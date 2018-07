Es war an einem Oktobernachmittag dieses jetzt zu Ende gehenden Jahres. Wir saßen in der kleinen Turnhalle des Stadions Müngersdorf von Köln am Rhein auf einem zusammengerollten Haufen von Ledermatten zusammen und sahen den Vorführungen dreier japanischer Kunstturner zu, die auf ihrer Rückreise von Spanien in ihr Heimatland den kurzen Zwischenaufenthalt in Deutschland dazu benutzten, unseren Spitzenturnern eine kleine Probe ihres fast schon ans Artistische grenzenden Könnens zu geben. Es war die Auslese eines Programms, mit dem sie sich ohne Bedenken in jedem Varieté hätten sehen lassen können. Und als die Vorführung auf ihrem Höhepunkt angekommen war, fragten wir unwillkürlich: Ist das noch der Sinn des Sports Und wohin mag diese Übersteigerung aller Wettkampf-Programme noch führen?

Wir – das heißt der Rektor der Sporthochschule von Köln, Professor Dr. med. h. c. Carl Diem, einige seiner Mitarbeiter und der Schreiber dieser Zeilen – überlegten lange und kamen an diesem Nachmittag zu keiner Lösung dieser Frage. Bis einer das Problem dahin formulierte: Kann der Sport ein Mittel zu einem vernünftigen Leben werden? Er gab damit das Stichwort zu einer Überlegung, die gerade im Hinblick auf das kommende olympische Jahr, das eine neue hektische Steigerung des ganzen sportlichen Tuns bringen wird, von außerordentlicher Bedeutung ist. Wir berühren in jenem Gespräch Fragen auf dem Gebiet der Erziehung, der Moral, sogar des religiösen Lebens und vor allem der Gesellschaft. Und einer zitierte Papst Pius XII., der einmal gesagt hat, man müsse dem Sport, der „durch Überschwang oder Mangel oder durch das Fehlen idealer Grundsätze nicht auf der Höhe oder sogar im Gegensatz zur christlichen Würde stehe, das geben, was ihm noch an Vollendung fehlt“.

So haben wir denn für die Jahresend-Ausgabe der ZEIT an einige bekannte Persönlichkeiten, die sich neben ihrer eigentlichen Arbeit auch mit den Problemen der Jugenderziehung und des Sports beschäftigen, diese Frage weitergegeben und sie gebeten, uns ihre Gedanken und Anschauungen zu erläutern. Der Theologe wurde gefragt, der Wirtschaftsführer, der Mediziner. Gefragt wurden weiter der Politiker, der Jugendführer, der Leiter der Verwaltung einer Großstadt, der Staatsmann und schließlich auch noch einmal der Mann, der so eigentlich die Veranlassung zu dieser Rundfrage gab, der „Sportwissenschaftler“. Hier ihre Antworten:

Prof. D. Dr. Helmut Thielicke, Prodekan der Theologischen Fakultät der Universität Hamburg:

Sport ist Spiel – und schenkt uns so Distanz zu dem tierischen Ernst und dem Fanatismus unserer Arbeitswelt. Er spielt nach Regeln – und erzieht so zur Zucht. Er diszipliniert eben jene Vitalität, die seinen Antrieb bildet. Endlich ist er Wettkampf – und zielt so auf Ritterlichkeit und Fairneß. Er läßt hinter dem „Gegner“ das Antlitz des Nächsten sichtbar werden.

Was den Sport verdirbt, das sind die Manager und die gemanagten Massen: sie machen das Spiel zur Profiarbeit (offen und getarnt). Sie benutzen die Spielregeln als Stimulanz für ein Jagdfieber, das nur noch darauf lauert, dem „feindlichen“ Spielpartner schadenfroh oder auch wutentbrannt nachzuweisen, daß er die Regeln verletze und sich disqualifiziere. Und dadurch wiederum berauben sie auch den Kampf seiner Essenz, nämlich des Spielerischen und Ritterlichen und machen ihn statt dessen zum tierisch-ernsten Vollzug eines Freund-Feind-Verhältnisses. Nicht der Sport ist krank und ungesegnet, sondern die, welche ihn verwalten, und die, welche sich verwalten lassen. Und auch die Sportpublizistik ist weithin krank, weil der Appell an ungute Instinkte die Auflagenzahl hebt.

Generaldirektor E. Vitger, Ford-Werke Köln-Niehl: