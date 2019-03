Inhalt Seite 1 — Frankreichs Jugend ist ohne Haß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über kaum ein anderes Thema ist im Laufe der vergangenen Jahre soviel geschrieben worden wie über deutsch-französische Verständigung und über deutsch-französische Mißverständnisse. Nicht ohne Grund, denn die deutsch-französische Grenze ist zugleich die Nahtstelle Europas und die deutschfranzösische Frage daher stets zugleich eine europäische Frage. Unter der Überschrift "Wie sehen die Franzosen die Deutschen?" veröffentlichte DIE ZEIT in ihrer Nummer 48 den Brief eines französischen Hochschullehrers mit einem Kommentar unseres Pariser Korrespondenten. Ein deutscher Austauschlehrer schildert uns, angeregt hierdurch, seine eigenen Erfahrungen in Südfrankreich.

Während des vergangenen Schuljahres hatte ich das Glück, mit 116 deutschen Studenten und Junglehrern als Austauschassistent an französischen Schulen tätig sein zu dürfen. So lernte ich Land und Leute unter anderen Perspektiven kennen als das Touristen vermögen. Ein provencalisches Städtchen im Rhônetal, einst eine bedeutende Stadt der Römer, war für ein volles Schuljahr meine Heimat.

Ich fand, daß die Franzosen im Süden anders über die Deutschen denken als die im Norden. Dies erklärt sich leicht daraus, daß Südfrankreich – zumal die Provence und das Languedoc – in viel geringerem Maße unter Kampfhandlungen oder unter der Besatzung zu leiden hatte. Mancher Franzose wies mich auf diese Erscheinung hin. Verschiedentlich bekam ich sogar zu hören – und man sagte es mir, ohne an Schmeichelei dabei zu denken – daß viele Südfranzosen den Deutschen sogar mehr Sympathie entgegenbringen als den ihnen immerhin in zwei Kriegen verbündeten Briten. (Möglich, daß dies auf den oft augenscheinlichen Snobismus der meist reichen englischen Touristen zurückzuführen ist, die sich an der Côte d’Azur tummeln.) Allerdings vergißt man selten, den Deutschen auf Greueltaten oder Geiselerschießungen hinzuweisen, die auf das Schuldkonto der SS gehen, doch geschieht dieser Hinweis in freundschaftlich ernster Weise, ohne Gehässigkeit; man spricht davon einfach als einer traurigen Tatsache des Krieges. Dabei weiß man wohl den Unterschied zwischen Wehrmacht und SS zu machen. Die "Landser" waren nicht unbeliebt. "Ce sont des types comme nous", sagt man von ihnen ...

Bei vielen Gesprächen – sei es in einer "Bar", auf Ausflügen, in Hotels, in der Bahn oder auf dem Campingplatz – berichteten mir Franzosen immer wieder, wobei sie voller Stolz ihre halbvergessenen Deutschkenntnisse ausgruben, von ihrer Zeit in Deutschland als Gefangene oder als "freie" Arbeiter. Nicht ein einziges Mal bekam ich eine Klage über schlechte Behandlung zu hören. Sie äußerten sich durchweg lobend über ihre Bauern und Arbeitgeber und bedauerten vielfach, nicht einmal "dorthin" – es handelte sich dann um die verlorenen Ostgebiete – reisen zu können.

Unvergeßlich wird mir die Unterhaltung mit einem behäbigen, urgemütlichen Polizisten in Carcassonne sein, der gar kein Ende finden konnte mit der Erzählung seiner Erlebnisse in Schlesien ("en Silesie"). Nicht uninteressant dürfte auch die Bemerkung meines Schulleiters sein, der die Schüler immer wieder aufmunterte, Austausch mit deutschen Kindern zu pflegen oder ihre Ferien in Deutschland zu verbringen, damit sie, von denen viele schon als Angehörige der Besatzungstruppen mehr oder weniger lang in der französischen Zone gelebt hatten, lernten, Deutschland und die Deutschen aus eigenem Erleben zu verstehen und nicht nur mit den voreingenommenen, oft arroganten Augen der Besatzung.

Zeigt jemand Bilder von deutschen Soldaten in Uniform, so erregt dies freilich fast immer Anstoß. Ein gewisses Mißtrauen gegenüber der "deutschen Gefahr" und dem deutschen Militarismus, hervorgerufen eben durch die Kriegserfahrungen, besteht im Volke auch heute noch und wird leider von gewissenloser nationalistischer oder kommunistischer Seite eifrig geschürt. Auch herrscht allenthalben eine gewisse Angst, daß "Hitler noch leben" und der Nazismus wiederkommen könnte.

Vor dem wirtschaftlichen Erfolg und dem deutschen Fleiß zeigt man ungeheuchelt große Hochachtung. Immer wieder hörte ich den einfachen Mann, den Frontsoldaten des zweiten Weltkrieges – die aus dem ersten sind eine Kategorie für sich – sagen: "Wir kleinen Leute wissen nicht, warum wir in den Krieg ziehen mußten; wir wurden ebenso gezwungen wie der deutsche Landser, gegen den wir persönlich nie etwas im Sinne hatten." Und mit einer gewissen Genugtuung würde dann festgestellt: "Mais maintenant on a compris, la France et l’Allemagne." Allmählich lernte ich, daß speziell der Südfranzose von Uniformen nicht viel wissen will. Wenn sich trotzdem auch in Südfrankreich viele junge Leute zur Armee melden, so hat das seinen Grund in der meist sehr guten Besoldung, vor allem der Offiziere, und dann darin, daß die Armee oft als der letzte, nicht eben schlechteste Ausweg angesehen wird, wenn man im bac (Abitur) oder im concours (Universitätsprüfung auf Wettbewerbsbasis) gescheitert ist und keine Lust hat, als eine Art Hilfslehrer in die Kolonien zu gehen.