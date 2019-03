Vor 200 Jahren war er das Fahrzeug der Komödianten, als die Künstler der Szene noch wie die Schausteller umherzogen. Das ist im Lande der stehenden Theater vergessen worden. Als Titel nahm das "Hamburger reisende Theater" den Grünen Wagen zwar wieder auf; es nannte seine ersten Inszenierungen aber "Produktionen", wie das am Broadway von New York im amerikanischen Produger-Theater üblich ist. Dazu gehört außer einer attraktiven Starbesetzung, daß man vor der offiziellen Premiere in Hamburg das neue Schauspiel "Oberst Chabert" von Hans J. Rehfisch und die Inszenierung des Münchner Regisseurs Hans Schweikart zunächst irgendwo in Schleswig-Holstein, in Heide und Husum, testete. Die Direktion Collien und Franke ist aber offensichtlich bemüht, aus ihrem amerikanischen Findelkind wieder ein deutsches Gefährt zu machen.

Sofern man aus dem Grünen Wagen kein Prinzip herleitet, kann er die verdienstliche, doch stets zu Kompromissen genötigte Tätigkeit unserer Repertoiretheater durch reisende Musteraufführungen ergänzen. Die Bedeutung, die vom Grünen Wagen bisher der Regie beigemessen wurde, und die sorgfältige Auswahl von typrichtigen "Stars", denen auch für die Nebenrollen keineswegs Nieten gesellt wurden, das waren künstlerische Pluspunkte der ersten Tourneen.

Für ihre Stückwahl gab nicht die geschäftliche Spekulation den Ausschlag. Gleich das erste Werk – Shaws abendfüllender Dialog "Don Juan in der Hölle" – zeigte vor zwei Jahren außerordentliche Möglichkeiten. Im Vertrauen auf Werner Krauß, Rudolf Forster, Axel v. Ambesser und Lola Müthel fand diese 50 Jahre alte und noch immer ketzerische Einlage aus "Mensch und Übermensch" auch in solchen Städten widerspruchslos volle Häuser, wo der örtliche Intendant die Aufführung niemals gewagt hätte. Die Hoffnung, Terence Rattigans "Tiefe blaue See" ("Lockende Tiefe") in einer spezifisch englischen Interpretation zu sehen, sank dann freilich nur zu einem umstrittenen Come back von Elisabeth Bergner herab. Aber das nächste englische Stück, "Das Brennglas", von Charles Morgan, ist trotz allem, was man wegen Dramaturgie und Handlung einwenden mochte, ein zeitgerechter Griff gewesen. Wir sahen jene Inszenierung – es war etwa die 100. Vorstellung – auch noch am Sonntagnachmittag in einer rheinischen Provinzstadt. Dort zeigte sich, daß die Musterhaftigkeit auch einer Hilpert-Inszenierung und einer Darstellerprominenz, unter der sich Werner Krauß, Marianne Hoppe, Leopoldine Konstantin, befanden, durch Abziehen abgenutzt werden kann,

Über die jüngste Inszenierung des Grünen Wagens wird nun die deutsche Autorenschaft frohlocken. Ihr Verbandspräsident, der nimmermüde Doktor Rehfisch, wird für die Mißerfolge seiner Nachkriegsproduktion entschädigt werden. Auch das große Publikum kommt durch den "Oberst Chabert" auf seine Kosten. Rehfisch serviert ihm ein Kostüm- und Rührstück, das zum Schluß die Träne noch aus Kolportageeffekten preßt. Immerhin, die Umformung der Balzac-Novelle zum Schauspiel hat auch Vorzüge. Der Bühnenschriftsteller Rehfisch baut nach bewährten Regeln einen vielversprechenden Expositionsakt. Er stellt Figuren, die er nicht braucht, zwischendurch allerdings in die Ecke. Aber er schreibt pointierte Dialoge in einem Sittenstück von 1818. Traurig werden anspruchsvollere Zuschauer, wenn der "Dramatiker" ansetzt, den psychologisch interessanten Fall – nach Goethe "die unerhörte Begebenheit" der Novelle – ins Typische und schließlich ins Tragische zu erheben. Rehfischs dramaturgische Tendenz: Wenn die Gesellschaftsordnung schlecht ist, werden dadurch die Beziehungen der Geschlechter gestört und die Liebe schließlich zur Tragödie. Bei Rehfisch ist Tragödie gutgemeinte Sentimentalität.

Man lese die Novelle ja nicht vor der Aufführung. Dann bleibt wenigstens den Schauspielern die Möglichkeit, eine naive Faszination durch gutes Theater zu bewirken. Das ist dank Schweikarts gefeilter Ensembleregie möglich. O. E. Hasse wirkt als napoleonischer Oberst besonders zu Anfang dicht, weniger ein Heimkehrer als vielmehr ein Revenant. Hilde Krahl meistert ihre große Bühnenaufgabe virtuos. Und Charles Regnier spielt die zwielichtige Figur eines den Versuchungen einer aufgelösten Zeit erlegenen Hochstaplers als präzise Charakterstudie ohne Chargiererei. Daß Schweikart auch einen unbekannten Schauspieler, Harald Juhnke, in einer Hauptrolle zu persönlichem Erfolg führt, gehört zu den Verdiensten des Grünen Wagens, der nicht nur ein Startheater ist.

Johannes Jacobi