Was ist aus den kräftigen christlichen Impulsen geworden, die in den ersten Jahren nach dem Kriege durch unser Land zogen? Man brauchte sich um die Beantwortung dieser Fragen nicht zu sorgen, wenn nicht auch heute unser Staat und alle ihn tragenden, ja selbst die ihm opponierenden Gruppen die Etikette des "Christlichen" zu tragen wünschten. Wer von der bescheidenen Gruppe der Kommunisten in der Bundesrepublik absieht – und selbst sie trägt keine offensichtliche Ablehnung christlicher Glaubensgehalte mehr zur Schau –, sieht die politisch, wirtschaftlich und sozial Tätigen sämtlich im Bund mit der Anschauung, alles Wirken in unserer Bundesrepublik entspringe christlicher Grundhaltung. Selbst in der Sozialdemokratie, in der während der Weimarer Republik der freidenkerisch-atheistische Flügel die dem Christentum zuneigende Minderheit nur gerade tolerierte, ist das Einverständnis mit dem Christentum heute gang und gäbe. Und zum einst so populären Slogan "Religion ist Opium fürs Volk" hat sich in Deutschland niemand mehr offen bekannt, seit die Praxis des Hitlerstaates alles versucht hat, um den christlichen Gründungsgehalten des Reiches jegliche Substanz zu rauben.

Es war gerade das allen Zeitgenossen gemeinsame Erlebnis des antichristlichen Hitlerstaates, das nach 1945 Deutschland und den Deutschen eine so spontane Hinwendung zum christlichen Fundament gebracht hat. Wenn sich damals die Maxime des Christentums in politischen und sozialen Manifesten, in öffentlichen Programmen und privaten Bekenntnissen, in Zeitungen und Plakaten, Schriften und Büchern niederschlug, so war dies kein Akt der bewußten Restauration. Nein, es war der Ausdruck der menschlichen, nationalen und persönlichen Verlorenheit und des unbestimmten Gefühls, in der Hinwendung zu den metaphysischen Werten des Christentums könne sich noch einmal ein Rettungsanker anbieten. Die Kirchen füllten sich wieder. Und wenn die katholische Kirche, diese mit ihren Gläubigen durch alle Zeiten verbundene Gemeinde, das neue Leben wohl vornehmlich nur an der Intensität der Glaubensbetätigung spürte, so hatten vor allem die evangelischen Kirchen einen Zustrom, wie er kaum je in der Geschichte des Protestantismus verzeichnet wird. Dabei sprengte der Protestantismus, vom Druck der neuen Glaubenssuche und Glaubensfreude getrieben, die kirchlichen Räume. Über das "Evangelische Hilfswerk" wuchsen politisch-soziale Aktionen mit kirchlich-christlichen Impulsen zusammen; die "Evangelischen Akademien" wurden zu Foren wesentlicher und bestimmender geistiger Auseinandersetzung in Deutschland, und die "Evangelischen Kirchentage" versammelten ungeahnt große Menschenmassen aus allen Teilen Deutschlands in großen lebendigen Volkszusammenkünften, bei denenRepräsentanten der Katholiken in gleicher Weise erschienen wie – umgekehrt – auch evangelische Gruppen auf den großen Treffen der katholischen Kirche auftraten. Hier also prägte sich ein neues Element dieser christentumswilligen Jahre ab: der Wille zur Gemeinsamkeit, der die Konfessionen im Christentum geringer achtet als das gemeinsame christliche Leben. Auch dies gehört zum Merkmal der Nachkriegsjahre: daß im Anfangsstadium der neuen deutschen Staatssuche sich Katholiken und Protestanten nicht nur gegenseitig Freundlichkeiten sagten, sich nicht nur zur überkonfessionellen Zusammenarbeit, sondern zu gemeinsamer politischer Arbeit fanden: die CDU wurde die größte Partei der jungen Republik. Und damals wurde in dieser ‚Union" das christliche ebenso wie das demokratische Element betont.

Ein Problem der Abgrenzung zwischen Kirche und Staat hat es in den Nachkriegsjahren nicht Segeben, schon deshalb nicht, weil ein Staat noch gar nicht wieder existierte. Die das Christentum institutionell repräsentierenden Kirchen – obendrein unterstützt durch die, Alliierten; wobei diese Unterstützung eine der wenigen Maßnahmen war, die das Volk ohne Mißtrauen guthieß –, die Kirchen also hatten die ungewöhnliche Chance, fast eine Identität von Staat und Kirche zu schaffen. Und da aus allen diesen Faktoren der neue deutsche Staat entstand, tat sich eine Möglichkeit auf, so etwas wie den christlichen Staat aus dem Fundament her zu schaffen.

