Unter dem Titel "Der Zauberer" – Gespräch und Gleichnis" ist ein neues Buch Rudolf Kassners erschienen. Aus diesem Anlaß erbaten wir von Carl J. Burckhardt, diesem der Welt des Geistes, der Diplomatie und der Politik gleich vertrauten Manne, ein Porträt seines Freundes Kassner, der in Burckhardts Heimat, in der Schweiz, lebt.

Der 82jährige Rudolf Kassner lebt und wirkt in der kleinen Stadt Siders (Sierre) im Wallis nahe von jenem Turm Muzot, in welchem Rainer Maria Rilke bis zu seinem Lebensende wohnte. Geboren ist er in Nikolsburg in Mähren. Wien ist später zu seiner Heimat geworden. Den Ursprüngen nach ist er Schlesier, seine unversiegliche, mystische Ader bezeugt es. Im Zeitalter der Scientia naturalis triumphans zur Zeit der Darwin, Häckel und Comte hat er den Menschen als animal metaphysicum geglaubt; die rationalen Ordnungen hat er als Allegorie und vergängliches Menschenwerk betrachtet. Dem Zeitalter hat er seine persönliche Ordnung, beschwichtigenden und harmonisierenden Weltanschauungen hat er seine brennende Frage entgegengesetzt. Dort, wo andere sich der Kettenwirkung einer Folgerichtigkeit überlassen, deren Richtung unbewußten Wünschen entspricht, ist er den schweren Weg des Schauenden gegangen, er hat keine Erkenntnistheorie geschaffen, er hat erkannt, und dadurch, daß er rein erkannte, ist er dem einzelnen Menschen und dem einzelnen Ding so nahe gekommen, daß sein in größter Einsamkeit geschaffenes Werk im allerhöchsten Sinn ein geselliges wurde. Gewordene menschliche Gruppen wie einzelne sieht er von ihrem Wesensgehalt aus und nie durch das schwankende Urteil über ihre augenblickliche Wirkung. Ihre Ausstrahlung, ihr Ton, ihr Rhythmus sind ihm deutbar – in leisester Andeutung noch verständlich. Er ist ein Menschenfischer, auch die scheinbar Unmündigen weckt er, durch seine Einbildungskraft wird die unbeholfenste Aussage, wenn sie irgendeinen verborgenen Gehalt besitzt, erheblich. Bis zur Härte oft preßt er aus den Mitteilungen, die ihm gemacht werden, den Wahrheitsgehalt.

Wer könnte, wenn er ihm einmal gegenüberstand, Kassner vergessen? Das graphische Selbstbildnis Albrecht Dürers aus seinen Jünglingsjahren zeigt ein Auge, das die helle, gespannte, zugleich staunende Aufmerksamkeit von Kassners Blick besitzt. Aber bei Dürer ist das Auge noch eingebettet in ein Antlitz, über welches der große Schlaf der Kindheit rinnt. Bei Kassner dagegen ist von jeher alles von äußerster Wachheit, jeder Muskel des Gesichts. Er ist ein Späher, er wittert, hört und er tastet. Bisweilen gleitet voltairianische Ironie über seine Züge, aber sie gleitet nur, sie verurteilt nicht.

Ich sehe ihn vor mir, heute wie gestern: Er sitzt schmächtig und kraftvoll unter dem Gewicht des straffen Hauptes, in der einen so klugen Hand hält er die beiden Krückstöcke zusammen. In frühester Kindheit hat er dasselbe Schicksal erlitten wie Toulouse-Lautrec. Ohne Verzweiflung, denn diese verbrannte in seinem Geist wie in einer kraftvollen Flamme. Ich höre seine heitere Stimme, sein scharfer Ruf klingt mir im Ohr wie der Ruf des Habichts. Nie zieht bei Kassner das Gespräch über die Gegenstände hin in linearen, graphologisch deutbaren Arabesken. Nein, bei ihm hört man etwas wie einen knappen, trockenen Schlag, in diesem Augenblick hat er erkannt – wiedererkannt, erfaßt. Niemals greift er zum Mittel der folgerichtigen Ableitung, sein Weg ist unmittelbar, nie denkt er der Logik wegen über Vorhandenes weg, er ergreift das unteilbare Phänomen und deutet es. Die Dichte ist sein Element, er dichtet, wenn er denkt.

Sein unbestechliches Maß wirkt deshalb, weil er gleichzeitig das Gesicht weiß und die Zahl. Seine Physiognomik aber ist kein "Zahlen des Sandes", wie Lichtenberg sagt, er wählt. Er kennt die Lebensunfähigkeit des reinen Zahlenwesens dieser Chimäre, die nur im System vorkommen kann, nur allegorisch darstellbar ist, vor ihm steht jederzeit das "Gesicht", das zur "Ordnung" gehört, wobei die Ordnung in seinem Sinne das Lebendige, stetig sich Wandelnde ist. Die Menschen, die in unserer Zeit Angst haben, spüren den Beginn des Aufstandes gegen die Wirkung, die von Zahl und System ausgeht. Sie erleben das Einsetzen des Widerstandes gegen das furchtbare Richten in Systemen. Dieses Richten führt immer wieder am Menschen vorbei, von dem Kassner sagt, daß er das Ziel über der Pilgerschaft, das Glück über dem Streben nach Gerechtigkeit vergesse, diesem Streben, das immer wieder enttäuscht werde, weil nicht der Mensch selbst, sondern ein der Einbildung Unfähiger, vom Menschen selbst geschaffener – Gliedermann Recht heische und gerichtet werde an des Menschen Stelle. Gegen die Welt des Gliedermannes, des Richtens auf Grund von Zahl und Allegorie, hat sich auch Kafka erhoben.

Aber Kassner, immer ein Ganzes, über den Zeiten, hinter den Zeiten erfassend, weiß im Unterschied zu jenen, wie unlöslich Zahl und Gesicht aneinander gebunden sind, so wie der Schatten des Todes an das Licht des Lebens. Er weiß, wie tief der Mensch und sein Gliedermann aufeinander angewiesen sind. Das System, der Bereich der Zahl und die lebendige Ordnung, das Reich des Gesichts: dort die Starre, hier die immer neu gestaltende Bewegung. Und doch sind sie komplementär, aber dem Leben gebührt der Vorrang vor dem System.

Kassners dichterisches Denken hat das Sichverwirklichen, das Sich-Einbilden in die Gestalt und durch diese in die Einheit der flutenden Ordnung vollbracht. Dem durch den Rationalismus entleerten Begriff der Einbildung hat er die ursprüngliche Bedeutung zurückgewonnen.