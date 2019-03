Eine Teamarbeit aus Bergbau, Industrie, Wissenschaft und Technik unter Federführung der Ruhrgas AG bzw. ihrer Tochtergesellschaft, der Steinkohlengas-AG, ist es gelungen, ein erstes Großgaswerk fertigzustellen, das durch völlige Vergasung schwer verwertbarer, hochprozentig aschehaltiger Steinkohle ohne den Umweg über den Koks verkaufsfähiges Gas erzeugt. Es wurde in Dorsten in Westfalen nunmehr in Betrieb genommen. Am nördlichen Rande des Reviers gelegen, ist hier eine Gaserzeugungskapazität entstanden, die auf der Basis von etwa 335 000 t ungewaschener Gasflammkohle rund 0,5 Mrd. Kubikmeter Gas liefert. Drei Jahre haben die Versuche und anderthalb Jahre die Bauzeiten der Anlage beansprucht. Das größte kontinentale Ferngasunternehmen, nämlich die Ruhrgas, erhöht damit ihre Gasabgabemöglichkeit an die Verbraucher um etwa 10 v.H. Das Gemeinschaftsunternehmen will auf lange Sicht seine bisherige Erzeugungskapazität verdoppeln, wozu das neue Dorstener Werk beträchtlich beitragen soll.

Technisch und Wirtschaftlich am beachtlichsten ist die Aussparung des Umwegs über den Koks, eine bisher zwangsläufige Verkoppelung, die, wie erinnerlich, während der Stahlkrise vor zwei Jahren bei unverändert hohem Gasverbrauch der weiterverarbeitenden Industrien zu erheblichen Kokshalden geführt hatte. Zur Zeit werden im Bundesgebiet etwa 13 Mrd. cbm Gas verbraucht. Der Anteil des Koksofengases an der öffentlichen Gasversorgung beträgt dabei 82 v. H. Das Dorstener Werk erhält seine "Rohstoffe" (nämlich Kohle, Dampf und Preßluft) von der benachbarten Hoesch-Zeche Fürst Leopold Baldur, und das notwendige Erdgas durch eine Pipeline der Chemischen Werke Hüls aus dem Emsland. Mit Dorsten ist ein neuer Anfang in jener stürmischen Aufwärtsentwicklung der deutschen Gaswirtschaft begonnen, die vor gut 40 Jahren erst eine Verbrauchszahl von 3 Mrd. cbm im Jahr erreicht hatte. rlt.