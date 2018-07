Von G. A. von Dam

Selbst mit den wunderbarsten Teleskopen kann man nur die Sterne sehen, die tatsächlich optisch zu „sehen“ sind. In der Nähe des kleinen holländischen Ortes Dwingeloo ist nun in diesen Wochen die größte europäische Sternwarte fertiggestellt worden, die die Sterne nicht sieht, sondern hört. Anfang 1956 sollen die für rund eine Million DMark aufgestellten Geräte voll in Betrieb genommen werden. Es handelt sich um radarähnliche Schirme, mit denen dieses Radio-Astronomische Observatorium die Ausstrahlungen aus dem Weltall empfängt. Die neue Wissenschaft nennt sich Radio-Teleskopie.

Noch während der deutschen Besetzung im April 1945 hielt eines Tages ein magerer, flachsblonder Student in schäbiger Kleidung in der Sternwarte von Leiden einen Vortrag vor fachkundigen Zuhörern. Der unbekannte H. C. van der Hülst sagte nichts anderes, als daß die Wasserstoffatome im Weltall, die in großen Wolken vorkommen (und die wir als dunklen Raum zwischen den Sternen sehen), eine Ausstrahlung abgeben, die man auf der Erde wahrnehmen müßte. Das einzige Elektron des H-Atoms ist die Ursache hierfür. Die Strahlen haben eine Wellenlänge von 21 Zentimetern. Also folgerte er: Diese Wellenlänge liegt im Bereich der Radiowellen und müßte auf der Erde empfangen werden können, wenn es gelingt, eine entsprechende Empfangsstation zu bauen. Den Zuhörern war klar, daß man damit neue Räume des Weltalls kennenlernen würde, denn wir haben bisher nur lichtgebende Objekte wahrnehmen können. Allein die Möglichkeiten, die noch dunklen Teile zum Beispiel der Milchstraße abzutasten, ließen die Herzen der Wissenschaftler höher schlagen. Unter den Zuhörern befand sich der holländische Professor Dr. J. H. Oort.

Kurz nach Kriegsende machte Professor Oort einen Strandspaziergang und entdeckte in den Dänen einen alten deutschen Radarspiegel. Er begann damit eine Reihe von Versuchen, um die wenige Wochen vorher von jenem Studenten geäußerte Idee der Radio-Teleskopie zu verwirklichen. Sechs Jahre später, am 4. Juli 1951, lüftete Professor Dr. J. H. Oort das Geheimnis seiner Versuche vor einer großen Anzahl geladener. Wissenschaftler. Er konnte jenen alten deutschen Radarschirm, den er aus den Dünen am Meer nach Kootwijk geholt und für seine Zwecke verändert hatte, auf jeden beliebigen Punkt des Himmels richten und empfing mit diesem Schirm Ausstrahlungen aus dem Weltall. Einer der anwesenden Journalisten wollte gern wissen, welche Bedeutung der neuen Wissenschaft im Rahmen der Astronomie zukommt und bat den Professor, einen Vergleich aus der Vergangenheit anzuführen. Er zögerte einen Augenblick und sagte dann: „Die Erfindung der optischen Linse.“

Von Ptolemäus bis Kopernikus basierte das wissenschaftliche Bild auf Wahrnehmungen mit den bloßen Auge. 1609 starrte Galilei zum erstenmal durch ein. Fernrohr auf den nächtlichen Himmd, und von dieser Nacht an, durch die Erfindung der Linse, vergrößerte sich der Horizont schlagartig, und die Wissenschaft sammelte immer neue Erkenntnisse. Bis zum Fünf-Meter-Spiegel in der größten Sternwarte der Neuzeit auf dem Mount Palomar in Kalifornien blieb das Prinzip des Optischen bestehen – das menschliche Auge sah Licht, eine elektromagnetische Strahlung, deren Wellenlänge zwischen 0,0004 und 0,0007 Millimeter variiert. Durch die Radiostrahlen kann man wesentlich mehr wahrnehmen als durch Licht. Den Beweis dafür trat Professor Oort am 26. Oktober 1952 an: Er bewies der Königlichen Akademie der Wissenschaften, daß die Milchstraße eine Spiralstruktur hat, genauso wie andere Spiralnebel. Kurze Zeit später hielt ein flachsblonder Mann in der Leidener Universität eine Rede, in der er Prozessor Oort begrüßte: es war der ehemalige Student H. C. van der Hülst, nun außerordentlicher Professor an der Reichsuniversität in Leiden, dessen Name inzwischen in den Fachkreisen der ganzen Welt bekannt wurde.

Das kleine Radio-Teleskop in Kootwijk mit seinen siebenundeinhalb Metern Durchmesser war det Beginn. Das nun fertiggestellte neue hat einen Durchmesser von 25 Metern. Mit ihm ist es möglich, vom Wetter unabhängig, bei Tag oder in der Nacht die fernsten Sterne abzutasten. Man hat jedoch in Dwingeloo feststellen müssen, daß zwei Dinge den Empfang aus dem Weltraum stören: die Mopeds und die elektrischen Weidezäune. Es ist noch nicht entschieden, was nun geschehen soll. Die 3500 Bewohner des Städtchens, die stolz auf ihre neue Sternwarte sind, warten ruhig ab: „In jedem Fall, so sagen sie, werden wir das Beste aus der Sache machen – können wir weiter Moped fahren, ist es gut; dürfen wir es nicht, dann sind wir die stillste Stadt Hollands und brauchen uns um Touristen keine Sorgen zu machen.“

Wenn das 25-Meter-Radio-Teleskop im kommenden Jahr seine Arbeit aufgenommen hat, wird sich der Horizont wieder einmal erweitern.

Autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Donald Ahrens.