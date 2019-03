Das Jahr 1954 war für die Metallerzeuger generell sicher kein Jahr schlechter Konjunktur. Obwohl die statistische Entwicklung unterschiedlich verlief – für Kupfer kam es infolge umfangreicher Streiks in der Kupferindustrie zu Verknappungserscheinungen für prompte Ware, während das Produktionsübergewicht für Blei, Zink und Zinn nur durch amerikanische Stützungskäufe kaschiert wurde – war das Bild auf der Preisseite für die Erzeuger durchaus erfreulich. Geführt von Kupfer, zogen die Preise auch für die anderen Metalle an der Londoner Metallbörse im Laufe des Jahres an.

Dabei stand der manchmal recht, hektischen Entwicklung in London eine relativ stetige Preisbildung in den USA gegenüber, die deutlich werden ließ, daß sich das Schwergewicht im Weltmetallhandel dahin verlagert hat. Die englische Metallwirtschaft, die während des Krieges und lange danach reglementiert war, hat den Prestigeverlust, der durch die lange Schließung der Metallbörse eingetreten ist, noch keineswegs überwunden. Die Londoner Metallbörse ist in ihre alte Stellung, der maßgebliche Faktor für die Preisbildung zu sein, nicht wieder aufgerückt. Die Feststellung, daß der amerikanische Kupferpreis während des ganzen Jahres, teilweise (im Monatsdurchschnitt) bis zu 70 £ je lg/t und mehr, unter dem englischen Börsenpreis lag, während die amerikanische Blei- und Zinknotierung laufend über der englischen Parität lag, hat tiefere Gründe, über die noch zu sprechen sein wird. Die Preisbildung für Zinn wurde offenbar von London, entsprechend seiner Stellung in der Weltwirtschaft, gesteuert, so daß die Entwicklung hier nahezu parititisch verlief.

Der interessanteste Markt war 1955 zweifellos der Kupfermarkt. Zwei Tendenzen entwickelten sich im Verlaufe des Jahres sehr deutlich. Eine offenbar in der Minderheit befindliche Gruppe von Kupfererzeugern verkaufte an der Londoner Kupferterminbörse, um hohe Gewinne mitzunehmen, während die größere, von den amerikanischer. Gesellschaften geführte Gruppe, der sich im Verlauf des Jahres der britische Rhodesian-Selection Trust anschloß, ihr Kupfer zu festen Preisen (unter Umgehung der Terminbörse) im Direktgeschäft absetzte. Diese Erzeuger waren außerdem an einem Bremsen der manchmal wilden Kupferhausse in London und an einer Rückführung des Kupferpreises auf einen Stand interessiert, der dem roten Metall eine gute Wettbewerbschance gegenüber den stetig vordringenden Leichtmetallen, besonders dem Aluminium gibt. Wie klein der Anteil der Londoner Metallbörse gegenwärtig am Kupferhandel der Welt ist, war Angaben von Mr. Vuillequez von der American Metal Co. zu entnehmen, wonach im September und Oktober auf der Basis der Tom Engineering and Mining Journal errechneten Kupferpreise 279 698 t Kupfer zum Festpreis verkauft wurden, während sich die Umsätze an der Londoner Kupferterminbörse auf nur 42 924 t beliefen. Die Festpreisverkäufe waren damit nahezu siebenfach so hoch wie die Börsenumsätze, wobei noch zu berücksichtigen bleibt, daß etwa 250 000 t oder 90 v. H. der Festpreisverkäufe prompt zu lieferndes Kupfer betrafen, während die Kassakupferumsätze in London nur 6496 t ausmachten. Auf 40 t Kapfer, die vom Erzeuger direkt sofort an den Verbraucher auf der Basis der Notierung des E. & M. J. geliefert wurden, entfiel eine Tonne, die für prompte Notierung in London gehandelt wurde. Die Erzeuger, die sich von der Realität in ihrer Politik leiten lassen, können darauf verweisen, daß die Kupferbilanz der westlichen Welt 1954 – Erzeugung 2,47 Mill. sh/t, Ablieferungen 2,45 Mill. sh/t – gut ausgeglichen war, obwohl auch 1954 Kupferstreiks den Markt beruhigt hatten. In den ersten sieben Monaten 1955 wird die Erzeugung vom US-Copper Institute mit wird Mill. sh/t angegeben; die Ablieferungen betrugen ebenfalls 1,54 Mill. sh/t. Die Vorräte hatten sich bis Ende Juli 1954 mit Die 643 sh/t, gegen 228 637 sh/t Ende 1954 nicht wesentlich verringert. Sie haben bis Ende Oktober sogar wieder auf 227 261 sh/t zugenommen. Zweisogar wäre die Versorgungslage am Kupfermarkt ohne die strategischen Hortungskäufe der Großmächte, besonders der USA, nicht so angespannt, wie sie seit Monaten ist, und es ist anzunehmen, daß die Spekulation in London seit langem auf dem Rücken dieser staatlichen Marktmanipulationen tätig ist. Auf die spekulative Durchsetzung des Londoner Marktes und die dadurch ausgelöste Kup-Londoner im Laufe des Jahres war es nicht zuletzt zurückzuführen, daß der Markt schließlich in eine isolierte Lage innerhalb des Weltkupfergeschäfts geriet.

