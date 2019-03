Zu ihrer Ausstellung in Ostberlin nach der "Heimkehr" aus Rußland

Von Carl Georg Heise

Zunächst einmal muß man sich ein Unbehagen von der Seele reden.

Zwischen den Bildnissen von Pieck und Bulganin – so heißt es in der ostzonalen Propaganda – müßte künftig überall in der Öffentlichkeit eine Reproduktion der Sixtinischen Madonna hängen, als Dank für das großzügige Geschenk an das deutsche Volk. Abgesehen davon, daß wir uns nicht bedanken können für die Rückgabe geraubten Eigentums, verwahren wir uns dagegen, Kunstwerke zu politisieren. Wir haben genug davon gehabt.

Von solchem Geist aber ist zur Zeit die Berliner National-Galerie erfüllt, in der bis zum Mai die bedeutendsten der "heimgekehrten" Bilder aus Dresden gezeigt werden. Sie werden angepriesen als Schule der Schönheit für freie demokratische Menschen und als Vorbild für die Künstler unserer Tage. Für keinen Zweck aber könnten sie ungeeigneter sein. Gerade die Dresdner Sammlung trägt heute noch deutlich den Stempel fürstlicher Re-Präsentation; in ihrer Auswahl ist sie ganz unsystematisch, ganz eingestellt auf den Geschmack der Zeit und ihrer Erwerber, August des Starken und seines manisch kunstbegeisterten Sohnes, der durch seine Agenten in ganz Europa das zusammenkaufen ließ, was seinen sehr individuell bestimmten Neigungen entsprach. Dagegen ist gewiß nichts einzuwenden, und wir sind dankbar für dieses auch uns noch verpflichtende Erbe. Aber es brauchte das Fluidum der barocken sächsischen Residenzstadt, das heute endgültig dahin ist, um die Sammlung als Ganzes sinnvoll erscheinen zu lassen. Man kann sie nicht einfach umwerten für volkserzieherische Zwecke der Gegenwart. Man braucht nur von Ostberlin nach Dahlem zu gehen und vergleichend die leider dort immer noch nicht wieder vollzählig versammelten Schätze des ehemaligen Kaiser-Friedrich-Museums zu betrachten, um sich darüber klarzuwerden, was hier an wohlverstandener sachlicher Erziehungsarbeit geleistet ist, um die Meisterwerke der großen Epochen der europäischen Malerei durch richtige Akzentuierung ihrer entscheidenden künstlerischen Werte als fortwirkendes Bildungsgut lebendig zu erhalten. Gerade von einer "sozialistisch-demokratischen" Gesinnung – von der man in der Sowjetaone so viel spricht – wird man konstruktive Verstehe erwarten dürfen zum Heranführen breiteren Volksschichten an die Höchstleistungen der Vergangenheit. Nichts davon ist in Ostberlin zu spüren: Die geradezu hilflosen Führungen sind weit unter dem Niveau dessen, was in dieser Beziehung im Westen erarbeitet worden ist; auch der Katalog leistet keine einführende Hilfe.

