Der Streit um den Personalprüfungsausschuß für die deutsche Wehrmacht hat jedenfalls ein Gutes gehabt: uns jenseits aller rein technischen und verfassungspraktischen Fragen zur Besinnung anzuregen. Es geht nämlich gar nicht um den Personalprüfungssausschuß. Es geht heute, an der Schwelle des Jahres, um etwas sehr viel Wesentlicheres, Tieferes und Entscheidenderes: um die Haltung des deutschen Volkes zu seinem Heer.

Es sind viele Beschuldigungen gegen die Wehrmacht erhoben worden. Berechtigte und so unberechtigte wie der Vorwurf, die Reichswehr sei "die unsichtbare Hand" der deutschen Geschichte gewesen. Es war aber keineswegs die Reichswehr, die Hitler auf den Thron gesetzt hat. Die Reichswehr hat "mitgemacht" wie viele andere deutsche Lebensmächte, die besser Bescheid hätten wissen müssen, als gerade die zum reinen Gehorsam erzogenen Soldaten. Sie hat deshalb eine politische gespielt, weil die Politik immer häufiger in ihrer Rolle steckenblieb. Die Armee hat so gut wie allen militärischen Aktionen Hitlers widerraten. Und niemals wurde einer Armee – das wurde in der zweiten Hälfte des zweiten Weltkriegs besonders deutlich – seitens der politischen Führung so viel Mißtrauen entgegengebracht wie der deutschen. Sicherlich hat die deutsche Armee die Kriege geführt, die der Staat angefangen hat. Aber wo in aller Weltgeschichte hat eine Armee die Waffen weggeworfen, wenn ihr die Herren des Landes befahlen, zum Kriege auszuziehen?

Das Versagen der deutschen Wehrmacht liegt auf einem anderen Gebiet. Das menschliche und militärische Ethos der deutschen Armee bewies keine große Kraft, sich durchzusetzen und sich zu behaupten. Viele im deutschen Volk hatten gehofft, daß mit der Wiederkehr der Wehrmacht "altpreußische Rechtlichkeit" einziehen werde. Es war gewiß nicht die Aufgabe der Wehrmacht (allenfalls war es die unsere), Regierungen zu stürzen und Kriege zu verhindern. Es war nicht selbstverständlich genug – und doch geschah es nicht selten –, daß deutsche Generäle, Offiziere und Soldaten mit ruhiger, fester Beharrlichkeit und ohne eine große Geste der Widersetzlichkeit sagten: das tut man nicht und das tun wir nicht. Es war zu wenig Gewißheit, daß bestimmte Dinge in Deutschland etwa deshalb nicht geschehen könnten, weil niemand im Angesicht’der unbedingten und kalt entschlossenen Ablehnung der Wehrmacht sie zu tun wagt.

Wir haben uns aber nun entschieden und quand même gesagt. Es gibt ganz einfache Regeln menschlichen Verhaltens. Man soll alles vor einem Entschluß bedenken und alles wägen, was es an "Bedenken" dagegen gibt. Hat man sich aber einmal entschlossen, dann soll man auch in dem Bewußtsein dessen handeln, was für den Entschluß sprach. Die Stunde des Entschlusses ist die Stunde des Vertrauens. Heute müssen wir Vertrauen zu unseren Soldaten haben wie zu unserem Tun, wie zu uns. Für das Mißtrauen ist es jetzt zu spät. Wir haben gemeint – das liegt dem von der Mehrheit des deutschen Volkes getroffenen Entschluß zugrunde –, daß wir es wagen können, wieder Soldaten zu haben. Das war kein leichter, kein ungefährlicher Entschluß, kein Entschluß, bei dem nicht sehr viel Mißtrauen und Sorge zu überwinden war. Nun aber haben wir im Geiste des Ja und nicht im Geiste des Nein zu handeln.

Mißtrauen und Furcht erzeugen ja immer das, wovor man sich fürchtet. Immer werden Menschen und Völker zu dem, als was man sie behandelt. Ein Volk wird zu dem, was man von ihm befürchtet, eine Wehrmacht zu dem, was man ihr zutraut.

In dem schönen Buch von Postgate über Lansbury, der Vorgänger Attlees, ist es unvergeßlich für die Zeit zwischen den Weltkriegen gesagt:

"Ein großer Teil der britischen öffentlichen Meinung wurde überzeugt, daß die Deutschen dem Wesen nach eine verschiedene Rasse wären, die durch ihre Staatslehre des Prussianismus für den Krieg und nichts als den Krieg erzogen würde, so daß sie durch die äußerste Niederlage zerschmettert und auf die Knie gezwungen und ausgepreßt werden mußte, bis der Kern quietsche ... Widerliche Grausamkeiten würden durch die Deutschen begangen, die Leichen auskochten, um Seife zu machen, Nonnen die Brüste und Babys die Hände abschnitten und Priester nach unten an ihren eigenen Glocken als lebendige Klöppel aufknüpften ... Der wesentlichste Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg aber ist, daß der deutsche Staat unter dem Kaiser wesentlich von demselben Charakter war wie der britische und sicherlich demokratischer als der russische ... Innerhalb der Wände des Deutschen Reichstages konnte Karl Liebknecht den Krieg genauso frei und so bitter anklagen wie Philipp Snowden, und Hugo Haase konnte mehr Stimmen für eine gemäßigte Resolution über den Frieden als MacDonald für sich gewinnen ... Fünfundzwanzig Jahre später gab es dann in der Tat das, von dem die Bottomleys und Lloyd Georges behauptet hatten, daß es bereits bestehe: nämlich einen Staat, der für den Krieg organisiert war, der auf der Bedrückung und dem Massaker seiner Mitbürger beruhte, der keine Freiheit der Sprache oder des Gedankens kannte und der bewußt seine Kinder zu Meuchelmördern erzog."