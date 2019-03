Von Hans Schwab-Felisch

Betrachten wir einen Augenblick lang ein gewöhnliches Gemüt an einem gewöhnlichen Tag. Es empfängt eine Myriade von Eindrücken – triviale, phantastische, flüchtige oder solche, die sich stahlscharf einprägen. Von allen Seiten kommen sie heran, ein unablässiger Schauer zahlloser Atome; und während sie sich in ihrem Fall zum Leben von Montag oder Dienstag gestalten, liegt der Akzent immer anders als zuvor. Laßt uns die Atome registrieren, wie und in welcher Reihenfolge sie auf unser Gemüt eindringen, laßt uns in jener Verbindung von Eindrücken nachspüren, so unzusammenhängend und sinnlos sie auch sein mag, die jeder Zwischenfall im Bewußtsein formt." Als diese Worte geschrieben wurden, 1919, war der Ulysses von James Joyce noch nicht erschienen, aber es ist, als seien sie Vorboten dieses entscheidenden Buches. Es sind Worte der genialen englischen

Schriftstellerin Virginia Woolf, deren jetzt wieder deutsch herausgekommener Roman

"Mrs. Dalloway", 241 S., 13,80 DM, S. Fischer Verlag, Berlin und Frankfurt oft genug mit dem Ulysses in eine Reihe gestellt worden ist. Merkwürdig genug übrigens: Virginia Woolf und James Joyce sind im gleichen Jahr geboren, 1882, und auch im gleichen Jahr, 1941, gestorben.

"Mrs. Dalloway" ist das erste Buch von Virginia Woolf, das in Deutschland bekannt wurde; nur wenig nach seinem Erscheinen in England, 1925, kam es Hier unter dem Titel "Eine Frau von fünfzig Jahren" heraus. Seitdem hat es eine legendäre Berühmtheit erlangt; mit Recht, denn in seiner strengen Zartheit, in seiner herben Melancholie, in seiner unerbittlichen Komposition ist es von zeitloser Meisterschaft.

Alles spielt sich an einem Tag ab, an einem sommerlichen Tag im Juni 1923 in London. Mrs. Dollaway, die "Frau von fünfzig Jahren", will eine Gesellschaft geben, und während sie die Blumen kauft, das Kleid selbst wieder richtet, sie, die vollendete Gastgeberin, die "oben, am Kopf der Treppe stehen wird", vollzieht sich in dem gleichen London das tragische Geschick des Septimus Warren Smith, der zugrunde geht, weil er "ein großes Verbrechen" begangen hat, das Verbrechen nämlich, nicht fühlen zu können. "Es war alles in Ordnung mit ihm, bis auf die Sünde, deretwegen die menschliche Natur ihn zum Tode verurteilt hatte, die Sünde, daß er nicht fühlte. Es war ihm nicht nahe gegangen, als Evans fiel." Dieser Septimus Warren Smith, ein braver Mann, ein tapferer Soldat des ersten Weltkrieges, der nach "Frankreich gegangen war, um England zu retten, das beinahe ganz aus den Dramen Shakespeares bestand", ist der Kontrapunkt zu Clarissa Dalloway, die Gegenfigur, obschon beide sich niemals begegnen und nur durch Randfiguren lose miteinander verbunden sind. Aber: hat nicht auch Mrs. Dalloway Züge, die denen dieses unglücklichen Todeskandidaten entsprechen? Hätte nicht auch sie denken können, was Septimus Warren Smith dachte, als er "sich England aus dem Abteilfenster ansah": "es wäre möglich, daß diese Welt selber ohne Sinn ist?" Ganz gewiß. Septimus Warren Smith und Clarissa Dalloway sind nicht nur Gegenfiguren, es sind Komplementärfiguren: Ihre Beherrschung, ihre Kühle, ihre kontrollierte Freundlichkeit ist durchaus fragil und brüchig. Auch sie steht am Rande: "Liebe und Religion würden das zerstören, was immer es war: die Unantastbarkeit der Seele." Ihr innerer Monolog ist voll von abwegigen Gedanken, von Hinweisen, daß auch sie tief im Innern gespalten ist, selbst wenn sie sich "ins Innerste des Augenblicks" stürzt, ihn "aufspießt" und "ihr ganzes Wesen in einem einzigen Punkt sammelt".

Man wird diesen Roman mit wenigen Hinweisen nicht ausschöpfen können; seine kunstvolle Art, der Zeit Herr zu werden, der Zeit als Kunstproblem, seine Fülle von Figuren, die leise Ironie, die in ihm waltet, vor allem aber den tragischen Befund, der darin liegt, daß Virginia Woolf selbst, aus Furcht, dem Wahnsinn zu verfallen, 1941 ihrem reichen Leben ein Ende bereitete, als sie meinte, ihrer selbst nicht mehr Herr werden zu können.