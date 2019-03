Inhalt Seite 1 — Die Neuigkeit aus Marburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wieviel starken Kernbrennstoff produzieren die Vereinigten Staaten? Nur wenige Amerikaner wissen darauf eine Antwort, denn starker Kernbrennstoff wird nicht nur für Atomkraftwerke und Forschungsreaktoren benötigt; starker Kernbrennstoff ist auch vor allem das Füllmaterial von Atombomben. Daß die Produktionskapazität der USA jedoch sehr groß sein muß, kann man aus einer Zahl schließen, die vor kurzem der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde: Für die Anreicherung der spaltbaren Substanz im Uran wenden die USA jährlich ungefähr 50 Milliarden Kilowattstunden elektrische Energie auf. Zum Vergleich eine andere Zahl: Für die gesamte elektrische Versorgung der Bundesrepublik wurden 1954 70 Milliarden Kilowattstunden verbraucht.

Die Anreicherungsanlagen haben den amerikanischen Staat wahrscheinlich drei Milliarden Dollar gekostet. Sie wurden größtenteils während des Krieges errichtet. Die bekannteste ist Oak Ridge. In dieser riesigen Fabrik sollen, so wird gesagt, allein für die Herstellung der Hiroshima-Bombe über 3000 Massenspektrographen gearbeitet haben, für deren Magnetentwicklung Silber aus dem Schatz von Fort Knox geholt worden war.

Sicher ist inzwischen der Produktionsprozeß vereinfacht und beschleunigt worden, aber die hohen Anlagekosten und der große Verbrauch an elektrischer Energie zeigen, daß die amerikanische Methode der Herstellung von starkem Kernbrennstoff in der Bundesrepublik auch dann nicht nachgeahmt werden kann, wenn man Anreicherungsanlagen mit relativ kleinen, für unsere nicht-militärischen Vorhaben ausreichenden Kapazitäten errichten wollte.

Immer wieder ist in den vergangenen Monaten davon gesprochen worden, eine Produktionsstätte für die Urananreicherung, eine Isotopen-Trennanlage also, werde eine Milliarde Mark kosten. Der Schluß lag daher nahe, daß nur mehrere europäische Staaten gemeinsam sich diesen Aufwand leisten könnten Die Isotopen-Trennanlage war daher auch das am wenigsten umstrittene Projekt im Rahmen eines möglichen westeuropäischen Atom-Pools.

Ein neues Verfahren der Atomanreicherung wird höchstwahrscheinlich zu einer gründlichen Revision der Meinungen in dieser Frage zwingen. Im Physikalischen Institut der Universität Marburg/Lahn wurde von Dr. E. W. Becker und seinen Mitarbeitern eine Trennmethode entwickelt, die zwar noch nicht im technischen Großversuch erprobt ist, die aber dennoch schon jetzt den Schluß nahelegt, daß die Anreicherung der spaltbaren Substanz im Uran künftig nur noch einen Teil der bisher für notwendig erachteten Kosten und Energiemengen erfordern wird.

Einige Hinweise auf das Prinzip der Isotopentrennung mögen deutlich machen, welcher Art die Neuerung ist. Die meisten Elemente sind ein Gemisch von Isotopen, von Atomen mit gleicher chemischer Reaktionsweise, aber unterschiedlicher Masse. So besteht zum Beispiel das in der Natur vorkommende Uran zu 99,3 Prozent aus Atomen mit der Masse 238 und zu 0,7 Prozent aus Atomen mit der Masse 235. Da sich diese beiden Uranisotope chemisch nicht unterscheiden, muß man zur Änderung des natürlichen Mischungsverhältnisses Verfahren anwenden, die auf eine Ausnutzung des Massenunterschiedes beruhen. Solche Verfahren wiederum erfordern das Überführen des Urans in gasförmigen Zustand. Man arbeitet deshalb gern mit Uran – Hexafluorid. Hat man in einem starken und ausgedehnten Magnetfeld elektrisch geladene, auf gleiche Geschwindigkeit gebrachte Moleküle, so konzentrieren sich die Moleküle gleicher Masse jeweils an der gleichen Stelle eines Auffängers. Das ist die Trennmethode im Massen-Spektographen.

Die Amerikaner benutzten für dieses Verfahren im Jahre 1941, als sie sich für die Herstellung einer Atombombe entschieden hatten, zunächst den Riesenmagneten des Teilchenbeschleunigers der Universität von Kalifornien. Der Pol-Durchmesser dieses Magneten betrug 467 Zentimeter, der Pol-Abstand 194 Zentimeter.