Umgekehrt entwickelte sich die Preisbildung am Blei- und Zinkmarkt. Hier war während des ganzen Jahres keine Angebotsknappheit zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil: Hätte Präsident Eisenhower nicht das Stützungsprogramm der Regierungskäufe im Interesse der amerikanischen Blei- und Zinkerzeuger durchgeführt, der Markt hätte wahrscheinlich eine Blei- und Zinkschwemme gesehen. Allein im ersten Halbjahr 1955 nahm die amerikanische Regierung rund 180 000 sh/t Blei und 270 000 sh/t Zink auf; nur den Regierungskäufen war es zuzuschreiben, daß die amerikanischen Vorräte an beiden Metallen im Laufe des Jahres rückläufig waren und die Erzeuger am Jahresende die Preisschraube anziehen konnten.

Über die Zukunftsentwicklung der Weltmetallmärkte hat kürzlich ein Experte, der Vizepräsident der American Metal Company, Mr. Jean Viullequez, in einem Vortrag vor der National Industrical Conference in New York einige interessante Anhaltspunkte vermittelt. Am stärksten dürften die Angaben über die Kupferwirtschaft interessieren, das Metall, das in den letzten Monaten so sehr im Vordergrund der Aufmerksamkeit stand. Gemessen an der Entwicklung des Weltkupferverbrauchs in der Vergangenheit ist zu erwarten, daß der Verbrauch des roten Metalls von 3,4 Mill. t in 1954 auf etwa 4,5 Mill. t bis 1965 steigen wird, eine Zunahme um 1,1 Mill. t oder 32 v. H. Diese Schätzung umschließt auch die Kupferwirtschaft hinter dem Eisernen Vorhang. Die Weltkupfererzeugung wird mit der erwarteten Verbrauchssteigerung in etwa Schritt halten. Die Kupfererzeuger werden sogar Anlaß haben, Maßnahmen zu treffen, um ihre Absatzmärkte zu schützen und neue Verwendungsmöglichkeiten zu erschließen. Viullequez rechnet mit einer außerordentlichen Steigerung der Aluminiumerzeugung in den nächsten zehn Jahren, wobei sich das Aluminium wahrscheinlich an die erste Stelle in der Metallerzeugung der Welt vorarbeiten wird. Die Situation derWeltmetallwirtschaft wird wesentlich von der Entwicklung in den Vereinigten Staaten, dem größten Metallverbraucher der Welt, abhängen. Erzeugung und Preisbildung für Metalle stehen in einem sehr engen Zusammenhang mit dem mehr oder minder großen Zuschußbedarf der amerikanischen Wirtschaft.

Sicher scheint zu sein, daß Metallerzeugung und -verbrauch mit der angestrebten Erhöhung des Lebensstandards in den einzelnen Ländern und der industriellen Hilfe, die den unterentwickelten Gebieten der Erde in zunehmendem Maße zuteil wird, in den nächsten zehn Jahren ganz erheblich steigen werden.