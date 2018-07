Inhalt Seite 1 — Die große Zukunfts-Aufgabe: Reform des Steuersystems Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit rein quantitativen Tarifsenkungen allein wäre es nicht getan

Von Günter Schmölders

Die sogenannte Quantitätstheorie des Geldes, die alle Veränderungen des allgemeinen Preisniveaus – als des reziproken Ausdrucks des „Geldwertes“ – ceteris paribus auf Veränderungen der „wirksamen Geldmenge“ zurückführen wollte, ist von der modernen Geldtheorie als Verwechslung von Ursache und Wirkung, zumindest aber als Verwechslung zwischen dem Verhältnis von Geldmenge und Geldbedarf mit dem von Angebot und Nachfrage auf den Gütermärkten entlarvt worden. Nicht die Menge der umlaufenden Zahlungsmittel (und ihre sogenannte „Umlaufsgeschwindigkeit“), sondern die effektive Güternachfrage der privaten und der öffentlichen Hand ist für die Veränderungen des allgemeinen Preisniveaus von Bedeutung – zumal der überwiegende Teile des Zahlungsverkehrs in der modernen Volkswirtschaft bargeldlos, d. h. mit „Buchgeld“ bewältigt wird, mit dem sich die Wirtschaft im allgemeinen auf dem Wege der Kreditschöpfung selbst versorgt. Die Banknotenzirkulation dagegen – soweit sie nicht etwa von Staats wegen unter gröblichem Mißbrauch der Währungshoheit inflationiert wird –, ist weitgehend zur abhängigen Variablen der ökonomischen Aktivität geworden: von ihr können normalerweise eigene Wirkungen auf Preisniveau und Umsatzrhythmus überhaupt nicht ausgehen.

In der monetären Konjunkturtheorie – die für das Auf und Ab der ökonomischen Aktivität primär die entsprechenden Veränderungen der Geldmenge verantwortlich macht – bewahrt diese Quantitätstheorie (und die aus ihr folgende Fiskalpolitik) allerdings ein zähes Leben. Die Moderichtung der „fiscal policy“ – eine Art experimentelle Quantitätstheorie auf dem Gebiete der Finanzpolitik – hat dieser mechanistischen Grundkonzeption auch bereits Eingang in die moderne Finanz- und Budgettheorie verschafft. Seitdem beherrscht die Vorstellung von der Geldschöpfungs- und Geldabschöpfungsaufgabe der öffentlichen Hand die finanzpolitische Diskussion. Nicht die Deckung des Finanzbedarfs der öffentlichen Körperschaften, sondern die Expansions- und Kontraktionswirkungen der finanzpolitischen Maßnahmen – die bestenfalls doch als Nebenprodukt der staatsfinanzwirtschaftlichen Aktivität mit der Geld- und Kreditpolitik abzustimmen und zu koordinieren wären – stehen im Vordergrund des Interesses.

Rücksicht auf die Konjunktur?

Nur so wird es verständlich, daß die Frage der längst überfälligen Steuerreform und der – angesichts der wachsenden Kassenfülle der öffentlichen Körperschaften – nicht mehr hinwegzudisputierenden Notwendigkeit einer kräftigen Steuersenkung im abgelaufenen Jahre vielfach unter keinem anderen Aspekt mehr als dem ihrer konjunkturpolitischen Wirkungen diskutiert wurde. Sorgenvoll blickte die Finanzverwaltung auf das Thermometer der „überhitzten“ Konjunktur, die eine Steuersenkung als wenig angebracht, wenn nicht gar als konjunkturpolitisch bedenklich erscheinen ließ. Wenig fehlte, daß der Vorschlag einer „geldabschöpfenden“ Steuererhöhung laut geworden wäre, vielleicht ist er sogar, wenn auch nur im Sinne einer Drohung für den Fall „mangelnder Einsicht“, gemacht worden (und zwar in einer kaum anders auszulegenden Äußerung des Herrn Bundeswirtschaftsministers). Soweit von Steuersenkungen die Rede war, beschränkte! sich die Vorschläge der Regierung auf einige Korrekturen der Lohnsteuer und der Ehegattenbesteuerung sowie auf Verbrauchssteuersenkungen (wie beispielsweise bei der Zucker- und der Zündwarensteuer), daneben auf gewisse Zollsenkungen zur Erleichterung preiskorrigierender Importe. Zeitweise schien die Steuerpolitik sich ganz und gar an den Begriffen der „Quantitätstheorie“ orientieren uu wollen, die, wie erwähnt, in der modernen Geldtheorie längst überwunden sind. Das Denken in Quantitäten, makroökonomischen Globalgrcßen und „Aggregaten“ verleitet nur zu leicht dazu, die qualitativen oder Wesensunterschiede zwischen privatem Einkommen und staatlichem Aufkommen aus Steuern und Abgaben, zwischen Liquidität und Nachfragekaufkraft oder zwischen Kassenhaltung und Spartätigkeit zu verkennen und die Besteuerung in erster Linie als Regulator der Gesamtnachfrage zu sehen. Damit gerät die Steuerpolitik in das Schlepptau der Quantitätstheorie, anstatt sich ihrer eigenen Voraussetzungen und Aufgaben, ihrer rechtsstaatlichen Verantwortung und ihrer konkreten Sachprobleme bewußt zu bleiben

Worauf es ankommt