Von Robert Strobel

Bonn, Ende Dezember

Der Bundeskanzler gab mir in einem langen Gespräch Gelegenheit, mich über die zur Zeit so gespannten Beziehungen zwischen der CDU/CSU und der FDP zu unterrichten, besonders auch über die Rolle, die Dr. Dehler nach Adenauers Meinung dabei spielt. Obwohl der Kanzler schon eine große Anzahl von Empfängen und Besprechungen hinter sich hatte, war kein Zeichen von Ermüdung an ihm. Einmal bemerkte er beiläufig: "Ich bin noch Rekonvaleszent", aber in dem Gespräch, an dessen Thema sich seine verhaltene Leidenschaft entzündete, deutete nichts darauf hin.

Das Ansehen der Bundesrepublik

"Es geht nicht um die Person Dr. Dehlers", sagte er. "Es geht um unsere Stellung gegenüber der westlichen Welt." Die außenpolitische Entwicklung erfüllt den Kanzler offensichtlich mit Besorgnis. Er fürchtet, daß viele Deutsche angesichts des Ansehens, das die Bundesrepublik in der Welt gewonnen hat, und ihrer guten offiziellen Beziehungen zu den Ländern des Westens, die vielfältigen Bedenken unterschätzen, die auch in befreundeten Ländern gegen uns wachsen. Der Kanzler weiß, daß sich das Vertrauen der westlichen Welt in die Stetigkeit unserer Außenpolitik zu einem sehr großen Teil auf seine eigene Persönlichkeit gründet. Das mag ihn mit Genugtuung, aber angesichts seines hohen Alters auch mit Sorge erfüllen.

In der Tat: Wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, unlängst Gelegenheit hatte, in Amerika die Resonanz zu beobachten, die dort die schwere Erkrankung des Kanzlers hervorgerufen hatte, kann die Besorgnis Dr. Adenauers verstehen, es könnte, wenn er eines Tages nicht mehr wäre, ein großes Stück des Vertrauens in die deutsche Politik rasch verlorengehen. Deshalb verzeichnet der Kanzler jede Äußerung, die das Mißtrauen westlicher Kritiker gegen die Bundesrepublik stärken, könnte, mit solcher Empfindlichkeit, besonders wenn sie im Lager der Koalition fällt.

Das hat den Konflikt mit Dr. Dehler ausgelöst. Ich gewann in dem Gespräch den Eindruck, daß die Kluft zwischen dem Bundeskanzler und Dr. Dehler noch tiefer ist, als man allgemein annimmt. Von der guten menschlichen Beziehung, die es früher einmal zwischen den beiden Männern gab, ist nichts mehr übriggeblieben. Der Graben scheint unüberbrückbar zu sein. An die Stelle einer früher oft geübten Nachsicht gegenüber mißratenen Formulierungen Dr. Dehlers scheint jetzt bei Dr. Adenauer das Mißtrauen getreten zu sein, es könnte hinter den umstrittenen Äußerungen Dehlers mehr stecken als ein falscher Zungenschlag: nämlich die Absicht, die FDP auf einen neuen Weg zu führen und von der Linie der CDU zu entfernen.