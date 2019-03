Inhalt Seite 1 — Disharmonien bei den Grundstoffen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Viele Säulen tragen das Gebälk der deutschen Industrie, des deutschen Gewerbes, des Handels und Handwerks, der Landwirtschaft und letzten Endes des privaten wie öffentlichen Lebens. Mehr als notwendig haben Kohle, Eisen, Energie auch wieder in dem nun zur Neige gehenden Jahr 1955 im Brennpunkt allgemeinen Interesses und oft sehr heftiger Diskussionen gestanden. So sehr auch diese drei Grundstoffindustrien durch ihre eigene Vitalität die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung beeinflußt haben mögen, so blieben sie doch in jenen Grenzen gehalten, die ihnen die übergeordneten wirtschaftlichen Fakten, wie Weltmarkt, Außenhandel, Währungspolitik oder die Kaufkraft der Massen zogen, und die sich aus der gegenseitigen Abhängigkeit dieser drei Wirtschaftszweige voneinander ergaben.

In der Wirtschaftsentwicklung seit der Währungsreform sind von jenem Grundstoff-Triumvirat stärkste Impulse der Expansion, aber auch stärkste Bremswirkungen ausgegangen. Jeder war Engpaß zu seiner Zeit, jeder war Auftrieb und eilte den Entwicklungen voraus. Blättern wir zurück durch die Jahre: Die Stahlkrise 1953 riß die Kohle in eine gefährliche Situation mit über 7 Mill. t Haldenbeständen. Rannte die Verarbeitung mit ihren Kapazitäten und Produktionsmengen voraus; dann folgte wenig später eine Gas- oder Stromkrise und bremste den Überschwang der Fabrikanten anderer Industriebereiche. So geht es seit Jahren hin und her: typisches Zeichen eines Wiederaufbaues, typisches Zeichen einer unter Schwankungen ablaufenden langfristig guten Konjunktur.

1955 hat wieder neue Höchstzahlen gebracht. Niemand sollte sich wundern, wenn zugleich Engpässe und Spannungen mit im Gefüge sind. Heute bremst der Kohlenmangel das Übermaß der Investitions- und Produktionslust. Und wir meinen, dafür sollte man eigentlich dankbar sein – jedenfalls wird man dies in einigen Jahren so betrachten. Die Disharmonien im Dreiklang Kohle – Eisen – Energie sind zwangsläufige Gegebenheiten, die den Branchenegoismus an die notwendige Rücksichtnahme auf die Umwelt erinnern und dafür sorgen, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen – daß also Fehlinvestitionen größeren Umfangs vermieden werden.

Die Jahresproduktionszahlen sprechen von neuen Rekordleistungen. Die Rohstahlproduktion liegt bei 21,4 Mill. t, gegen 17,4 Mill. im Vorjahr; neue Kapazitäten kommen 1956 zur Fertigstellung und werden eine Produktionshöhe von 23 Mill. t ermöglichen, gegenüber 18 Mill. Höchstleistung vor dem letzten Weltkrieg. Die Gaswirtschaft kündigte an, daß das Darbietungsvolumen aus ihrer Produktion um 10 bis 12 v. H. über dem Vorjahrsstand liegen werde; eine gleiche Mehrproduktion erwartet die Elektrizitätswirtschaft, deren installierte kW-Leistung durch die Großbauten der RWE, der VEW und der industriellen Kraftwirtschaft der Zechenbetriebe und Stahlwerke eine beträchtliche Zuwachsrate aufzuweisen hat. Auch die Wasserwirtschaft hat größere Leistungen als je vollbracht. Sie rechnet mit einer Zuwachsrate von etwa 5 bis 6 v. H. Nur die Kohle ist zurückgeblieben. Sie hat in diesem Jahre 130,5 Mill. t geschafft, gegen 128 im Vorjahr, mithin knapp 2 v. H. mehr. Damit liegt sie zwar wieder an der Spitze im absoluten wie im prozentualen Zugang der kohlefördernden Länder der Montan-Union und viel besser als England, das einen Rückgang in seinem sozialisierten Bergbau von rund 3 Mill t verbuchen muß, aber sie ist relativ abgesunken.

Wir haben auf diesen Seiten im Verlauf des Jahres wiederholt darauf hingewiesen, daß es nicht die Schuld der Kohle ist, wenn sie das Aufstiegstempo ihrer nachbarlichen Industrien nicht mitzuhalten vermag. Kohle ist in gewissem Sinne "Landwirtschaft untertage". Angesichts der sehr bedrückenden von Woche zu Woche rückläufigen Förderentwicklung während der Sommermonate, sind die jüngsten Wochenergebnisse um so viel besser gewesen, daß das per Saldo noch gute Förderergebnis des Steinkohlenbergbaues doch eine angenehme Überraschung bleibt. Zugleich wird damit eine Bestätigung für die richtige Investitionspolitik untertage und übertage gegeben und ein gutes Zeugnis für den Bergmann geschrieben, dessen Schichtleistung in jüngster Zeit wieder ansteigt. Dennoch bleibt die Tatsache, daß die Gesamtfördermenge an Kohle nicht mehr ausreicht, den industriellen wie privaten Bedarf der deutschen Volkswirtschaft zu decken, so daß von hier aus erhebliche Disharmonien – aber keine Krisen! – ausstrahlen.

Eines ist sicher: Die modernisierten Anlagen der deutschen Schwerindustrie erfordern die Aufrechterhaltung der Mengenkonjunktur. Allerorts haben sich die Kapazitäten vergrößert, allerorts ist der Zwang zum Produzieren in großen Serien stärker geworden. Teilweise stehen heute schon Kapazitäten, die weit vorausschauend geplant und errichtet worden sind, die in einem festen Glauben an eine gute Gesamtentwicklung riskiert wurden und in die die weitere Zunahme der Massenkaufkraft und der privaten Vermögensbildung, sozusagen in eine PS- und Tonnenrechnung umgewandelt, installiert wurden.

Wer soweit vorausrechnet – d. h. wahrscheinliche Entwicklungen für die nächsten drei bis zehn Jahre auskalkuliert –, der testet seine und des Nachbars Märkte mit oft recht eigenwilligen und interessanten Methoden vorher ab. Es gehört mit zu den reizvollsten Aufgaben industriewirtschaftlicher und wirtschaftspublizistischer Art, solche Testgespräche zu führen und aus der Fülle der Eindrücke sich einen eigenen Vers zu machen. Immer stehen natürlicherweise politische Explosionen als große Unbekannte außerhalb solcher Teste, und daher beginnt jedes dieser Gespräche mit dem obligaten "Wenn" ...