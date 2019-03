Republik verlangt Bürgertugend – Betrachtungen über Niccolo Machiavelli

Von Carlo Schmid

Ob man als Träger der Macht ohne Schuld bleiben könne – darüber hat man immer wieder gegrübelt, und auch heute beunruhigt diese Frage viele. Es ist die Frage, die im Anfang des 16. Jahrhunderts Luthers Zeitgenosse, der Italiener Machiavelli, als erster offen zu stellen wagte. Seine Antworten haben Mit- und Nachwelt skandalisiert – aus welchen Gründen, zeigt der Beitrag, den uns der Staatsrechtslehrer Professor Carlo Schmid zur Verfügung stellt.

Niccolo Machiavelli, der segretario florentino, treuer Beamter seiner Vaterstadt, der die Verbannung in das Landnest San Casciano nur aushalten konnte, indem er die in seiner Amtstätigkeit, auf den Gassen und Plätzen von Florenz und bei der Lektüre der römischen Historiker gesammelten Erkenntnisse in einigen Büchern niederschrieb – von denen eines, der Principe zu den am häufigsten gedruckten Büchern der Weltliteratur gehört –, hat es sich schon bald nach seinem Tode gefallen lassen müssen, für den Erfinder einer Lehre gehalten zu werden, deren Quintessenz sich etwa in dem Satz zusammenfassen ließe: mit Lüge, Verrat, Gift und Dolch läßt sich am erfolgreichsten Politik machen. Also, Staatsmann, belüge, vergifte, erdolche, verrate alles, was dir im Wege steht! Der Zwei heiligt die Mittel, und jeder Zweck, den du aufstellst, ist gut!

Seine Bücher seien mit dem Finger des Teufels geschrieben, sagte sein erster öffentlicher Kritiker, der englische Kardinal Polus, der damit allerdings nicht verhindern konnte, daß Machiavellis Hauptschriften um 1531 auf Befehl des Papstes Clemens VII. in der päpstlichen Druckerei zu Rom gedruckt wurden. Dieses wiederum vermochte nicht zu verhindern, daß ein anderer Papst, Paul IV., im Jahre 1551, das Werk des Florentiners auf den Index setzte, und das Konzil von Trient dieses Leseverbot bestätigte. Dann haben Hugenotten den längst Verstorbenen als geistigen Urheber der Bartholomäusnacht denunziert; die Jesuiten haben ihn zu Ingoldstadt in effigie verbrannt, und Shakespeare und Marlowe haben böse Worte über ihn gefunden.

Das alles hat wiederum nicht gehindert, daß Karl V., Philipp II., Heinrich der IV. von Frankreich, Richelieu und viele andere ihres Ranges ihn eifrig und mit Vorteil gelesen haben; ja, der große Papst Sixtus V. hat sogar für seinen Hausgebrauch eine Zusammenfassung der Lehren der Principe angefertigt, und im 18. Jahrhundert haben Deutsche und Franzosen, darunter der sanfte Jean Jacques Rousseau, begonnen, in dem bescheidenen Staatsschreiber von Florenz ein Genie zu entdecken. Mit Herder, Fichte, Rancke, Macaulay, Schopenhauer, Dilthey (der Machiavelli eine Weltmacht nannte) begann dann der Durchbruch der Kritik in das rechte Verständnis und in die Gerechtigkeit des Urteils.

Was man den Machiavellismus nennt, ist keine Erfindung Machiavellis. Wen hält der geneigte Leser für den Autor folgender Sätze?