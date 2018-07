Inhalt Seite 1 — Die Stadt östlich der Oder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Landschaft um einen trigonometrischen Punkt, unter einem aus Sepia und schaumigem Oker getuschten Himmel – flach ausgewalzt, frostig, die Äcker tot im Staub des Schnees. Der Morgen dämmerte über der Ebene. Er zögerte, die Dörfer aufzuhellen, den Horizont aus Dörfern, das nahe Dominium, das wie ein Kastell angelegt war und erstarrt schien in gefrorenem Schmutz, die Fasanerie eines verschuldeten Junkers, die öde, die herzbeklemmend ziellose Chaussee. Doch dann rieselte das Licht stärker, das schwarze Gehölz grünte auf, blutigen Striemen gleich brannten vereinzelte Kiefern im Fichtendickicht.

Die Wolkendecke wurde straff. Sie wölbte sich nicht, sie glättete sich zu einer zweiten parallel zur Erde gerichteten Ebene. Zwischen diesen Schichten verkümmerte alles Vertikale, Gesteigerte, schrumpfte das Aufrechte. Hier war kein Raum für Visionen. Der Verlust der Höhe verlieh dem Lande eine übermäßige Schwere, den Ausdruck lastender Realität; er drückte auch das Kreuz nieder, das nicht mehr über sich hinaus wies und nach dem auferstandenen Herrn deutete, sondern auf den niedergefahrenen Christus...

Von der Höhe schlängelte sich der Weg sanft hinab zur Chaussee. Allmählich trat die Stadt aus dem Gesichtslosen der Ferne: zuerst Pinselstriche von verwesendem Lila, dann die Schatten in kältestem Kobalt, endlich die Konturen dörflicher Vororte. Baumgärten flochten ihre zarten Gespinste vor den Hauswänden. An der Kreuzung scheute ein Gespann, die Falben preschten mit dem polternden Gefährt schräg über die Winterbahn; die Luft schallte.

Vorüber an Tümpeln mit sandfarbenem Eis und eingefrorenen Strohhalmen, an Scheunen, Stallungen, einer ausgebrannten Mühle. Zwei Männer stakten zur Getreidehandlung. Ihr Gespräch war – unbeholfen und karg. Sie trugen Schaftstiefel und mit Schaffellen gefütterte Jacken, auf den borstigen Schädeln die Wollmütze.

Mißtrauisch schob die Stadt die Blöcke mit den Arbeiterwohnungen vor. Kaufläden folgten, Gasthöfe, die verschnörkelte Fassade eines Amtes, lückenlos reihten sich jetzt die Häuser längs der Straße. Ihre Mauern hatte die heftige Witterung gebeizt, auf den Scheiben blühte die Vegetation des Frostes. Neben den Gasthaustüren tunnelten sich die Einfahrten zu gepflasterten Höfen; hier spannten die Bauern ihre Pferde aus, wenn sie an Markttagen in die Stadt fuhren. Tauben stürzten durch die Luft, die getrübt war von Kohlenrauch, und dort, wo der Wind die Schwaden zerblies; wölkten mildere Dünste: das Aroma von Tee und Schnaps, der Geruch des Stiefelfetts.

Ein Blick zum Turm, der massig, stumpf, aus rauhen Backsteinen gefügt, an der Straßengabelung aufragte. Auch er konnte seine Idee nur andeuten, blieb ein hilfloser Koloß, zurückgezwungen von der Schwerkraft der flächigen Welt. Neue Straßen schlossen sich an, überschnitten einander, glitten in Kurven und verzweigten sich vor jäh auftauchenden Hindernissen.

Am Marktplatz standen die ältesten Häuser. Bescheidener Barock, der jeder Feuersbrunst getrotzt hatte, die Laubengänge des Rathauses kahl, ein Türmchen aus halbverschneiter Patina und davor ein Rasenfleck und Ziertannen und eine scheckige Tankstelle. Auf diesem Platz war das Bauwerk solide, die Fronten fügten sich aus Stein und Glas, eine behäbige Ordnung triumphierte.