische Konjunktur eine besondere Beachtung. Die Beschäftigtenhöhe stieg dort innerhalb des letzten Jahres um drei Millionen Personen; die 1954 nur zu 60 v. H. ausgenutzte Stahlindustrie erzeugte (1955) 112 Mill. Tonnen, und auch sonst erzielte diese Wirtschaft, mit einem Sozialprodukt im Werte von 387 Mrd. Dollar, eine Steigerung gegenüber 1954, das bisher beste Jahr ihrer Geschichte, um 7 v. H. Auch hier mußten Dämpfungsmaßnahmen ergriffen werden, die wenig Sympathien fanden und dem Federal Reserve Board den Ruf einer unbeliebten Anstandsdame einbrachten, die den Alkohol gerade dann entzieht, wenn die Tischrunde beginnt, etwas lustiger zu werden.

Die Prognosen für 1956 sind durchaus befriedigend. Durch verfeinerte statistische Erhebungen ist es heute in den USA möglich, über wichtige Fakten der Wirtschaft zumindest mittelfristige Aussagen zu erhalten, die für die Wirtschaftspolitik von unermeßlichem Wert sind. Nach den vorliegenden Erhebungen wird die Investitionstätigkeit 1956 um 13 v. H. und in der Industrie sogar um 30 v. H. zunehmen. Zumindest für die 1. Hälfte von 1956 ist das dynamische Wachstum der USA-Wirtschaft gesichert; aber auch für die kommenden 12 Monate dürften die Gesamtergebnisse höher liegen als 1955. Den Konjunkturpessimisten – die noch immer nach einer Hochkonjunktur eine tiefe Depression für unvermeidlich halten – wird die Bestätigung ihrer Wahrsagerkunst in Amerika dadurch schwer gemacht, daß die dortige aktive Konjunkturpolitik auf überparlamentarischer Ebene entschieden wird, nämlich im Obersten Wirtschaftsrat des Präsidenten und dann auch im Nationalen Sicherheitsrat, so daß die zuständigen Ministerien oder das Federal Reserve System nicht von täglichen Zufallsmehrheiten abhängen und rasch in Aktion treten können. Die augenblickliche Linie ist darin zu sehen, daß vorläufig keine Verschärfung der Drosselungsmaßnahmen zu erwarten ist. Andererseits beobachtet man die Abschwächung einzelner Teilmärkte, etwa des Wohnbaues, mit großer Aufmerksamkeit, um rechtzeitig den Schalthebel herumreißen zu kön-Sollte die Anzahl der monatlich begonnenen Wohnungseinheiten auf einen Jahresdurchschnitt von weniger als 1,1 Mill. Stück sinken, so wird die gegenwärtige Baukreditrestriktion und -Steuerung eine erhebliche Lockerung erfahren.