Noch ein weiteres Bedauern darf nicht ganz unterdrückt werden. Es richtet sich nicht gegen die russischen und die sowjetzonalen, sondern gegen unsere westlichen Instanzen. Wie wir erfahren, hat die Generaldirektion der ehemaligen preußischen Museen sich sehr dringlich darum bemüht, zur gleichen Zeit mit dem Propagandafeldzug in Ostberlin den in Dahlem ausgestellten Kunstbesitz zu vermehren, namentlich um die Italiener, deren Malerei jetzt in der National-Galerie so glänzend repräsentiert wird und die auch von Bode so hervorragend gesammelt worden ist. Man braucht nicht selber die Kunst als politischen Faktor auszuwerten, um einen solchen "Gegenzug" als natürlich und opportun zu empfinden. Ungeklärte Kompetenzschwierigkeiten haben ihn verhindert. Die hessische Regierung ist – besser: war – Treuhänder für den preußischen Museumsbesitz; die erbetenen Italiener sind in Wiesbaden ausgestellt. Nun ist aber seit dem 1. November 1955 ein Abkommen ratifiziert, nach dem ein Verwaltungsausschuß von den ehemaligen preußischen Ländern eingesetzt und von diesem ein beratender Fachausschuß gevählt werden soll. Theoretisch ist (endlich!) alles klar, aber die langsam arbeitende Verwaltungsmaschine hat bisher die Konstituierung der Ausschüsse verhindert. Wir leben also in einer Zeit des Interregnums, aber nicht nur die Berliner, sondern die gesamte westdeutsche Öffentlichkeit hat größtes Interess daran, das Museum in Dahlem gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt komplettiert und nicht nur leere Rahmen zu sehen, die der Generaldirektor als – vielleicht nicht allzu geschmackvollen – Protest in den neu hergerichteten Räumen hat aufhängen lassen. Was in Ostberlin möglich ist, sollte für Westberlin nicht verzögert werden: Haftentlassung von Kunstgut nach mehr als zehnjähriger Praxis. Ruhm und Schönheit von Raffaels Sixtina veranlassen uns, sie zuerst aufzusuchen, und das war offenbar die Absicht der Veranstalter. Erreicht man das große Treppenpodest im ersten Stock und wendet sich nach links, so sieht man das Kunstwerk in weitem Abstand, aber herrlich hervorleuchtend, für sich allein im letzten Türrahmen und ziemlich genau im gleichen Abstand, wie es am ursprünglichen Aufstellungsort den Besucher der Kirche von S. Sisto in Piacenza begrüßt hat. Das ist ein nicht unerheblicher Vorteil gegenüber der früheren isolierten Aufstellung in Dresden in einem kleinen Sonderraum, trotz der Einbuße an eindrucksvoller, wenn auch ein wenig theatralischer Feierlichkeit, die uns in unserer Jugend entzückt hat. Wolfgang Schöne hat in einem bedeutsamen Vortrag in der Berliner Kunstgeschichtlichen Gesellschaft von der Funktion gesprochen, die dem Gemälde im Kirchenraum zukam: nicht auf dem Altar, sondern über dem östlich den Chorraum abschließenden Gestühl, zwischen zwei seitlich flankierenden Fenstern, selbst ein "Fenster" in dem Sinne, daß hinter den zurückgezogenen gemalten Vorhängen des Bildes (die bisher niemals recht gedeutet worden sind) ein Blick in den himmlischen Bereich sich auf tut. Würden die Vorhänge zugezogen, so sagt er, die Madonna bliebe im Licht – "selbstleuchtend" –, nur unseren Augen wäre sie verborgen. Diese Auffassung darf nicht als billiger Illusionismus mißdeutet werden (etwa im Sinne des späteren Barock), von dem noch keine Rede sein kann. Doch soviel darf als sicher gelten: Raffael bricht endgültig mit mittelalterlichen Kultbildvorstellungen und eröffnet unabsehbare neue Möglichkeiten. Man wünscht sich auch in Dresden eine ähnliche Aufstellung, die dieser grundlegenden Erkenntnis Rechnung trägt.

Da nichts Gleichartiges und kaum Gleichwertiges vorhanden ist, hat man den Raum mit der Sixtina und den größeren davor zu einer Tribuna italienischer Malerei gemacht, vor allem der Hochrenaissance, doch bis zu Tiepolos hinreißendem Triumph der Amphitrite. Beglückt stellt man fest, daß große Meisterwerke, auch wenn sie verschiedenen Epochen und verschiedenen Meistern zugehören, sich bei geschickter Hängung wohltuend zueinanderfügen. Tizian erscheint mit unvergleichlichen Porträts, dem berühmten Zinsgroschen und dem Frühwerk einer Madonna mit vier Heiligen, einem edelsten Beispiel für den festlichen Glanz venezianischer Malerei, üppig blühend und doch noch kultisch gebunden. Besonders reich und bedeutend sind Tintoretto und vor allem Veronese vertreten. Gleich nach Raffael aber muß man Corregio nennen, gewiß heute ein wenig unserem ästhetischen Blickfeld entrückt, doch mit den vier berühmten großen Bildern der Dresdner Sammlung so verführerisch repräsentiert, daß man sich seinem jubelnden Pathos, seiner transparenten Farbigkeit, seiner völlig verweltlichten, mehr heidnischen als christlichen, aber strahlenden Vergegenwärtigung heiliger Gestalten nicht entziehen kann. Die Notte, die Heilige Nacht, bei der allein vom Christuskind alles Licht ausgeht, ist nicht zu Unrecht bis heute hin eines der Lieblingsbilder des Publikums geblieben.