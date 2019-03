Wo anders sollte schon ein neues Haus der Werbung eröffnet werden als in Essen, das sich mit seinen internationalen Werbe- und Reklameausstellungen den weltweiten Ruf auch auf diesem Gebiet sicherte und das als Metropole der Ruhr ein ungemein interessanter Platz für jeden Werbeschaffenden ist. Die miteinander eng verbundenen Werbefirmen "Strauf und Weiß gemeinsam" und "Werbe GmbH" haben einen bemerkenswerten neungeschossigen Stahlskelett-Klinkarbau errichtet, dessen architektonische Linienführung gediegen wirkt und somit dem, der eintritt, schon von außen her Zutrauen einflößt. Hier ist jedenfalls eine neue Pflegestätte der Verkaufskunst eröffnet worden, die nicht nur den 140 Beschäftigten der Zwillingsfirmen, sondern auch darüber hinaus den interessierten Werbeschaffenden zur Verfügung steht.

Im Mittelpunkt mancherlei Eröffnungsansprachen stand ein Vortrag von Prof. Carl Hundhausen (Krupp-Essen und Vorsitzer der Stahlberatungsstelle der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie) über das Thema: Werbung als wirtschaftliche und kulturelle Aufgäbe. Neben dem Bild müßte auch dem Wort als einem Mittel der Gebrauchskunst allgemeine Anerkennung verschafft werden. Genauso wie Plakate vielfach von bedeutenden Malern und Künstlern entworfen werden, sollte die Werbewirtschaft auch bei der Betextung an namhaft" Schriftsteller herantreten. Die verdichtete Sprache und die Kultur des Ausdrucks gehören ebenso in eine vollendet gute Werbung wie das meisterhafte Plakat oder Bild. Eine gute Werbung mache immer eine Aussage über Eigenschaften und Merkmale des Erzeugnisses, für das geworben wird. Sie ist zugleich ein Ausdruck des kulturellen Standings des Jahrzehntes, in der sie geschaffen wird. -lt