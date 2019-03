D. L., London, im Dezember

Großbritannien kommt immer stärker zu der Überzeugung, den deutschen und europäischen Markt recht leichtsinnig vernachlässigt zu haben. Allgemein setzt sich jetzt die Überzeugung durch, daß gerade diese Märkte infolge des deutschen Wiederaufbaues und der sich daraus ergebenden steigenden deutschen Einfuhren und Ausfuhren weitaus größere Impulse erfahren haben als irgendeiner der traditionellen britischen Märkte. Jetzt wollen die Engländer alles daran setzen, um den Anschluß zu finden und gleichzeitig auch den verlorenen Boden zurückzugewinnen. Dieses Besinnen auf die Bedeutung des Handels mit den hochindustrialisierten europäischen Ländern ist die Folge der Erkenntnis, daß die wirtschaftliche Expansion Großbritanniens nicht mehr allein durch die einheimischen Produktionsgrenzen gekennzeichnet ist, sondern in steigendem Maße auch durch die qualitative und quantitative Schrumpfung der traditionellen britischen Absatzmärkte in Übersee.

Im "Bulletin for Industry" stellte das britische Schatzamt fest, daß Englands Export nach Europa auf dem Niveau von 1950 stehen geblieben ist, während der deutsche Europaexport sich im gleichen Zeitraum verfünffachte, wobei erwähnt werden muß, daß der Anteil des gegenseitigen Handels zwischen den europäischen Ländern 60 v. H. des Welthandelszuwachses ausmachte und Großbritannien diesen Anstieg nur mit 12 v. H. ausnutzen konnte.

Die größten Einbußen hat England in Schweden und in der Schweiz erlitten, in Dänemark die Position dagegen halten können. Warum gerade in Dänemark? Das ist die Kernfrage der britischen Wirtschaftsplaner. Eine der Ursachen, abgesehen von dem spezifischen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis (England ist Dänemarks bester Kunde für Agrarerzeugnisse), ist zweifellos die propagandistische Aktivität, die England für diesen relativ kleinen Markt aufbringt. Der Weg der schwedischen Interessenten nach England führt über Deutschland, wo die meisten bereits ihren Bedarf befriedigen können und dabei völlig vergessen, daß sie ja eigentlich auf die "grüne Insel" reisen wollten. Im Falle von Dänemark ist das anders. Hier beschränken sich die Briten nicht auf eine bescheidene Beschickung der dänischen Messen und Ausstellungen. In Dänemark halten sie eine eigene Industriemesse ab, die "Dividenden" bringt. Im letzten Oktober zählte sie über 500 000 Besucher und es wurden erhebliche Abschlüsse gebucht. Nicht zu unrecht wird dadurch die offizielle britische Annahme gestützt, daß für britische Waren in Europa größeres Interesse besteht als gemeinhin von der Industrie angenommen wird. Sie bezeichnete aber bisher Vorschläge, den Export nach industrialisierten Ländern zu intensivieren, als "Eulen nach Athen zu tragen".

Dieser Pessimismus findet den besten Ausdruck in der britischen Beteiligung an europäischen Messen (die 1,25 Millionen Besucher der Hannoverschen Messe 1955 fanden unter den 4000 Ausstellern nur 21 britische Firmen), und es ist daher kaum verwunderlich, wenn Regierung, Industrievereinigungen und Handelskammern eine Neuorientierung fordern und dabei an Deutschland als den größten kontinentalen Importeur denken. Verglichen mit dem Vorkriegsverhältnis von 5 v. H. betrugen die britischen Lieferungen nach Deutschland 1954 nur 4 v. H. und 1955, nach einer bisherigen Übersicht, die eine Verschlechterung von Monat zu Monat zeigt, nur noch 3,8 v. H. der Gesamtimporte. So fiel z. B. im ersten Halbjahr 1955 der britische Anteil an Lieferungen von synthetischen Grundstoffen von 10 auf 6 v. H., während die USA in der gleichen Zeit ihren Anteil von 30 auf 47 v. H. erhöhen konnten. Der deutsche Import von Werkzeugmaschinen lag in den ersten sechs Monaten 1955 um 30 v. H. über den Vorjahrszahlen; trotzdem sank der britische Anteil auf 13 v. H. und der amerikanische verbesserte sich auf 30 v. H. Der amerikanische Anteil an der Lieferung von Büromaschinen war 1954 viermal größer als der Großbritanniens und hat sich 1955 verdoppelt, während der Anteil von England zurückging. Diese Beispiele lassen sich beliebig – besonders in der Leder- und Textilbranche – vermehren. Summa summarum hat Großbritannien, trotz des deutschen Importanstiegs von etwa 20 v. H., im ersten Halbjahr 1955, als einziges der Industrieländer, Gelände verloren, während die USA, Frankreich und Belgien ihren absoluten Anteil erheblich, Holland und Schweden ihren Antil geringfügig verbessern konnten. England hat offensichtlich versäumt, sich rechtzeitig in den deutschen Wiederaufbau einzuschalten. Die Abneigung weiter britischer Industriekreise, durch Liefreungen den deutschen Wiederaufbau zu fördern, hat der britischen Wirtschaft mehr geschadet denn genützt. Deutschland hat ohne wesentliche britische Beiträge das gegenwärtige Niveau erreicht, und einzig allein aus diesem Grund wird es für die Engländer schwierig sein, den deutschen Markt zu erobern.

Die Planung einer britischen Industriemesse 1957 in Deutschland, wie sie die Federation of British Industry und das Handelsministerium veranstalten will, muß als begrüßenswerte Einführung angesehen werden, wenngleich sie noch nicht als tatsächliche Vertiefung oder Förderung vorhandener Exportbeziehungen gelten kann. Zugleich aber wird sie auch ein Kriterium für die britische Industrie sein, ob diese nunmehr, saturiert mit Aufträgen aus den traditionellen Märkten oder nicht, das deutsche und damit auch im weiteren Sinne das europäische Experiment wagen will. In offiziellen britischen Kreisen hat man jedenfalls erkannt (und es ist gut dies zu wissen), daß auch Großbritannien vom engen Kontakt mit hochindustrialisierten Ländern Europas profitieren kann.