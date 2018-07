Von Erwin Topf

In dem Rückblick auf 1954, der vor Jahresfrist an dieser Stelle erschienen ist, war Leitmotiv: Das Mißbehagen in der Hochkonjunktur. Dabei ist es auch 1955 geblieben. Und wie die Hochkonjunktur zur Vollbeschäftigung und, darüber hinaus, zur Übervollbeschäftigung geführt hat, mit einer Zuwachsquote von 11 oder 12 v. H. für das Sozial-Produkt (gegen optimistisch vorausgeschätzte 7 v. H.), so hat auch das allgemeine Mißbehagen überdimensionierte Formen angenommen. Freilich haben sich im Verlauf des Jahres die Gewichte verschoben. Im Vorjahre war das Mißbehagen aus dem – mehr gefühlsmäßig empfundenen als klar formulierten – Argwohn erwachsen, ob denn die finanziellen Grundlagen des booms auch hinreichend solide seien. Nunmehr aber, im Laufe des letzten Jahres, war es nicht so sehr „die Konjunktur“ als vielmehr die Konjunkturpolitik, die Sorgen bereitete ... Oder, anders gesagt: es war die Fülle der einander vielfach widerstreitenden konjunkturpolitischen Ansätze, die beunruhigend wirkte.

Das begann längst vor dem 3. August, also vor dem „Anziehen der Kreditzügel“ seitens der Bank deutscher Länder: durch Diskonterhöhung und Heraufsetzen der Mindestreserven. Denn diese restriktiven Maßnahmen kommen ja keineswegs wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Überrascht waren bei uns eingentlich nur die Konjunkturforscher, die eben noch eine längere Fortdauer der Wirtschaftlichen Schönwetterperiode prognostiziert hatten –, und überrascht war natürlich auch, wer, als Praktiker in der Wirtschaft oder in der Wirtschaftspolitik stehend, sich nach diesen theoretischen Laubfröschen gerichtet hatte. Noch vier Wochen vor dem kritischen Termin des 3. August hatten die Professionals der Konjunkturforscherzunft die Dinge wie folgt gesehen:

„Mit der für die kommenden Monate zu erwartenden weiteren Nachfrageberuhigung wird man die Gefahr einer mit Auftreten vor, Engpässen und allgemeinen Preisauftriebstendenzen verbundenen konjunkturellen Überhitzung ...als endgültig überwunden ansehen können.“

Das also war, genau falsch, die Diagnose einen Monat vor jenen restriktiven Maßnahmen der Zentralbank, von denen manche Konjunkturforschungsspezialisten später bemängelten, daß sie nicht eher verfügt worden seien! Für die zweite Jahreshälfte aber wurde prognostiziert

„ein zwar etwas langsameres, dafür aber um so reibungsloseres Fortschreiten des wirtschaftlichen Wachstums bei... im ganzen stabilen bzw. nur wenig anziehenden Preisen“.

Das an erster Stelle wiedergegebene Zitat ist auch insofern charakteristisch, als es erkennei läßt, wie die Konjunkturforschung taktiert hat, um die (ohnehin nicht sehr zahlreichen!) rechtzeitigen Warnungen vor dem „Hineinschliddern“ in Übernachfrage und Überexpansion zu entkräften. Nämlich so, daß sie zunächst alle Gefahrenmomente bestritt, und daß sie dann, als deren Existenz nicht mehr wegzuleugnen war, die Formulierung fand: Die „Überhitzungsgefahr“, sofern und soweit sie überhaupt jemals bestanden habe, sei nun „als endgültig überwunden anzusehen“. – Wie schwer ist es angesichts dieser Meinungsdiktatur gewesen, einer richtigen Beurteilung der Gefahrensituation zum Durchbruch zu verhelfen! Und auch heute noch sind die Nachwirkungen jener Bagatellisierungskampagne virulent: in dem weitverbreiteten Fehlurteil, daß „nicht die Konjunktur überhitzt ist, sondern lediglich die Debatte darüber“.