Inhalt Seite 1 — Frankreichs verworrene Wahlsituation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im Dezember

Je nachdem, ob man Frankreich für ein Land stürmischer Umwälzungen oder für "chinesisch erstarrt" hält – und dieser Streit ist bekanntlich eine Art von Religionskrieg unter den Frankreih-Kennern –, muß man zu völlig verschiedenen Prognosen für die Kammerneuwahlen am 2. Januar kommen. Die Anhänger der alten Erstarrungsthese stellen genaue geographische und mathematische Erhebungen an. Sie nehmen sich zuerst einmal die Fraktionsstärken in der bisherigen Kammer vor. Die lauten, allerdings auf runde Zahlen vereinfacht, für die 625 Kammersitze: 100 Kommunisten, 100 Sozialisten, 100 Radikale (einschließlich der kleinen Widerstandspartei UDSR), 85 Volksrepublikaner, 75 Sitze für die gaullistischen Restbestände und 150 für die verschiedenen Fraktionen der Rechten, dazu 15 Fraktionslose (mehrheitlich "Linke"). Sie bringen dann diese Zahlen in Beziehung zu den vier Blöcken, die sich zur Wahl stellen.

Da ist einmal die Regierungskoalition unter Faure und Pinay, welche die gemäßigte Rechte, die Volksrepublikaner, die Restgaullisten mit Rechtsdrall (zwei Drittel) und die zu Faure haltenden Ex-Radikalen (ein Drittel ihrer Fraktion) umfaßt. Ihr steht die Republikanische Front unter Mendès-France und dem sozialistischen Generalsekretär Guy Mollet gegenüber, welche die mendès-treuen Radikalen und die Sozialisten umfaßt, sowie jene Minderheit der Restgaullisten, die im Sinne ihres Generals antikolonialistisch sind und dadurch an die Seite von Mendès-France getrieben werden. Diesen beiden Blöcken steht aber nun, wie wir vor einer Woche berichtet haben, nicht bloß ein extremistischer Block gegenüber, sondern gleich zwei: auf der einen Seite als Einzelgänger die Kommunisten und auf der anderen Seite die nichtkommunistischen Extremisten (um das Wort "rechtsextremistisch" zu vermeiden), bei denen allein mit den stürmischen Anhängern des Anti-Steuerpropheten Poujade ernsthaft gerechnet werden muß.

Die Wahlen wurden bekanntlich von Faure ein halbes Jahr vorgelegt, um die sogenannte "Operation Mendès-France" zu durchkreuzen. Die bestand darin, einen Schnitt durch die Mitte der Kammer zu ziehen, wo soviel jakobinische Rhetorik und so wenig Tatenlust herrscht. Mendès-France wollte dann bei den Wahlen die Stimmen aller an einer wirklichen Reform Interessierten gewinnen (er erwartete sie auf dem Sektor links vom "Schnitt"). Bei dieser radikalen Operation, die auch seine eigene Partei betraf (aus der er seine schärfsten Gegner kurz entschlossen rausschmiß), hat Mendès-France in der kurzen Zeit, die ihm blieb, den Schnitt nicht konsequent ziehen können. In sehr vielen Departements treten Kandidaten auf, denen zwar der Stab der "Republikanischen Front" ihr Zeichen, die Phrygiermütze, hat zuerkennen müssen, die aber als örtliche Bannerträger des Mendèsismus je nach Temperament des Wählers Heiterkeit oder Mißtrauen hervorrufen. Da tritt zum Beispiel im Departement Corrèze wahrhaftig Papa Queuille, der "Vater des Immobilismus", als Spitzenkandidat einer mit PMF’s Segen versehenen Liste auf. Auch anderwärts wird sich mancher Wähler fragen, ob er wirklich für eine "Politik PMF" stimmt, wenn er eine mit der Phrygiermütze versehene Liste in die Urne legt.

Und läßt der Wähler sich gar von jenen erwähnten Kommentatoren beeinflussen, welche die Grundlagen der französischen Parteikonstellation für wenig veränderlich halten, so muß er vollends an seinem Vorhaben verzweifeln: Auf der Basis der bisherigen Stärkeverhältnisse der Kammer könnte Mendès-France niemals eine Mehrheit bilden. Den 280 bis 300 Sitzen der Anhänger Faures könnte er höchstens, allerhöchstens 225 bis 245 gegenüberstellen. Dies heißt, daß er ohne die 100 Kommunisten, also ohne die "Volksfront", niemals eine Mehrheit bilden könnte. Ein "Volksfront"-Bündnis zwischen Thorez und Mendès-France aber ist, was die politischen Kolportage-Schriftsteller auch immer unken mögen, glatterdings unmöglich, zum mindesten von Mendès aus.

Wer also die "Operation Mendès-France startete, mußte des Glaubens sein, daß in Frankreich – mag es in seinem Verwaltungsapparat auch von unerschütterlicher Starre sein – bei Wahlen jedoch ein Erdrutsch kleineren oder größeren Ausmaßes möglich ist. Und wir haben in unserem letzten Bericht geschildert, daß eine solche Möglichkeit sich tatsächlich am Horizont abzeichnet. Die besondere Tragik von Mendès-France ist nun aber, daß er mit seiner ganzen Politik den französischen Wähler wohl aus seiner Apathie aufgerüttelt und ihm das Gefühl eingeflößt hat, der einzelne könne doch etwas tun, daß aber die in Gang gesetzten Energien in ganz andere Kanäle abfließen könnten.

Ein Resultat steht schon fest, das einen Strich durch PMF’s Rechnung macht: Selbst wenn die Kommunisten Stimmen verlieren, werden sie voraussichtlich ihre parlamentarische Stellung stärken können. Bei der Wahl von 1951 wären ihnen auf Grund des Proporzes für das von ihnen erreichte Viertel der abgegebenen Stimmen 150 bis 160 Sitze zugestanden. Bloß das Majorz-System der Apparantements hat sie damals auf 100 Sitze beschränkt. Bei der Wahl vom 2. Januar dürfte es aber in weit größerem Maß zu einer Verteilung der Sitze nach proportionellem Schlüssel kommen. Während nämlich 1951 den Kommunisten geschlossene Apparentements fast aller nichtkommunistischen Gruppen gegenüberstanden, gibt es heute in vielen Departements drei solcher Listenverbindungen: eine des Regierungsblocks‚ eine des PMF-Blocks und eine der Poujadisten, die aus Gründen des Stimmenfanges mehrheitlich gleich mit drei Listen, einer für die Ladenbesitzer, einer für die Bauern und einer für die Konsumenten, auftreten. Das heißt, daß in sehr vielen Departements kein Apparentement die absolute Mehrheit erreichen könnte. Es käme also dort zur Sitzerverteilung nach Proporz, wobei die Kommunisten selbst bei Stimmenverlust 20 bis 30 von den ihnen "vorenthaltenen" 60 Sitzen von damals erobern könnten.