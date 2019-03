London, im Dezember

Irgend etwas war nicht in Ordnung – darauf deutete schon das Schwanken vor dem Herbstbudget hin, auch das Budget selbst, und schließlich das Versagen der englischen Außenpolitik in Zypern und im Nahen Osten. Eden ist während der letzten Wochen immer häufiger kritisiert worden; auch Angehörige seiner eigenen Konservativen Partei finden, daß die Politik der Regierung unsicher und unklar geworden ist. Es war wirklich höchste Zeit, daß der Premierminister die vorgesehene Regierungsumbildung endlich vollzog. Allerdings haben Parlament und Presse sie mit einiger Kritik aufgenommen.

Am einschneidendsten ist die Ablösung von Schatzkanzler Butler, der das Amt eines Lordsiegelbewahrers – eine Sinekure im Kabinett – übernimmt. Sie erfolgte in dem Augenblick, da Butlers Ansehen einen Tiefstand erreicht hatte. In der Labour Party wird man jetzt sagen können, Butler sei seines Postens enthoben worden, da er mit seiner Finanzpolitik und mit seinem Herbstbudget keinen Erfolg gehabt habe. Falls dieses Herbstbudget doch noch die erwarteten Früchte tragen sollte, wird der neue Schatzkanzler Macmillan davon profitieren.

Der eigentliche Grund für Butlers Abberufung könnte sein, daß Eden nicht nur froh ist, jemanden zu haben, der ihm bei der Bearbeitung innenpolitischer Fragen unterstützen kann, sondern daß Butler nach fünf aufreibenden Jahren als Schatzkanzler jetzt wirklich ruhe- und erholungsbedürftig ist. Denn er wäre ja – nach noch immer weit verbreiteten Auffassung – der nächste Anwärter auf das Amt eines konservativen Premierministers.

Durch Macmillans Abgang ins Schatzkanzleramt wird Eden selber freiere Hand bei der Steuerung der britischen Außenpolitik bekommen. Schon im September – nach kaum fünf Monaten im Amt – sollte Macmillan anscheinend als Außenminister verschwinden, aber das Herbstbudget mußte abgewartet werden, ehe ein neuer Mann die Geschäfte des Schatzkanzlers übernehmen konnte. Die Zusammenarbeit zwischen Eden und seinem Außenminister Macmillan ist von Anfang an kein großer Erfolg gewesen. Eden soll auch bei Kleinigkeiten und alltäglichen Routine-Entscheidungen immer wieder in die Angelegenheiten des Foreign Office eingegriffen haben.

Macmillan erschien vielen nicht als vollkommener Außenminister, sondern eher als die Karikatur eines vollkommenen Außenministers: leicht gelangweilt und von oben herab, nicht immer auf Takt bedacht. Andererseits hat er in Genf geschickt und energisch die Position des Westens vertreten und hat beim Nahostpakt von Anfang an auch die wirtschaftliche Seite betont, schon zu einer Zeit, als weniger scharfsichtigen Beobachtern die militärische Seite noch allein ausschlaggebend schien. Er ist gewiß ein Mann mit präzisen politischen Vorstellungen – vielleicht zu präzisen Vorstellungen für Edens Geschmack. Er selber sagte bei einem Treffen der Jungkonservativen, es sei nicht wahr, daß er sich im Foreign Office nicht wohlgefühlt habe. Ganz im Gegenteil. Seit dem Kriege habe er den Ehrgeiz gehegt, Außenminister zu werden. Er gehe jetzt nur auf persönliches Ersuchen des Premierministers, aus Pflichtgefühl, aus Gehorsam dem Captain gegenüber, ins Schatzamt.

Der neue Außenminister Selwyn Lloyd ist mit 51 für eine solche Stellung noch verhältnismäßig jung.Er ist einer der Stars der Konservativen Partei – ein Rechtsanwalt, offen und aufrichtig in dem, was er sagt, gerade und klar in dem, was er denkt. Er war von 1951 bis 1954 Erster Staatssekretär unter Eden im Foreign Office und erfreute sich großen Ansehens dort wie auch bei den Vereinten Nationen, wo er oft als Sprecher Großbritanniens aufgetreten ist.

Selwyn Lloyd wird gewiß kein schlechter Außenminister sein. Vor allem aber ist er daran gewöhnt, unter Edens Anleitung zu arbeiten. Seine Abberufung aus dem Verteidigungsministerium ist allerdings zu bedauern, da er gerade dort drauf und dran war, eine stärker zentralisierte Planung für Marine, Heer und Luftwaffe energisch durchzusetzen. Seine stetige und von momentanen Deviationen so erfrischend freie Art wird dem Foreign Office recht gut sein. Michael Davie