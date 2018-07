Inhalt Seite 1 — Ein Heidekrug im Winter Seite 2 Auf einer Seite lesen

KH Scheeßel, im Dezember

Schwarzbraun und weiß gefleckt sieht es aus, wo im Sommer das Heidekraut leuchtend lila ausgebreitet war und man sich so herrlich auf borstigwarmem Teppich ausruhen konnte. Aber was ist die Ruhe des Sommers gegen die, die hier jetzt herrscht, eine traurige Ruhe, die geneigt macht, dem alten Löns seine sentimentalen Winterheide-Lieder zu verzeihen. Sie liegen hier in der Luft, und wer die Wehmut nicht genießen kann, geht am besten nach kurzem Spaziergang in den Krug und bestellt sich einen heißen Grog.

Man wird freundlich, ganz besonders freundlich empfangen, denn Wintergäste in der Heide sind selten. Die Einheimischen sind unter sich Begierig, echt dörfliche Gespräche zu hören, spitze man die Ohren, um zu verstehen, was der Wirt im grünen Jagdanzug, die Kamelhaarpantoffeln an den Füßen, den Bauern im Sonntagsanzug erzählt: Winnemann hat sich einen Opel angeschafft, erfährt man, und Detjens sagt, er nimmt wieder einen Volkswagen-Export. – Was schrieb Liliencron über die Heide? „Tiefeinsamkeit, es schlingt um deine Pforten, die Erika ihr rotes Band.“ – Winnemann und Detjens jedenfalls wollen der Tiefeinsamkeit gelegentlich entfliehen.

Aber kaum hat man sich die Meinung zurechtgemacht, daß es auch hier nicht mehr einsam, nicht mehr dörflich und nicht mehr anders sei als anderswo, wird man zurechtgewiesen. Denn weiterhorchend stellt man fest, daß die allgegenwärtigen Autotypen hier doch nur Gespräche am Rande sind und daß, was wirklich wichtig ist, das gleiche blieb wie vor Jahrhunderten. Kröger nämlich hat eine Kuh, die im Mai kalben soll, und ein anderer hat auf der Jagd Glück gehabt: kapitaler Bock, so ’n Geweih. Wie groß das Geweih ist, wird mit ausgebreiteten Armen demonstriert.

Wir tinkern leise ans leere Glas und der freundliche Wirt geht auf Filzsohlen zum Ofen hinüber, wo der Grogkessel summt. Er bringt neuen Rum und stellt die Zuckerdose, ein Geschenk zur silbernen Hochzeit, auf die Tischdecke, die seine Tochter wahrscheinlich letzte Weihnachten mit Kreuzstich verziert hat und deren Quadrate so sauber mit blauem Perlgarn aneinandeigehäkelt sind.

Hinter uns an der Wand hängt ein gerahmter Zeitungsausschnitt über das Heide-Naturschutzgebiet, darüber silberne Plaketten auf Eiche, Preise des örtlichen Sportvereins: dem Sieger im Jugendturnier, Ehrenurkunde für den zweites Sieger, Pokalwettbewerb der B-Jugend.

Die Tür geht auf und mit einem Schub Winterluft kommen drei junge Männer herein, hutlos, in fast amerikanischen Regenmänteln und mit den dem heutigen Jugendchic unentbehrlichen Schals um den Hals. Sie bestellen gelbe „Fruchtsaftgetränke“ und spreizen beim Rauchen den kleinen Finger – Sonntagsraucher offensichtlich, wahrscheinlich junge Handwerker und vielleicht die sportliche „B-Jugend“.