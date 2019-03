Wenn zu Silvester 1955/56 um Mitternacht das Geläut der Kölner Domglocken verklungen ist, gehört, nach zehnjährigem Bestehen, der Nordwestdeutsche Rundfunk der Vergangenheit an. Als erste Sendung des neuen Jahres verzeichnet das Programm "Grußworte der Intendanten des Westdeutschen Rundfunks und des Norddeutschen Rundfunks". Denn auch die beiden neuen Funkanstalten bleiben auf der Mittelwelle zusammen, da einstweilen der 1949 in Kopenhagen festgelegte Wellenplan keine Teilung zuläßt. So wird der Hörer von dem organisatorischen Umbau eigentlich nicht sehr viel bemerken. Er wird das alte Pausenzeichen (den Brahmsschen Liedanfang, dem der Volksmund den Text unterlegte "Ist der Rundfunk bezahlt?") nicht mehr hören. Statt dessen wird sich der Westdeutsche Rundfunk (WDR) aus Köln mit den Anfangstakten des Beethoven-Liedes "Zu allen guten Stunden" melden, während der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg, Brahms festhaltend, an einem Thema aus seiner D-Dur-Symphonie zu erkennen sein wird. Im übrigen hat sich an der Aufteilung zwischen Köln und Hamburg insofern etwas geändert, als nunmehr jedes der beiden Häuser kompakte Programmblöcke übernimmt: wöchentlich abwechselnd entweder die Zeiten von fünf bis vierzehn Uhr oder die von fünfzehn Uhr dreißig bis Sendeschluß (dazwischen bleibt die Wiederholung des Schulfunks, der seine bisherige Aufteilung in die zwei Wochenhälften beibehalten wird). Das bedeutet, daß der Hörer in den Abendstunden jeweils in den "ungeraden" Wochen, am Sonntag beginnend, ein ganzes Programm aus Köln, in den "geraden" (zuerst also vom 8. Januar an) eins aus Hamburg zu hören bekommt. Ob sich dabei allmählich unterschiedliche Programm-Physiognomien herausprägen werden, muß man abwarten. Eins jedenfalls bleibt gemeinsam, da sich Köln und Hamburg in die Kosten teilen werden: die Berichte Peter von Zahns und der anderen Auslandskorrespondenten.

Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr aus München:

Auf die Frage "Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus?" geben eine Reihe internationaler Autoritäten recht exakte Antworten.

18.00 vom NWDR, 3. Progr.: John Morris, der Leiter des Dritten Programms der BBC, leitet eine Auswahl seiner besten Sendungen ein (darunter um 20.05 die Originalfassung von Dyten Thomas’ "Under the Milkwood"). – 20.30 vom NWDR Hamburg: Günther Eichs neues Hörspiel "Zinngeschrei", – 22.00 aus Bremen: In der Reihe "Komponisten in eigener Sache" spricht der Schweizer Julien-François Zbinden zu eigenen Werken. – 22.10 vom NWDR Hamburg: Lotte Lenja singt unbekannte Songs von Kurt Wein. – 23.15 vom SWF: Kammermusik von Hans Zehden, Giselher Klebe, Bernd Alois Zimmermann und Hans Ulrich Engelmann. – 23.15 vom NWDR Hamburg: Theodor W. Adorno spricht zum 20. Todestag von Alban Berg.

Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr vom NWDR, 2. Programm Nord:

Gerd Oelschlegels, des jungen Berliners, neues Hörspiel "Stips" erzählt, wie ein 13jähriges Mädchen (gesprochen von Dinah Hinz) mit Hilfe eines Tiefenpsychologen über die konventionelle Umwelt siegt.

18.10 vom NWDR, 3. Progr.: Das erste deutsche Rundfunkprogramm vom 29. 10. 23. – 21.10 vom NWDR, 3. Progr.: Der 2. Teil von Ernst Schnabels Funkroman "Der sechste Gesang". – 22.10 vom NWDR: Ein Rückblick Michael Freunds auf die Rückblicke auf das Jahr 1945. – 22.40 aus München: Ein Symphoniekonzert der Münchener Philharmoniker mit Werken von Hans Haug, Jacques Ibert und Joh. Nepomuk David.