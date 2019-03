Auf Furtwänglers Nachfolger in der Berliner Philharmonie sind die Exilrumänen stolz. Hatte schon ihr Landsmann Sergiu Celebidache das berühmte Orchester in den ersten Nachkriegsjahren durch alle Fährnisse durchgesteuert, so freuen sie sich jetzt – wie man dem "Exilul Romanesc", dem nationalrumänischen Blatt in Nürnberg, entnehmen kann –, daß Herbert v. Karajan Chef der Philharmoniker wurde: schließlich sei er griechischmazedonischen Blutes. Karajanoloulos heiße eigentlich der Familienname des Dirigenten, der 1908 als Sohn des Primaarztes vom St.-Johann-Spital in Salzburg zur Welt gekommen ist. Die Musikalität seines Vaters, der – ein echter Liebhaber der Musik – im Mozarteum-Orchester die Klarinette blies, ist für das Werden Herbert von Karajans bestimmend geworden.

Als Dreißigjähriger war Karajan Generalmusikdirektor in Aachen. Die Späher des Opernintendanten Tietjen sahen und hörten Karajan in seinem ersten Gastkonzert in der Berliner Philharmonie und berichteten ihrem Chef: "Auf diesen Mann haben wir gewartet." So wurde Karajan eingeladen, Wagner zu dirigieren. Aber Hitler, der die "Meistersinger" kannte, registrierte einige nervöse Tempoübersteigerungen Karajans in der Berliner Staatsoper mit Stirnrunzeln, und schon war für den neben dem "Führer" sitzenden Goebbels der Fall zunächst klar: Karajan geriet in Ungnade. Dann aber wurde dieser junge Mann außerhalb Berlins berühmt und als Auslandsdirigent propagandistisch so wichtig, daß Goebbels selbst 1943 die Sondergenehmigung zu Karajans zweiter Ehe mit einer "Nichtarierin" besorgen und sein Ministerialdirektor dem prominenten Paar die Auslandspässe für die Hochzeitsreise überreichen mußte.

Das Extreme ist bisher das Kennzeichen von Karajans Dirigentenkarriere geblieben. Als er in Berlin erschien, war seine sachliche Musiziergesinnung ein vielbeachteter Gegenpol zu Furtwänglers genial-eigenwilliger Ausdeutung der klassischen Symphonik. Aber plötzlich kam Karajan auf den Geschmack des Effekts. In Beethovens siebenter Symphonie und bei Liszt verdoppelte er die Bläser und trieb das Tempo in den Exzeß. Dann wieder hörte man auch wieder eine "Tristan" Aufführung von ihm, deren Ruhe und Reife für Karajans Alter unheimlich wirkte. Die kalte Mache seiner Interpretation von Beethovens Neunter Symphonie bei den Salzburger Festspielen 1949 wirkte dagegen so ernüchternd, daß Furtwängler sich einer Wiederverpflichtung dieses Dirigenten widersetzte. Die Folge: tiefe Verstimmung zwischen Furtwängler und Karajan auch in Wien ebenso wie vorher in Berlin, wo Karajan von 1939 bis 1952 kein Philharmonikerkonzert mehr dirigiert hatte.

Karajan hatte die Nerven, abzuwarten, ja, Kompromißangebote hochfahrend abzulehnen. Inzwischen wüßte er sich zu helfen. Von den beiden Spitzenorchestern auf Lebenszeit Furtwänglers abgeschlossen, arbeitete der scheinbare "Blender" zunächst mit den Wiener Symphonikern, die ein Schattendasein führten, und polierte dies Orchester in kürzester Frist zu international bestätigter Brillanz auf. Gleichzeitig erzog er das Londoner Philharmonia-Orchestra, das Schallplatten-Ensemble von Columbia und His Master’s Voice, zu einem "Perfektionsorchester" von amerikanischer Brisanz. Den Orchestererzieher hatte schon 1938 die Berliner Staatskapelle zu spüren bekommen. Unbekümmert um Anciennität, versetzte der junge Mann Musiker aus der ersten in die letzte Reihe. In Bayreuth, wo Karajan nach dem Kriege versuchsweise mitwirkte und bald wieder ging, führte er eine den Haustraditionen sehr entgegengesetzte Sitzordnung für das Orchester ein. Sogar die Berliner Philharmoniker gerieten zunächst, bevor sie Karajan auf der gemeinsamen Amerikareise einstimmig zum Nachfolger Furtwänglers wählten, in Meuterstimmung: Neben dem üblichen Betrieb hatte er 21 Proben in 14 Tagen angesetzt und die Anwesenheit aller Orchestermitglieder angeordnet.

Herbert von Karajan, der als "Wunder" und als "Rätsel" angesprochen wurde, ist augenblicklich das interessanteste Dirigentenphänomen seiner Generation. Diesem schmalen, sehnigen Sportsmann fielen die höchsten musikalischen Aufgaben zu, ohne daß er sich sonderlich um sie bemühte. Er ist einer der künstlerischen Direktoren der Mailänder Scala. Dabei nimmt er sich denn das Recht, in Mailand auch zu inszenieren, was er dirigiert. Auf Lebenszeit ist er künstlerischer Direktor der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde und vereinigt damit in Personalunion die Konzerthaus-Gesellschaft und den Musikverein, die Symphoniker und die Philharmoniker. Sein größter Triumph aber ist und bleibt, daß ihm die Nachfolge seines ihm in Haßliebe verbundenen Gegenpols Furtwängler bei den Berliner Philharmonikern zufiel. Obwohl man ihm dort wegen Abwesenheit und Ungleichmäßigkeit der Leistungen zuweilen gram ist, wird Karajan mit diesem deutschen Orchester eine zweite Amerikareise machen und außerdem das Londoner Philharmonia-Orchester, den stilistischen Gegenpol der Berliner, durch die Staaten führen. Zwischendurch muß er eine Japan-Tournee absolvieren.

All dies kann man nur im Flugzeug bewältigen. Kennzeichnend für Karajan: Er sitzt mit einem Schweizer Pilotenschein selbst am Steuer. An Autos fährt Karajan nur überschnelle Wagen. Und sein Schweizer Skilehrer sagte von ihm: "Ich habe noch nie einen so ehrgeizigen, so sehr um einen ausgefeilten, ästhetisch vollendeten Laufstil bemühten Schüler gehabt."

Ästhetisch vollendet ist auch Karajans Dirigiertechnik, ist seine das Publikum illusionierende Gewohnheit, sich vor und nach einem Konzert sichtbar in Trance zu versetzen und dann – natürlich auswendig – zu dirigieren. Regie der seelischen Ergriffenheit durch einen Motornarren und Sportsmann. Man hat Karajan nicht ganz zu Unrecht mit Stokowskis amerikanischen Dirigentenallüren verglichen. Aber das frühe Berliner Witzwort von Herrn von Karajan als einem Herrn von Scharlatan ist doch eine große Ungerechtigkeit gewesen. Karajan verkörpert einen neuen, extensiven Dirigententyp, dessen Ziel in jeder Hinsicht die Höchstleistung ist. Seine eminente Begabung, sein universales Können, die Vielseitigkeit seiner Interessen und die Bedingungslosigkeit seines Einsatzes lassen nur einen Wunsch an die künftige Entwicklung dieses Dirigenten offen: die Geschlossenheit einer wertbewußten Persönlichkeit. Max Pahl