Gewiß, es ist eine Unmöglichkeit, die metaphysischen Ziele in völligen Einklang mit den realen politischen Verhältnissen zu bringen; und doch war in Deutschland eine große Bereitschaft vorhanden, die öffentlichen Lebensverhältnisse an den christlichen Grundsätzen auszurichten. Sobald sich aber der neue Staat bildete, spürten die Kirchen, daß ihre öffentliche Betätigung sie von ihrer eigentlichen Aufgabe – der einer religiösen Sendung und Botschaft – entfernte; und die politischen Gruppen, Parteien, Verbände und Organisationen gewahrten, daß ihre christliche Aktionssubstanz in der politischen Wirklichkeit mehr und mehr zerbröckelte.

Nun ja, der Staat von heute, wie er sich mit wachsender sozialer Sicherheit, mit mächtig ausgeweiteter wirtschaftlicher Prosperität nach mehr als zehn Jahren darbietet, schmückt sich noch immer mit den Dekors der christlichen Fundamente; die Menschen, die ihm in Legislative und Exekutive Gestalt geben, meinen nach wie vor, daß ihr staatspolitisches Wirken sich von der ursprünglichen christlichen Zielsetzung nicht entfernt habe; Kirchen und kirchliche Einrichtungen genießen hohes Ansehen auch heute und sprechen in vielen öffentlichen Angelegenheiten ein gewichtiges Wort mit; ein Reibungsverhältnis zwischen Staat und Kirche kündigt sich nirgendwo an. Dennoch wird niemand leugnen, daß Parteien und Institutionen, so christlich ihre Vornamen, so ehrlich ihre Wünsche sind, dem Impetus der aktiven christlichen Jahre nach 1945 schon lange nicht mehr folgen. Und ist nicht seit geraumer Zeit jene Spannung fühlbar, die dann bald zum "Grabenkampf" der Konfessionen geführt hat? Daß es heute in der Bundesrepublik eine Arithmetik der Ämterbesetzung gibt, die mit den Zahlen werten der Katholiken und Protestanten arbeitet, hat bereits böse Erinnerungen wachgerufen. Niemand dachte vor zehn Jahren an Ostdeutschland und an die Sowjetzone mit dem Blick auf die konfessionellen und entsprechend politischen Verschiebungen, die eine Vereinigung Deutschland mit sich bringen würde. Heute sind Parteiarithmetiker am Werk, die eine Wiedervereinigung bereits unter der Perspektive einer Konfessionsverschiebung in Deutschland – also doch einer neuen inneren Spaltung – betrachten wollen.

Statt dessen aber böte sich gerade in diesen Wochen Gelegenheit, zu erkennen, welche geistigen Werten sich denjenigen Deutschen darbieten, die soeben nach Westdeutschland zurückkehren können oder auf eine Zusammenführung mit unserer Bundesrepublik hoffen. Weder die Heimkehrer noch die Deutschen der Sowjetzone hoffen auf ein katholisches oder protestantisches Deutschland; sie erblicken ebensowenig in dem saturierten, wirtschaftlich perfektionierten Deutschland ihren letzten Wunschtraum. Das große Gegengewicht, das der Westen – und insbesondere der in der Nachbarschaft der Sowjets lebende deutsche Westen – je länger, je deutlicher aber wird bieten müssen, braucht feste und sichere Fundamente.

Natürlich gibt es kein Zurück aus unserer saturierten Gegenwart zu dem aus Not und Verlorenheit geborenen christlichen Gemeinschaftspathos von 1945. Aber unsere Erinnerung an jene Zeit kann weiterhelfen. Denn die lebendigen Werte, aus denen sich damals wieder die Kraft zum Überleben und dann zum kräftigen neuen Aufbau speiste, sie sind nicht verloren, sie sind nur eingeschläfert. Menschen aber, die aus der Unfreiheit kommen und mit uns in Deutschland leben, bringen frisch mit, was nach 1945 uns alle bewegte. Sollte es nicht möglich sein, die führenden Männer des Staates, der Parteien, der Verbände zu der Erkenntnis zu ermuntern, daß die christlichen Bezeichnungen unserer Lebensformen mehr bedeuten als Worte, nämlich eine ständige Erinnerung an das, was 1945 gewesen ist? K.W. Beer